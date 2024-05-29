18% игроков в английском футболе употребляют снюс или никотиновые паучи – это результат опроса. Реальный показатель может быть еще выше

Примерно каждый пятый игрок в английском футболе употребляет снюс.

Это следует из исследования, проведенного Университетом Лафборо по заказу Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) – оно касалось употребления снюса или никотиновых паучей. Его результаты также показали, что 40% футболистов когда-то пробовали эти вещества.

Отмечается, что истинные показатели, вероятно, еще выше, поскольку не все футболисты хотят признаваться в употреблении этих продуктов, даже в анонимном опросе.

В исследовании приняли участие 628 футболистов из и трех низших дивизионов Англии, а также 51 участница женской Суперлиги. 18% опрошенных футболистов-мужчин заявили, что в настоящее время употребляют снюс или никотиновые паучи, среди женщин этот показатель составил 22%.

41% игроков-мужчин и 64% женщин заявили, что делают это для расслабления, чаще всего после тренировок и матчей. При этом 16 футболистов и сотрудников медицинских штабов клубов сказали, что игроки употребляют никотиновые изделия как средства для борьбы со стрессом. Паучи также используются для подавления аппетита.

Опрос показал, что футболисты начинают употреблять эти продукты, чтобы найти общий язык с другими, зачастую более старшими, партнерами по команде – 56% игроков мужского пола назвали это причиной, а среди женщин этот показатель составил 73%.

Снюс – вид некурительного табачного изделия, запрещен к продаже в Великобритании. Его употребление повышает риск развитие рака пищевода и поджелудочной железы, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Также употребление снюса приводит к поражениям полости рта.

Никотиновые паучи описываются как бестабачная версия снюса и на законных основаниях продаются в Британии.