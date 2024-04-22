Алексей Попов: «Дзюба нужен всем, если пересмотрит свое отношение к футболу. Если будет тренироваться спустя рукава и не пахать на поле – он ноль»

Теги Локомотив Артем Дзюба Алексей Попов премьер-лига Россия Футбол

Алексей Попов поделился мнением об игре Артема Дзюбы.

После зимней паузы 35-летний нападающий потерял место в основном составе «Локомотива» и может покинуть клуб летом после истечения контракта.

«Дзюба нужен всем, но только если он пересмотрит свое отношение к футболу.

Если будет тренироваться спустя рукава и не пахать на поле, то он – ноль. А если согласен играть на команду и выкладываться на каждой тренировке, то будет топ-футболистом», – заявил экс-игрок «Амкара» и «Рубина».

В текущем сезоне Дзюба провел 20 матчей в Мир РПЛ, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика игрока доступна здесь.

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8 комментариев
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Ну не знаю, мне Дзюба вообще не нужен
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Дзюба отработанный материал
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Он в последние годы тренируется спустя труханы, а не рукава
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Спустя рукава этим делом вообще не стоит заниматься
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Артемке уже 36 лет... Вы прикалываетесь?
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Он уже ноль и даже без палочки
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Ответ Ебздрогыч
Ну не знаю, мне Дзюба вообще не нужен
Да и мне тоже)
Да и кЛубу тоже)
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Поздно, батенька, поздно!!!
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