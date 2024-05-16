Ливерпуль – Вулверхэмптон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Ливерпуль и Вулверхэмптон в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ливерпуль – Вулверхэмптон
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Ливерпуль
- Астон Вилла – Ливерпуль : 3 – 3
- Ливерпуль – Тоттенхэм : 4 – 2
- Вест Хэм – Ливерпуль : 2 – 2
- Эвертон – Ливерпуль : 2 – 0
- Фулхэм – Ливерпуль : 1 – 3
Последние матчи Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон – Кристал Пэлас : 1 – 3
- Манчестер Сити – Вулверхэмптон : 5 – 1
- Вулверхэмптон – Лутон : 2 – 1
- Вулверхэмптон – Борнмут : 0 – 1
- Вулверхэмптон – Арсенал : 0 – 2
Прогноз на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон
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