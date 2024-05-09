Семин о Слишковиче: «Спартак» неплохо играет – короткий пас, много комбинаций и владения мячом. Смена тренера добавила игрокам эмоций»

Теги Спартак Сергей Игнашевич Юрий Семин премьер-лига Россия Балтика Р-Спорт Владимир Слишкович Футбол

Юрий Семин положительно оценил работу Владимира Слишковича в «Спартаке».

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» признан Winline тренером апреля в Мир РПЛ по итогам голосования болельщиков и экспертов. 

Слишкович возглавил клуб 14 апреля – после отставки Гильермо Абаскаля. Под его руководством в прошлом месяце красно-белые провели 3 матча в рамках Мир РПЛ и набрали 7 очков. 

«Для меня лучший тренер тот, кто набрал больше всех очков. Если же говорить в целом о впечатлениях, то очень нравится, как провел прошедший месяц Сергей Игнашевич. «Балтика» с ним стала очень конкурентоспособной в борьбе за место в РПЛ.

Что касается «Спартака», при Слишковиче команда действительно провела несколько хороших матчей, стала играть в неплохой футбол – короткий пас, много комбинаций, владения мячом.

Плюс определенно смена тренера добавила игрокам эмоций. Главное, чтобы эти эмоции сохранились как можно дольше», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

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2 комментария
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По моему наоборот, команда стала чаще играть длинными передачами, Слишкович упростил игру после Аббаскаля который непонятно что хотел от игроков
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Палыч как всегда в адеквате.
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