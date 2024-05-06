Федотов про 2:2 с «Рубином»: «ЦСКА получил глупейший привоз – не было предпосылок. Были возможности увеличить счет, но не залетело в очередной раз»

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Владимир Федотов Виктор Давила Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Хелвен Футбол

Владимир Федотов высказался касательно результата матча с «Рубином».

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью (2:2) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Думаю, что получился хороший первый тайм в нашем исполнении.

Мы были близки к тому, чтобы забить, но получили глупейший привоз, к которому не было предпосылок.

У нас были возможности увеличить счет, но в очередной раз что‑то не залетело.

Мы хотели победить, сделать подарок нашим болельщикам, но, увы, мы не реализовали свои моменты.

– Почему вы сделали много замен?

Виктор Давила имел дискомфорт.

Замена Виллиана Роши была вынужденной, потому что он еще в первом тайме подвернул ногу.

Позиция Хелвена требовала усиления, потому что ему было тяжело, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

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18 комментариев
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Тренер и только тренер виноват в потерянных очках! Игроки не сами просто после 80 минуте встают! Или дал команду тренер счёт держать или физики не хватает, но за это тоже несет ответственность тренер! И состав на игру выбирает тренер! И замены делает тренер! Как же задолбал - Федотов!
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Лысый, убирайся!!!!! И облЯкова с дивеевым прихвати.
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От руководства (кто оно, кстати, сейчас?) нет комментариев. Значит все устраивает?
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Полгода назад я оставил такой комментарий, как вы понимаете, все начали доказывать, какой гениальный тренер в ЦСКА. Что теперь скажете?

Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает хоть каким-то креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с самим чемпионом. Его трусливые замены только подтверждают, что он не контролирует игру. В его командах всё и всегда зависит от лидеров. Если лидеры не в форме - очки потеряны, Федотов тут не помощник. Искать варианты - непосильная для него задача. Работа с молодёжью не ведётся совсем, так как, вероятно, "тренер" просто не понимает как найти к ним подход. Его клиенты - футболисты типа Зе и Сутормина, обделенные талантом, с недостаточным футбольным образованием, но компенсирующие это псевдоотдачей, этакие "яестьтакточно". Вероятно в них Федотов видит самого себя. И отдельно стоит обратить внимание на его речь и ход мысли на пресс-конференциях и в интервью, которые наглядно демонстрируют интеллектуальную ограниченность "специалиста".
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Не добавить, не убавить. Всё по делу. Ну, и наша стабильность-гол на последних минутах. Верим в КУБОК!
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Нелья сказать, что у ЦСКА для этого чемпа прям слабый состав. Предпосылка пинка тренеру похоже есть
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А есть кто со стадиона, Федотов чем занимается в концовке во втором тайме, просто созерцает с ручкой в руках за происходящим на поле?
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ПНХ Лысый
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тренер- как говориться, просто тренер- как говорится, и спрос как с тренера, как говориться -0...
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Ответ Mel_ser
Тренер и только тренер виноват в потерянных очках! Игроки не сами просто после 80 минуте встают! Или дал команду тренер счёт держать или физики не хватает, но за это тоже несет ответственность тренер! И состав на игру выбирает тренер! И замены делает тренер! Как же задолбал - Федотов!
Ну да, ну да, и первый гол привез тоже тренер, да и выбор состава у тренера огромный, вариантов то куча )))
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Ответ Юрий Король
Не добавить, не убавить. Всё по делу. Ну, и наша стабильность-гол на последних минутах. Верим в КУБОК!
Шутишь? Ты как хочешь с таким тренером в Питере выиграть??? Только если по пенальти,на дурачка.
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Ответ Krem236
Шутишь? Ты как хочешь с таким тренером в Питере выиграть??? Только если по пенальти,на дурачка.
Давай подпишем Мостового или Бышовца. Через 3 дня станем суперкомандой!
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Ответ Mihail0910
Цска получил глупейшего тренера...
Который вывел ЦСКА на второе место и выиграл Кубок России...
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