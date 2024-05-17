Пименов о спаде «Зенита»: «Иностранцы играют, когда захотят, потеряли мотивацию. А россиян все это устраивает» 

Руслан Пименов высказался о причинах спада «Зенита».

— Почему « » сдулся?

— Все очень просто: иностранцы играют, когда захотят. А россиян, к сожалению, все это устраивает. Если бы российские футболисты были голодными до футбола… Может быть, они уже махнули рукой и думают, что как бы ни тренировались, все равно играть в составе не будут.

А бразильцы потеряли мотивацию. Мы видим, как медленно они играют в завершающей стадии атаки. А «Зенит» всегда этим и отличался: когда они чуть прибавляли и всех обыгрывали, — сказал экс-форвард сборной России.

После 28 туров петербуржцы занимают в Мир 2-е место, отставая от «Динамо» на два очка. 19 мая «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом», а 25-го – примет «Ростов».

В суперфинале Фонбет Кубка России сине-бело-голубые встретятся 2 июня с «Балтикой».