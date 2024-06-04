«Ростех» останется спонсором «Балтики» после вылета из РПЛ

Теги премьер-лига Россия бизнес Первая лига Балтика Сергей Чемезов деньги Футбол

«Ростех» останется спонсором «Балтики» после вылета в Первую лигу.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Ростех» останется спонсором «Балтики». Договорились об этом вчера в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Сотрудничество между «Ростехом» и «Балтикой» могло завершиться на основании контракта после вылета команды из Премьер-лиги. Этот пункт соглашения не вступит в силу. Напротив, поддержка госкорпорации станет фундаментом для возвращения балтийцев в РПЛ.

Достигнутые договоренности – это про всю систему клубной подготовки. То есть и про вторую команду, молодежный состав, женскую сборную, детскую академию, штат высококлассных спортивных специалистов.

Я искренне благодарю Сергея Викторовича за оказанное доверие! «Балтика» своей яркой и упорной игрой доказала, что достойна быть среди сильнейших. Правительство региона также поддержит команду. 

Приходите в новом сезоне на трибуны «Ростех Арены», чтобы показать футболистам: мы верим, что у них получится. Вперед, балтийцы!» – написал Беспрозванных в своем телеграм-канале.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла предпоследнее 15-е место в Мир РПЛ и вылетела спустя год после выхода в высший дивизион.

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