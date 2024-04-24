Перес зашел в подтрибунку и поздоровался с судьями перед класико. Это удивило игроков «Барсы» (Mundo Deportivo)
Президент «Реала» пообщался с судьями перед игрой с «Барселоной».
Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги.
Как пишет Mundo Deportivo, перед началом матча президент «Реала» Флорентино Перес зашел в подтрибунное помещение, чтобы подбодрить своих игроков и поздороваться с арбитром Сесаром Сото Градо и его помощниками.
Переса сопровождали бывшие судьи Карлос Мехия Давила и Мигель Анхель Перес Ласа. Первый после завершения карьеры арбитра стал советником мадридского клуба по вопросам судейства.
отмечается, что игроков «Барселоны» удивило присутствие президента «Реала» в подтрибунке.
Но даже после этого они засчитали левак Кристерсена, который забивал стоя на Кроосе.
Потом, когда выяснится, что Лапорта виноват во всех бедах Барсы, припомнят тот обед и разумеется, нарекут его агентом Переса.
Кстати, Араухо кинул Барсу в матче с Псж тоже по указке Переса, через Феде.
Реал боялся, что Барса выйдет в финале ЛЧ
А ведь могли выбрать экономиста(Фонта) 3 года назад ;)
Вас ещё в школе такому не учили)