«Спартак» обращался к Дюпину, но он предпочел перейти в «Краснодар». Контракт скоро подпишут
«Спартак» интересовался Юрием Дюпиным, но он решил перейти в «Краснодар».
По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб выходил на 36-летнего голкипера, который покидает «Рубин» на правах свободного агента, однако Дюпин предпочел перейти в «Краснодар».
В ближайшее время Юрий подпишет контракт с южанами. Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет подписать Дюпина в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».
В этом сезоне Дюпин провел 29 матчей за «Рубин» (9 из них – на ноль) и пропустил 35 мячей. Его статистика доступна здесь.
Напомню,что "недо команда" выносит Спартак на ура,а "великие" не могут в Питере победить с 2012 года.И кто здесь "недо" команда?
ПерешОл это вообще смех.