Перес зашел в подтрибунку и поздоровался с судьями перед класико. Это удивило игроков «Барсы» (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Флорентино Перес Мигель Анхель Перес Ласа Карлос Мехия Давила Сесар Сото Градо Футбол

Президент «Реала» пообщался с судьями перед игрой с «Барселоной».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги.

Как пишет Mundo Deportivo, перед началом матча президент «Реала» Флорентино Перес зашел в подтрибунное помещение, чтобы подбодрить своих игроков и поздороваться с арбитром Сесаром Сото Градо и его помощниками. 

Переса сопровождали бывшие судьи Карлос Мехия Давила и Мигель Анхель Перес Ласа. Первый после завершения карьеры арбитра стал советником мадридского клуба по вопросам судейства. 

отмечается, что игроков «Барселоны» удивило присутствие президента «Реала» в подтрибунке. 

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79 комментариев
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Вот и пошёл прогрев от Лапорты. Последние деньги, наверное, отдал Мундо за этот наброс)
+117
-29
+88
И сказал им - "судите честно, негрейровцы"
Но даже после этого они засчитали левак Кристерсена, который забивал стоя на Кроосе.
+79
-34
+45
Ответ Homelander_666
Вот и пошёл прогрев от Лапорты. Последние деньги, наверное, отдал Мундо за этот наброс)
Их удивило, потому что представитель Барсы обычно просто деньги в судейскую закидывал?
+35
-5
+30
Ответ Traxyla
Комментарий удален модератором
После ПСЖ помалкивали, а после слитого Классико всё не могут успокоиться. Лапорта очень боится, что куле спросят с него за бестрофейный сезон, поэтому переводит стрелки.
+38
-11
+27
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
В ДНК Барселоны
+36
-10
+26
Это удивило игроков «Барсы», ведь здороваться с судьями позволено лишь Лапорте.
+31
-9
+22
Барса в суд и на это, может, подаст? Поздоровался, вот же ж наглец, как он посмел)
+28
-7
+21
Mundo Deportivo ))
+26
-6
+20
Ответ Homelander_666
Вот и пошёл прогрев от Лапорты. Последние деньги, наверное, отдал Мундо за этот наброс)
это же шок, этого никто никогда не делал. как он посмел?
+20
-3
+17
Перес ещё и Лапорту кормил перед Эль-Класико.

Потом, когда выяснится, что Лапорта виноват во всех бедах Барсы, припомнят тот обед и разумеется, нарекут его агентом Переса.

Кстати, Араухо кинул Барсу в матче с Псж тоже по указке Переса, через Феде.

Реал боялся, что Барса выйдет в финале ЛЧ
+20
-4
+16
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
А вот и истинное лицо фанатов Барсы
+11
-4
+7
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
И даже в ней мужества больше, чем в вас, днкшных😁
+8
-3
+5
Игроков Реала не удивило, что Барса платила Негрейре больше 17 лет
+11
-6
+5
А их, особенно новичков, не смущало, что Барса в судейский корпус заносила "на ход ноги"? Избирательное какое то удивление
+6
-2
+4
Ой, ну толсто же, ну) Печеньки и пухлые конверты им там не раздал прямо в подтрибунке?!)
+5
-2
+3
Меня это тоже удивляет. Судьям платит Барса, а сливки с них собирает Реал.
+6
-3
+3
Ответ Homelander_666
После ПСЖ помалкивали, а после слитого Классико всё не могут успокоиться. Лапорта очень боится, что куле спросят с него за бестрофейный сезон, поэтому переводит стрелки.
...что куле у него спросят:"а куле бестрофейный сезон?" *
+4
-1
+3
Ответ andr d
По твоему за 7 матчей 5 очков нельзя было бы отыграть?
Нет, если у твоего соперника за 32 матча 1 поражение.
+2
0
+2
..и еще моргнул правым глазом три раза подойдя впритык к лицу судьи
+4
-2
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Барса в суд и на это, может, подаст? Поздоровался, вот же ж наглец, как он посмел)
Когда президент клуба - адвокат по основной специальности - подача в суд может случится по любому поводу .

А ведь могли выбрать экономиста(Фонта) 3 года назад ;)
+3
-1
+2
Перес вообще оборзел, зачем налом давать, хотя бы на счёт кинул бы через оффшоры.
+4
-2
+2
Не понимаю, чего они хотя-то? Чемпионат им не взять, даже если бы Реал проиграл этот матч.
+8
-6
+2
Какой же демедж контроль жалкий от барсы
+2
-1
+1
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Не понимаю, чего они хотя-то? Чемпионат им не взять, даже если бы Реал проиграл этот матч.
По твоему за 7 матчей 5 очков нельзя было бы отыграть?
+3
-2
+1
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Я по-твоему должен знать, как правильно пишутся фамилии ваших ноунеймов?)))
Ты ничего не должен знать в таком возрасте)
Вас ещё в школе такому не учили)
+4
-3
+1
новость высосана из пальца, хозяин на своем стадионе куда хочет туда и заходит
+4
-3
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Перес зашел в ДНК Барселоны)
+4
-3
+1
Ответ Российский пользователь
новость высосана из пальца, хозяин на своем стадионе куда хочет туда и заходит
Не совсем так. В судейскую или в раздевалку соперников в период проведения матча заходить не имеет права. В остальном, да
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0
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Ответ scorp19
Игроки Барсы хотят чтобы каждый их матч судил Эвребэ
В паре с Айтекином на ВАРе
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Ответ messi_leo
двое судей на зп в советниках, лично ходит к судьям, но все честно с точки зрения реалоглориков )))
🤡
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