Пименов о спаде «Зенита»: «Иностранцы играют, когда захотят, потеряли мотивацию. А россиян все это устраивает» 

Теги Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия Футбол

Руслан Пименов высказался о причинах спада «Зенита».

— Почему «Зенит» сдулся?

— Все очень просто: иностранцы играют, когда захотят. А россиян, к сожалению, все это устраивает. Если бы российские футболисты были голодными до футбола… Может быть, они уже махнули рукой и думают, что как бы ни тренировались, все равно играть в составе не будут. 

А бразильцы потеряли мотивацию. Мы видим, как медленно они играют в завершающей стадии атаки. А «Зенит» всегда этим и отличался: когда они чуть прибавляли и всех обыгрывали, — сказал экс-форвард сборной России.

После 28 туров петербуржцы занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Динамо» на два очка. 19 мая «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом», а 25-го – примет «Ростов».

В суперфинале Фонбет Кубка России сине-бело-голубые встретятся 2 июня с «Балтикой».

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8 комментариев
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Поэтому надо выставлять всех наших, родненьких, у них-то мотивация никогда не иссякнет.
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Поэтому надо выставлять всех наших, родненьких, у них-то мотивация никогда не иссякнет.
ну да ну да.

как в 90х карпин в испании жилы рвал и как кокорины на лавках сидят, когда поняли что пахать надо не как в России
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Ответ Алексей Тор
У иностранцев деньги главная мотивация.
угу а наши звезды за еду и любовь фанатов пашут

причем никто из них из трусов не выпрыгивает, чтобы играть в сильных чемпионатах. потому что здесь им за те же деньги пахать меньше надо.
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Ответ Алексей Варенцов
угу а наши звезды за еду и любовь фанатов пашут причем никто из них из трусов не выпрыгивает, чтобы играть в сильных чемпионатах. потому что здесь им за те же деньги пахать меньше надо.
О чем вообще говорить, если в РПЛ ни один футболист за сезон даже 20 голов забить не в состоянии?
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У иностранцев деньги главная мотивация.
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Какая мотивация. У легионеров одна мотивация это деньги
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