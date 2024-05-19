Юрген Клопп: «Меня вполне устраивает один титул АПЛ, хотя их могло быть и больше. Мы отдавали все силы, критиковать и исправлять было нечего»

Юрген Клопп высказался о победе в АПЛ во главе «Ливерпуля».

«Красные» стали чемпионами Англии в сезоне-2019/20.

«Мы справились, мы справились. Суперособенное достижение. Я вижу это так – это суперособенное достижение. И меня вполне устраивает один титул Премьер-лиги.

Оглядываясь назад, я не жалею о таких вещах, но титулов, возможно, могло быть и больше. Это тоже правда. Мы с вами понимаем, почему люди говорят: «Вы должны были выступить лучше». Но мы отдавали все силы, так что исправлять было нечего.

Я знаю, что мы выложились на все сто, и это привело к тому, что мы отстали от соперника на одно очко. Критиковать было нечего», – сказал главный тренер « ».

24 легендарных матча «Ливерпуля» Юргена Клоппа