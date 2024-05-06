Федотов про 2:2 с «Рубином»: «ЦСКА получил глупейший привоз – не было предпосылок. Были возможности увеличить счет, но не залетело в очередной раз»

Владимир Федотов высказался касательно результата матча с «Рубином».

ЦСКА и « » сыграли вничью (2:2) в матче 27-го тура Мир .

– Думаю, что получился хороший первый тайм в нашем исполнении.

Мы были близки к тому, чтобы забить, но получили глупейший привоз, к которому не было предпосылок.

У нас были возможности увеличить счет, но в очередной раз что‑то не залетело.

Мы хотели победить, сделать подарок нашим болельщикам, но, увы, мы не реализовали свои моменты.

– Почему вы сделали много замен?

– имел дискомфорт.

Замена Виллиана Роши была вынужденной, потому что он еще в первом тайме подвернул ногу.

Позиция Хелвена требовала усиления, потому что ему было тяжело, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.