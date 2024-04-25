Манчестер Юнайтед – Бернли где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Манчестер Юнайтед и Бернли в 35 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Бернли
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Последние матчи Манчестер Юнайтед
- Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед : 4 – 2
- Ковентри – Манчестер Юнайтед : 3 – 3
- Борнмут – Манчестер Юнайтед : 2 – 2
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль : 2 – 2
- Челси – Манчестер Юнайтед : 4 – 3
Последние матчи Бернли
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
- Бернли – Брайтон : 1 – 1
- Эвертон – Бернли : 1 – 0
- Бернли – Вулверхэмптон : 1 – 1
- Челси – Бернли : 2 – 2
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