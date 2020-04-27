Манчестер Юнайтед — Бернли: прогноз на матч 27.04.2024, АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков. Пока получается во многом лишь потому, что конкуренты теряют очки. В четырех последних играх в Премьер-лиге у команды Эрика тен Хага одна победа, одно поражение и две ничьи. Победа была достигнута в упорном поединке против «Шеффилд Юнайтед», командой, которая на протяжении всего сезона плетется на последнем месте, выиграла всего три раза, забила меньше всех и пропустила до игры в Манчестере 88 мячей. До этого был еще полуфинальный поединок в Кубке Англии с «Ковентри», крепкой командой Чемпионшипа. Против таких соперников манкунианцы выходят играть с позиции силы, чувствуя себя где-то вровень с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Мол, сейчас мы вам покажем. Но в очередной раз демонстрируют хаос, ошибки, и все оборачивается очередным разочарованием.

Хотя «Ковентри» прошли по пенальти и, вроде, нужно радоваться. Все-таки второй финал за два года. У «Шеффилд Юнайтед» тоже выиграли, добавили в турнирную таблицу три очка. Но радости такие победы не приносят. Впереди еще один аутсайдер «Бернли». Если «Шеффилд» уже потерял все шансы спастись, то у «бордовых» еще может получиться. Если брать тот же отрезок в четыре тура, то результаты у команды Венсана Компани идентичные — по одной победе и поражению, плюс две ничьи. Причем выиграл «Бернли» у того же «Шеффилда» только в гостях, уверенно и без нервов. Впереди еще четыре игры, и они будут очень сложные. Помимо выезда в Манчестер играть на своем поле с «Ньюкаслом», затем вновь в гостях с «Тоттенхэмом». Матч состоится на стадионе Олд Траффорд, начало в 17:00 по московскому времени.

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Манчестер Юнайтед

 

В матче с «Ковентри» команда ведет 3 : 0, но соперник сравнивает счет. С «Шеффилдом» огромное преимущество по владению мячом, опасным моментам, но гости все время ведут в счете, пока на последних минутах все же не удается вырвать победу. Вновь стал ошибаться голкипер Андре Онана. Самое главное, непонятно, во что играет команда, какой у нее игровой стиль, рисунок. На протяжении всего сезона было много травмированных, и это оправдывает в какой-то степени провальные результаты, но ведь травмы не обошли и другие команды.

 

Эрик тен Хаг сама непроницаемость, все его слова можно свести к одной фразе — «в Багдаде все спокойно». Вот только есть ощущение, что его будущее в команде зависит от финального поединка на Кубок Англии, который состоится через месяц. Плюс нужно как-то на хорошем уровне пройти заключительный отрезок чемпионата. Сразу после «Бернли» в соперниках «Кристал Пэлас», который после прихода Оливера Гласнера на тренерскую скамейку выигрывает у всех, затем «Арсенал», и тут комментарии излишни. После принимать непосредственного конкурента за место в шестерке «Ньюкасл» и в самом конце матч с «Брайтоном».

Настоящая проверка на прочность для тренера и всей команды, у которой на протяжении всего сезона нельзя назвать хотя бы серию из трех матчей, где она играла бы слаженно и уверенно. В межсезонье будет много работы у совладельца клуба Джима Рэтклиффа. Он отвечает за сугубо футбольные дела, начал с аудита, не делает резких шагов, и в этом уже чувствуется серьезность намерений. Шаги наверняка последуют в межсезонье. Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед».

  • АПЛ. 24.04.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 4 : 2
  • Кубок Англии. 21.04.2024, «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 3 (пен. 2 : 4)
  • АПЛ. 13.04.2024, «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 2
  • АПЛ. 07.04.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2 : 2
  • АПЛ. 04.04.2024, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 4 : 3

Факты и цифры

  • «Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии, из них 13 раз побеждал в Премьер-лиге, последний успех состоялся в 2013 году
  • Команда находится на 6 месте, набрав 53 очка и потерпев 12 поражений в чемпионате
  • Лучший бомбардир команды португальский полузащитник Бруну Фернандеш, на его счету 10 забитых мячей
  • Он же лидирует среди ассистентов — 7 результативных передач, и среди нарушителей — 8 предупреждений

Бернли

 

«Бернли» отчаянно сражается за выживание. Правда, все равно не покидает ощущение, что спохватилась команда слишком поздно. С учетом множества перенесенных матчей, а в Англии всегда бывает такая картина ближе к окончанию сезона, определилась четверка команд, в которой окажется только один счастливчик. Сейчас на это звание претендует «Ноттингем Форест». С «лесников» к тому же были сняты очки за нарушение финансового фэйр-плей, и это решение оспаривается в суде. «Форест» на спасительном 17 месте, «Бернли» занимает 19-е и отстает на три очка.

