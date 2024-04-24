Перес зашел в подтрибунку и поздоровался с судьями перед класико. Это удивило игроков «Барсы» (Mundo Deportivo)

Президент «Реала» пообщался с судьями перед игрой с «Барселоной».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги.

Как пишет Mundo Deportivo, перед началом матча президент «Реала» Флорентино Перес зашел в подтрибунное помещение, чтобы подбодрить своих игроков и поздороваться с арбитром Сесаром Сото Градо и его помощниками.

Переса сопровождали бывшие судьи Карлос Мехия Давила и Мигель Анхель Перес Ласа. Первый после завершения карьеры арбитра стал советником мадридского клуба по вопросам судейства.

отмечается, что игроков «Барселоны» удивило присутствие президента «Реала» в подтрибунке.