«Спартак» обращался к Дюпину, но он предпочел перейти в «Краснодар». Контракт скоро подпишут

«Спартак» интересовался Юрием Дюпиным, но он решил перейти в «Краснодар».

По данным « », московский клуб выходил на 36-летнего голкипера, который покидает « » на правах свободного агента, однако Дюпин предпочел перейти в «Краснодар».

В ближайшее время Юрий подпишет контракт с южанами. Ранее сообщалось, что « » хочет подписать в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В этом сезоне Дюпин провел 29 матчей за «Рубин» (9 из них – на ноль) и пропустил 35 мячей. Его статистика доступна здесь.