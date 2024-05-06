Федотов про 2:2 с «Рубином»: «ЦСКА получил глупейший привоз – не было предпосылок. Были возможности увеличить счет, но не залетело в очередной раз»
Владимир Федотов высказался касательно результата матча с «Рубином».
ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью (2:2) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
– Думаю, что получился хороший первый тайм в нашем исполнении.
Мы были близки к тому, чтобы забить, но получили глупейший привоз, к которому не было предпосылок.
У нас были возможности увеличить счет, но в очередной раз что‑то не залетело.
Мы хотели победить, сделать подарок нашим болельщикам, но, увы, мы не реализовали свои моменты.
– Почему вы сделали много замен?
– Виктор Давила имел дискомфорт.
Замена Виллиана Роши была вынужденной, потому что он еще в первом тайме подвернул ногу.
Позиция Хелвена требовала усиления, потому что ему было тяжело, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает хоть каким-то креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с самим чемпионом. Его трусливые замены только подтверждают, что он не контролирует игру. В его командах всё и всегда зависит от лидеров. Если лидеры не в форме - очки потеряны, Федотов тут не помощник. Искать варианты - непосильная для него задача. Работа с молодёжью не ведётся совсем, так как, вероятно, "тренер" просто не понимает как найти к ним подход. Его клиенты - футболисты типа Зе и Сутормина, обделенные талантом, с недостаточным футбольным образованием, но компенсирующие это псевдоотдачей, этакие "яестьтакточно". Вероятно в них Федотов видит самого себя. И отдельно стоит обратить внимание на его речь и ход мысли на пресс-конференциях и в интервью, которые наглядно демонстрируют интеллектуальную ограниченность "специалиста".