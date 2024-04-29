Валерий Овчинников: «Руководство «Спартака» – это топ-менеджеры без приставки «топ», не имеют отношения к футболу. В чем проблема «Лукойла» сделать так, как смогли в «Зените»?»
Валерий Овчинников сравнил работу руководства «Спартака» и «Зенита».
«Дело в том, что руководство «Спартака» не имеет отношения к футболу, по большому счету. Это топ-менеджеры, но только без приставки «топ». Поэтому у них свое видение футбола, а у меня и многих – совершенно другое. Но и при Федуне команда 20 лет стабилизироваться не могла.
В чем проблема «Лукойла» сделать так, как смогли в «Зените»? Я так и не понял. Это руководство столько терпело Абаскаля. Команде столько понадобилось усилий, чтобы завалить тренера, а потом без него показывать результат, да еще и в Питере
Сейчас команда почувствовала свою силу и набирает очки. При новом главном тренере могут возникнуть проблемы у команды и у самого этого тренера. Это чистая психология. Причем у абсолютно любого главного тренера – и иностранца, и россиянина.
В «Спартаке» и подбор игроков довольно интересный. Грубо будет сказано, но каждый суслик в «Спартаке» – это чисто агроном, причем любого касается. Всегда метят на номер один», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».
Я правильно понял, что данный гражданин под результатом понимает унылый матч, да и тот спасенный Максименко и Бабичем, после которого Спартак упал в нижнюю сетку?