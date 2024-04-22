Ахмат – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля
В четверг, 25 апреля, сыграют Ахмат и Сочи в 21 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ахмат – Сочи
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Последние матчи Ахмат
- ЦСКА – Ахмат : 1 – 2
- Ахмат – Балтика : 1 – 7
- Ахмат – Локомотив : 0 – 2
- Ахмат – Оренбург : 0 – 1
- Рубин – Ахмат : 2 – 1
Последние матчи Сочи
- Сочи – Урал : 2 – 2
- Сочи – Спартак : 1 – 0
- Ростов – Сочи : 2 – 2
- Сочи – ЦСКА : 2 – 2
- СКА Хабаровск – Сочи : 1 – 1