Ахмат – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля

В четверг, 25 апреля, сыграют Ахмат и Сочи в 21 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ахмат – Сочи

Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

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