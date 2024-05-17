Пименов о спаде «Зенита»: «Иностранцы играют, когда захотят, потеряли мотивацию. А россиян все это устраивает»
Руслан Пименов высказался о причинах спада «Зенита».
— Почему «Зенит» сдулся?
— Все очень просто: иностранцы играют, когда захотят. А россиян, к сожалению, все это устраивает. Если бы российские футболисты были голодными до футбола… Может быть, они уже махнули рукой и думают, что как бы ни тренировались, все равно играть в составе не будут.
А бразильцы потеряли мотивацию. Мы видим, как медленно они играют в завершающей стадии атаки. А «Зенит» всегда этим и отличался: когда они чуть прибавляли и всех обыгрывали, — сказал экс-форвард сборной России.
После 28 туров петербуржцы занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Динамо» на два очка. 19 мая «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом», а 25-го – примет «Ростов».
В суперфинале Фонбет Кубка России сине-бело-голубые встретятся 2 июня с «Балтикой».
как в 90х карпин в испании жилы рвал и как кокорины на лавках сидят, когда поняли что пахать надо не как в России
причем никто из них из трусов не выпрыгивает, чтобы играть в сильных чемпионатах. потому что здесь им за те же деньги пахать меньше надо.