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Между ними расположился «Лутон», но тот сейчас проигрывает всем и вся. Так что у «бордовых» нет выбора, очки нужно набирать в каждом поединке. Команда Компани неплохо стартовала в чемпионате, но уже к десятому туру оказалась в зоне вылета, и не может оттуда выкарабкаться до сих пор. Вообще, вся тройка команд, которые идут в зоне вылета, являются примером менеджерам остальных коллективов Чемпионшипа. Все три поднялись в прошлом сезоне рангом выше и теперь могут так же дружно опуститься вниз.

Многие в связи с этим начали рассуждать об увеличивающейся разнице между Премьер-лигой и Чемпионшипом. Но тут, скорее, дело в работе руководства команд, которое должно принимать правильные решения. В плане финансов Чемпионшипу могут позавидовать иные европейские футбольные чемпионаты. О тенденции говорить рано, к тому же пока теоретически не вылетел даже «Шеффилд Юнайтед». Правда, английские букмекеры считают, что тройку аутсайдеров вряд ли что-то спасет. Перед вами результаты пяти последних поединков «Бернли».

  • АПЛ. 20.04.2024, «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли» — 1 : 4
  • АПЛ. 13.04.2024, «Бернли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1 : 1
  • АПЛ. 06.04.2024, «Эвертон» — «Бернли» — 1 : 0
  • АПЛ. 02.04.2024, «Бернли» — «Вулверхэмптон» — 1 : 1
  • АПЛ. 30.03.2024, «Челси» — «Бернли» — 2 : 2

Факты и цифры

  • «Бернли» дважды в истории становился чемпионом Англии, в сезонах 1920-1921 и 1969-1970 года
  • В прошлом сезоне «клинки» в четвертый раз смогли выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ
  • Лучшими бомбардирами «Бернли» являются датский нападающий Якуб Бруун Ларсен и форвард из ЮАР Лайл Фостер, на счету обоих по 5 забитых мячей
  • Ирландский защитник команды Дара О’Ши лучший ассистент, на его счету 4 результативных передачи

История личных встреч Манчестер Юнайтед и Бернли

 

«Бернли», как и «Манчестер Юнайтед», клуб с богатой историей. Впервые команды встретились в рамках первого английского дивизиона еще в 1882 году, тогда в Манчестере была зафиксирована ничья 1 : 1, зато дома «Бернли» разгромил манкунианцев со счетом 4 : 1. За эти годы во всех внутренних турнирах было сыграно 134 матча. Лишь в Кубке Англии небольшое преимущество по победам у «бордовых». В остальных превосходство у манкунианцев.

  • Победы «Манчестер Юнайтед» — 66
  • Победы «Бернли» — 44
  • Ничьи — 24
  • Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 6 : 0
  • Самая крупная победа «Бернли» — 7 : 1

В последнее время матчи с «Бернли» для «Манчестер Юнайтед» складываются благоприятным образом. Да и в целом, начиная с 2014 года манкунианцы проиграли «бордовым» только один раз, но случилось это как раз в Манчестере в 2020 году в рамках Премьер-лиги. Впрочем, тогда и составы были другие, и наставники у команд тоже. С 2016 году каждая встреча бывает результативной. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

  • АПЛ. 23.09.2023, «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 1
  • Кубок лиги. 21.12.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 2 : 0
  • АПЛ. 08.02.2022, «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 1
  • АПЛ. 30.12.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 3 : 1
  • АПЛ. 08.04.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 3 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Юнайтед — Бернли

 

Матч первого круга выдался абсолютно равным по многим показателям, но футболисты «Манчестер Юнайтед» отличились дважды в первом тайме. Сначала арбитр встречи после вмешательства VAR отменил взятие ворот Джонни Эвансом, а под самый занавес первой половины игры Бруну Фернандеш откликнулся на длинную передачу из глубины поля и в одно касание уложил мяч в дальний угол ворот. Голкипер Джеймс Траффорд оказался бессилен, а все попытки хозяев отыграться во втором тайме тщетными. На этот раз букмекеры отдают большое преимущество «Манчестер Юнайтед». BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

  • Победа «Манчестер Юнайтед» — 1,51
  • Ничья — 4,99
  • Победа «Бернли» — 5,64

От манкунианцев не знаешь чего ожидать. Встречаются они с «Ливерпулем» и по всем раскладам получается, что у них не должно быть шансов против команды Юргена Клоппа. Но сначала они выбивают ее из Кубка Англии, а затем отбирают очки в чемпионате. Но встреча с «Ковентри» или «Шеффилдом», и на поле мучения. Наверняка будут они и на этот раз, но хозяева выиграют и подпишут «Бернли» приговор.

Где смотреть матч МЮ – Бернли

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Манчестер Юнайтед – Бернли
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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