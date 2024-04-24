Семаку вручили почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»

Сергей Семак награжден за вклад в развитие Санкт-Петербурга.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вручил главному тренеру « » почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Решение о награждении тренера было принято ещё в декабре 2023 года.

Бельский также пожелал Семаку удачи в сегодняшнем матче с «Рубином».

возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами России 5 раз подряд.