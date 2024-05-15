Ливерпуль – Вулверхэмптон: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Энфилд

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Ливерпуль:

Команда находится на 3 месте в турнирной таблице, что свидетельствует о ее высоком классе.

Ливерпуль демонстрирует хорошие результаты в нападении, забивая голы в последних матчах.

Однако, оборонительная линия команды не всегда справляется, что подтверждается количеством пропущенных голов в последних матчах.

Вулверхэмптон:

Команда занимает 13 место в таблице, но имеет слабую оборону, что подтверждается большим количеством пропущенных голов.

Вулверхэмптон обычно забивает в последних матчах, что может быть положительным фактором.

Прогноз:

Учитывая статистику обеих команд, можно предположить, что обе они смогут забить голы. Обе команды имеют проблемы в обороне, что означает, что они могут допустить голы от оппонента.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.70 .

Коэффициенты:

П1 – 1,16

Х – 8,5

П2 – 14

Где смотреть матч Ливерпуль – Вулверхэмптон

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