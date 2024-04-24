Семаку вручили почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак награжден за вклад в развитие Санкт-Петербурга.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вручил главному тренеру «Зенита» почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Решение о награждении тренера было принято ещё в декабре 2023 года.

Бельский также пожелал Семаку удачи в сегодняшнем матче с «Рубином». 

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами России 5 раз подряд. 

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21 комментарий
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Видимо, семак кучу молодых футболистов, уроженцев СПб, вывел на высокий уровень

Если нет, то тогда кучу деревьев посадил
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Удивительно.
Новость про тренера Зенита и Петербург, но первыми в ней отписалась вся красно-белая ботоферма. Молодцы, что так пристально следите за Зенитом ))
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Ответ Rurik Gislasson
Cемак действительно много дал Зениту.Он собрал команду и уже много сезонов держит очень высокую плану.особенно внутри раздевалки.
Это было видно в ЛЧ
+11
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+3
Скорее это мероприятие было нужно Беглову, который там активно пиарился, а не Семаку.

В этом году выборы губернатора в Санкт-Петербурге.
+3
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+2
Cемак действительно много дал Зениту.Он собрал команду и уже много сезонов держит очень высокую плану.особенно внутри раздевалки.
+9
-8
+1
На знаке изображены статуи крылатых львов с Банковского моста.
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Новость о Семаке и Петербурге. Чисто питерская, внутренняя. И вдруг столько животноводческих запахов!!!!!
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Как всегда, одни фермеры со своим плоским юмором.
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точнее будет сказать, что почетный знак "Pela contribuição especial para o desenvolvimento de São Petersburgo"
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какое позорище, венок из морковных хвостиков в лучшем случае...
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Ответ Wiley Fox
Видимо, семак кучу молодых футболистов, уроженцев СПб, вывел на высокий уровень Если нет, то тогда кучу деревьев посадил
Резко возросли продажи сельдерея в городе..
+9
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0
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