Юрген Клопп: «Меня вполне устраивает один титул АПЛ, хотя их могло быть и больше. Мы отдавали все силы, критиковать и исправлять было нечего»
Юрген Клопп высказался о победе в АПЛ во главе «Ливерпуля».
«Красные» стали чемпионами Англии в сезоне-2019/20.
«Мы справились, мы справились. Суперособенное достижение. Я вижу это так – это суперособенное достижение. И меня вполне устраивает один титул Премьер-лиги.
Оглядываясь назад, я не жалею о таких вещах, но титулов, возможно, могло быть и больше. Это тоже правда. Мы с вами понимаем, почему люди говорят: «Вы должны были выступить лучше». Но мы отдавали все силы, так что исправлять было нечего.
Я знаю, что мы выложились на все сто, и это привело к тому, что мы отстали от соперника на одно очко. Критиковать было нечего», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Клопп - это веха в истории АПЛ, Ливерпуля. Бросить вызов такой команде, как МС, это круто. Ливерпуль собирал много симпатий от нейтральных болельщиков, в том числе и от меня. Даже не смотря на то, что я болельщик Милана, а нам, мягко говоря, Ливерпуль - такое себе воспоминание.
достаточно вспомнить,
сколько очков лфк лишился из-за дичайших решений судей,
в играх этого сезон с тоттеном, арсом и мю...
и такого дерьма в каждом сезоне юрген нахлебался от души...
Неважно!
Ты всегда будешь на графити, на флагах и в наших сердцах! ✊❤️
Vielen dank! ❤️🙏