Ноэль Галлахер про «МЮ»-1999, сделавший требл: «Ман Сити» и «Ливерпуль» размазали бы его»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноэль Галлахер музыка Футбол

Ноэль Галлахер рассказал, что сегодня было бы с «Манчестер Юнайтед»-1999.

«Мы («Манчестер Сити» – Sports) бы размазали их. В 1999 году футбол был другим. На днях Sky Sports показывал повтор старой игры «МЮ» времен его расцвета. Никто не прессинговал. Один игрок выбивает мяч в одну сторону, другой – обратно. Все было очень медленно.

А потом я смотрю матч «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» – и это лучший футбол, который я видел. Все очень быстро, яростно. Бернарду Силва бегал со скоростью 28 миль в час, и я подумал: «Это безумие. Как эти парни играют на такой сумасшедшей скорости и вообще не ошибаются?»

Когда люди спрашивают, мог бы сегодняшний «Сити» обыграть «МЮ» Фергюсона, ответ такой: «Да, и я видел доказательство».

Мы бы их размазали. И «Ливерпуль» бы тоже размазал их на фиг!» – сказал музыкант.

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33 комментария
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Ну да и ладно, главное, чтобы у Галлахера не переставало полыхать))
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Да на поле бы никто не вышел из нынешних игроков просто заглянув в глаза Роя Кина, Шмейхеля, да даже условно Ники Батта!
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Пижоны трындят, а великие торжествуют!
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Ответ Neron
Испугались бы))
Из нынешнего Сити половина состава будет в зале славы АПЛ , поэтому сильно сомневаюсь
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Ответ Neron
Да на поле бы никто не вышел из нынешних игроков просто заглянув в глаза Роя Кина, Шмейхеля, да даже условно Ники Батта!
Ничего себе условно, Ники в порядке полнейшем был. Под 300 игр за МЮ, за сборную игр 50.
+3
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Ну конечно, они же сейчас старики
+2
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Ответ morphvirg
Все верно. Тогда скорости были не такими, как сейчас. Сити и, особенно Ливерпуль, просто-напросто перебегали бы тот Мю, как и любую команду из 90-ых.
Ну кто бы дал им так разбегаться?)))
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он бы еще сравнил игры Динамо с английскими клубами в турне 1945 года
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Все верно. Тогда скорости были не такими, как сейчас. Сити и, особенно Ливерпуль, просто-напросто перебегали бы тот Мю, как и любую команду из 90-ых.
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юнайтед на отскоках выиграл, Сити же в блестящем стиле, разного уровня команды
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Ответ Капибарбер
Тогда и деревянный Зыдан казался топом
😂😂😂
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Ответ Капибарбер
Тогда и деревянный Зыдан казался топом
уйди
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Ответ ImNotChrisPaul
А кто через 10 лет обыграет Барсу 2010-11?
Рубин или Интер с Челси 🤣🤣
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Ответ Михо
Футбол, как и все в этом мире, непрерывно прогрессирует. Любой чемпион равноценного турнира из нашего времени обыграет команду 25 летней давности
Кто обыграет праймовый Чикаго?!!! Это даже не смешно.
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"Что не смеетесь? Не смешно"? Мне смешно!
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Ответ zzzeeerrrooo
С чего бы это?
Испугались бы))
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Ответ Hitgoe Himgob
Ничего себе условно, Ники в порядке полнейшем был. Под 300 игр за МЮ, за сборную игр 50.
Это да! Прямо сейчас он бы был основным опорником, но тогда основным он не был, ни там ни там..
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Ответ Glukinho
человек, которого зовут Николай Жопа, не может никого напугать
С чего вы взяли?))
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Бернарду пробежал 45 км за матч?) Или разогнался до 45? Что тоже нереально
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Ответ zzzeeerrrooo
Из нынешнего Сити половина состава будет в зале славы АПЛ , поэтому сильно сомневаюсь
А из того состава уже там!))))
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Ответ Neron
А из того состава уже там!))))
Всему своё время
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Ответ zzzeeerrrooo
Из нынешнего Сити половина состава будет в зале славы АПЛ , поэтому сильно сомневаюсь
Из того состава МЮ половина уже в этом зале, я имею ввиду. Или сколько?
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Ответ Neron
Да на поле бы никто не вышел из нынешних игроков просто заглянув в глаза Роя Кина, Шмейхеля, да даже условно Ники Батта!
)) в нынешнем Сити полно людей, которые бы ушатали любого из них
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У того МанЮ обойма была в 14 человек, конечно в эпоху 5 замен были бы ослаблены заведомо
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