«Спартак» обращался к Дюпину, но он предпочел перейти в «Краснодар». Контракт скоро подпишут

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Юрий Дюпин Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» интересовался Юрием Дюпиным, но он решил перейти в «Краснодар».

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб выходил на 36-летнего голкипера, который покидает «Рубин» на правах свободного агента, однако Дюпин предпочел перейти в «Краснодар».

В ближайшее время Юрий подпишет контракт с южанами. Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет подписать Дюпина в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В этом сезоне Дюпин провел 29 матчей за «Рубин» (9 из них – на ноль) и пропустил 35 мячей. Его статистика доступна здесь.

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29 комментариев
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Ну и слава богу, у Спартака сильнее вратари, помоложе и перспективнее... Вспомнились как Дюпину Спартак ложил голы в один угол друг за другом...
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Ну если вторым номером, то могли бы к Акинфееву присмотреться. Да, ветеран, но на подхвате может еще пользу принести.
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Ответ hiper26
Чем Краснодар Агкацев не устраивает!?
Агкацев будет основным вратарём, ясное дело.
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Вообще Дюпина не хотелось бы. Весьма средний второй номер был бы. Свинов потенциально интереснее. Можно его под Максименко оставлять и третьим молодого подтягивать.
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Хорошая новость 👍удачи Дюбину в ном клуба желаю чтобы матчи проходили без травм карточек удаленй пиняльти в ихние ворота
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Ответ Evgeny Valyaev
Вообще Дюпина не хотелось бы. Весьма средний второй номер был бы. Свинов потенциально интереснее. Можно его под Максименко оставлять и третьим молодого подтягивать.
Свинову надо ехать в аренду и играть постоянно. Он, может, потенциально и интересен, но ему надо этот потенциал реализовывать. Ему очень нужна практика.
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Ответ Андоррский почтальон
Дети, запомните, слова вилька, тарелька, белька пишутся без мягкого знака, а слова сол, рол, тюл с мягким.©)
Я не на диктанты у вас сижу .Тем более русский язык не мой родной язык , могу и ошибиться.Главное мысль был понять
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Ответ Камо Мелкумян
Команда на рол второго вратаря ищет
Дети, запомните, слова вилька, тарелька, белька пишутся без мягкого знака, а слова сол, рол, тюл с мягким.©)
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Ответ DeniSM
И чем он лучше Максименко?
Команда на рол второго вратаря ищет
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Ответ Evgeny Valyaev
Он хуже Максименко, выбирают второй номер скорее.
Странный выбор..
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Ответ DeniSM
И чем он лучше Максименко?
Он хуже Максименко, выбирают второй номер скорее.
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Ответ Дмитрий Шиянов
Прости тезка, но я не мясной
А это не имеет значения.,позор он и в тюрьме ОАЭ позор.
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Ответ Дмитрий9779
Позор это убийство Нечаевой,флаги НСДАП на трибунах,когда Титов просит не говорить,что гол забит рукой(Баженов),когда для одной команды меняют регламент в середине чемпионата,"день рождения дедушки" ни кем не обсуждается,оскорбление игрока сборной всем стадионом на рассовой почве,пресса после 0:7 в Ливерпуле...0:18... Прости,тёзка,ничего личного.
Прости тезка, но я не мясной
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Ответ Дмитрий9779
В диалоге болельщика Локо и Спартака Зенит... Напомню,что "недо команда" выносит Спартак на ура,а "великие" не могут в Питере победить с 2012 года.И кто здесь "недо" команда? ПерешОл это вообще смех.
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий9779
В диалоге болельщика Локо и Спартака Зенит... Напомню,что "недо команда" выносит Спартак на ура,а "великие" не могут в Питере победить с 2012 года.И кто здесь "недо" команда? ПерешОл это вообще смех.
Прости тезка, но ваш Зенит - это позор российского футбола
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Ответ Слава
Комментарий удален модератором
В диалоге болельщика Локо и Спартака Зенит...
Напомню,что "недо команда" выносит Спартак на ура,а "великие" не могут в Питере победить с 2012 года.И кто здесь "недо" команда?
ПерешОл это вообще смех.
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Ответ monah
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Вячеслав Припузов
Ну и слава богу, у Спартака сильнее вратари, помоложе и перспективнее... Вспомнились как Дюпину Спартак ложил голы в один угол друг за другом...
Если сильные, зачем тогда ищут второго номера? Очевидно, что Селихов уйдет, тк очень часто травмируется/болеет
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Не думаю, что Акинфеев согласился бы идти вторым номером в другую команду. Думаю он в ЦСКА останется и если уйдет из клуба, то только по завершению карьеры вратаря.
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Зачем КБ вратарь ветеран - там своих трое, в полном расцвете сил...
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Дюпин нормальный вратарь, но ему 36 лет и для команды, финишировавшей 2-й, не совсем усиление, не проще своих молодых наигрывать?
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а зачем такие старперы нужны
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зачем нам 36 летний вратарь? за границей можно найти хорошего?
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А зачем обязательно тратиться на вратаря , есть же ещё Свинов
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