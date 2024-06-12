Ноэль Галлахер про «МЮ»-1999, сделавший требл: «Ман Сити» и «Ливерпуль» размазали бы его»

Ноэль Галлахер рассказал, что сегодня было бы с «Манчестер Юнайтед»-1999.

«Мы («Манчестер Сити» – Sports) бы размазали их. В 1999 году футбол был другим. На днях Sky Sports показывал повтор старой игры «МЮ» времен его расцвета. Никто не прессинговал. Один игрок выбивает мяч в одну сторону, другой – обратно. Все было очень медленно.

А потом я смотрю матч « » с « » – и это лучший футбол, который я видел. Все очень быстро, яростно. Бернарду Силва бегал со скоростью 28 миль в час, и я подумал: «Это безумие. Как эти парни играют на такой сумасшедшей скорости и вообще не ошибаются?»

Когда люди спрашивают, мог бы сегодняшний «Сити» обыграть « » , ответ такой: «Да, и я видел доказательство».

Мы бы их размазали. И «Ливерпуль» бы тоже размазал их на фиг!» – сказал музыкант.