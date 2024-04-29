Валерий Овчинников: «Руководство «Спартака» – это топ-менеджеры без приставки «топ», не имеют отношения к футболу. В чем проблема «Лукойла» сделать так, как смогли в «Зените»?»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Овчинников Газпром Лукойл Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Овчинников сравнил работу руководства «Спартака» и «Зенита».

«Дело в том, что руководство «Спартака» не имеет отношения к футболу, по большому счету. Это топ-менеджеры, но только без приставки «топ». Поэтому у них свое видение футбола, а у меня и многих – совершенно другое. Но и при Федуне команда 20 лет стабилизироваться не могла.

В чем проблема «Лукойла» сделать так, как смогли в «Зените»? Я так и не понял. Это руководство столько терпело Абаскаля. Команде столько понадобилось усилий, чтобы завалить тренера, а потом без него показывать результат, да еще и в Питере

Сейчас команда почувствовала свою силу и набирает очки. При новом главном тренере могут возникнуть проблемы у команды и у самого этого тренера. Это чистая психология. Причем у абсолютно любого главного тренера – и иностранца, и россиянина.

В «Спартаке» и подбор игроков довольно интересный. Грубо будет сказано, но каждый суслик в «Спартаке» – это чисто агроном, причем любого касается. Всегда метят на номер один», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».

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19 комментариев
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«а потом без него показывать результат, да еще и в Питере»

Я правильно понял, что данный гражданин под результатом понимает унылый матч, да и тот спасенный Максименко и Бабичем, после которого Спартак упал в нижнюю сетку?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
🤡
Зачем ты мне свои фото выставляешь? Не интересно.
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Менеджеры Спартака это топ-дилетанты , во всех отношениях . Может по распилу денег они мастера .
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Ответ rigobersong
В том что бюджет в 2 раза меньше, и они не могут 10 бразильцев за 20 лямов купить:)
Ага, бюджет и состав чисто на 5, 7, 10 места за последние пять сезонов. =)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Хотя бы играют честно и судей не подкупают
Чего??? Давно так не смеялся!!!
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А что в зените построили? Постоянный позор в Европе и карманные чемпионаты с Вилковым и Ивановым?
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Ответ Игорь Стукачев
Верно пока там топики сильного Спартака не будет. не зная футбол нельзя в нем быть.
А на нормальном русском можно как-нибудь эту мысль выразить?
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В спартаке руководство такое чувство, что из Госдумы
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Ответ Всеволод Бобров
А что в зените построили? Постоянный позор в Европе и карманные чемпионаты с Вилковым и Ивановым?
Казарцев еще
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Ответ Всеволод Бобров
А что в зените построили? Постоянный позор в Европе и карманные чемпионаты с Вилковым и Ивановым?
Неакцентированный наступ забыли))
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Деньги зарыты в чужой штрафной площадке
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Верно пока там топики сильного Спартака не будет. не зная футбол нельзя в нем быть.
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Ответ Игорь Стукачев
Верно пока там топики сильного Спартака не будет. не зная футбол нельзя в нем быть.
Мостовой?
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