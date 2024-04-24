Семаку вручили почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»
Сергей Семак награжден за вклад в развитие Санкт-Петербурга.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вручил главному тренеру «Зенита» почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Решение о награждении тренера было принято ещё в декабре 2023 года.
Бельский также пожелал Семаку удачи в сегодняшнем матче с «Рубином».
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами России 5 раз подряд.
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Новость про тренера Зенита и Петербург, но первыми в ней отписалась вся красно-белая ботоферма. Молодцы, что так пристально следите за Зенитом ))
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