Ливерпуль – Вулверхэмптон: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 19 мая 2024 года
Место проведения: стадион Энфилд
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Ливерпуль:
- Команда находится на 3 месте в турнирной таблице, что свидетельствует о ее высоком классе.
- Ливерпуль демонстрирует хорошие результаты в нападении, забивая голы в последних матчах.
- Однако, оборонительная линия команды не всегда справляется, что подтверждается количеством пропущенных голов в последних матчах.
Вулверхэмптон:
- Команда занимает 13 место в таблице, но имеет слабую оборону, что подтверждается большим количеством пропущенных голов.
- Вулверхэмптон обычно забивает в последних матчах, что может быть положительным фактором.
Прогноз:
Учитывая статистику обеих команд, можно предположить, что обе они смогут забить голы. Обе команды имеют проблемы в обороне, что означает, что они могут допустить голы от оппонента.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.70.
Коэффициенты:
- П1 – 1,16
- Х – 8,5
- П2 – 14
Где смотреть матч Ливерпуль – Вулверхэмптон
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- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Энфилд»