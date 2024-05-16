Ливерпуль – Вулверхэмптон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая

В воскресенье, 19 мая, сыграют Ливерпуль и Вулверхэмптон в 38 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Энфилд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ливерпуль – Вулверхэмптон

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон

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