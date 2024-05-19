Юрген Клопп: «Меня вполне устраивает один титул АПЛ, хотя их могло быть и больше. Мы отдавали все силы, критиковать и исправлять было нечего»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о победе в АПЛ во главе «Ливерпуля».

«Красные» стали чемпионами Англии в сезоне-2019/20. 

«Мы справились, мы справились. Суперособенное достижение. Я вижу это так – это суперособенное достижение. И меня вполне устраивает один титул Премьер-лиги.

Оглядываясь назад, я не жалею о таких вещах, но титулов, возможно, могло быть и больше. Это тоже правда. Мы с вами понимаем, почему люди говорят: «Вы должны были выступить лучше». Но мы отдавали все силы, так что исправлять было нечего.

Я знаю, что мы выложились на все сто, и это привело к тому, что мы отстали от соперника на одно очко. Критиковать было нечего», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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11 комментариев
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Сезон 2018/19 был невероятен. набрать 97 очков и не стать чемпионом, слов нет
+16
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кто бы что не говорил...ой, извините, так свои комменты начинают поклонники Роналду....

Клопп - это веха в истории АПЛ, Ливерпуля. Бросить вызов такой команде, как МС, это круто. Ливерпуль собирал много симпатий от нейтральных болельщиков, в том числе и от меня. Даже не смотря на то, что я болельщик Милана, а нам, мягко говоря, Ливерпуль - такое себе воспоминание.
+8
-3
+5
Ответ Moe Joe
Сезон 2018/19 был невероятен. набрать 97 очков и не стать чемпионом, слов нет
Факты. Так что комменты некоторых про "неудачника" Клоппа просто смешны, притом что их клубы иногда становились чемпионами набрав 80 очков.
+7
-2
+5
Ушла эпоха. Великая эпоха.
+3
0
+3
соглашусь, что клопп отработал по максимуму,
достаточно вспомнить,
сколько очков лфк лишился из-за дичайших решений судей,
в играх этого сезон с тоттеном, арсом и мю...
и такого дерьма в каждом сезоне юрген нахлебался от души...
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Герр Юрген, спасибо 🙏 Поклон тебе и вечная память и благодарность ✌️ Всё стало лучше при тебе! Решительно всё! Так жаль сезона 20/21! Всё было на пике возможностей и нам просто непостижимо не повезло в 2 мачтах! 😔🤷
Неважно!
Ты всегда будешь на графити, на флагах и в наших сердцах! ✊❤️
Vielen dank! ❤️🙏
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Ливерпуль круче МС, три финала ЛЧ и одно чемпионство ЛЧ. 1АПЛ. И почти постоянноя конкуренция с МС в гонке, при существенно меньшем бюджете. Этой невероятно! Клопп крутой!
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Ответ Jan Paskel
кто бы что не говорил...ой, извините, так свои комменты начинают поклонники Роналду.... Клопп - это веха в истории АПЛ, Ливерпуля. Бросить вызов такой команде, как МС, это круто. Ливерпуль собирал много симпатий от нейтральных болельщиков, в том числе и от меня. Даже не смотря на то, что я болельщик Милана, а нам, мягко говоря, Ливерпуль - такое себе воспоминание.
ты ради плюсики в своём комментарии упоминал Роналду! зная что фанати месси этого оценят мне тебя жалко 🤭🤭🤭
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Ответ arisstopane
соглашусь, что клопп отработал по максимуму, достаточно вспомнить, сколько очков лфк лишился из-за дичайших решений судей, в играх этого сезон с тоттеном, арсом и мю... и такого дерьма в каждом сезоне юрген нахлебался от души...
С Мю это когда Эллиот нырнул в стиле Салаха ?
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Ответ zy888.8
Ливерпуль круче МС, три финала ЛЧ и одно чемпионство ЛЧ. 1АПЛ. И почти постоянноя конкуренция с МС в гонке, при существенно меньшем бюджете. Этой невероятно! Клопп крутой!
Ливер только 2 раза из 8 лет занимал второе место о каком постоянном соперничестве в АПЛ ??
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