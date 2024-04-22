Ахмат – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сочи Футбол

В четверг, 25 апреля, сыграют Ахмат и Сочи в 21 туре РПЛ 2023/2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ахмат – Сочи

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ахмат – Сочи

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