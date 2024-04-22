Алексей Попов: «Дзюба нужен всем, если пересмотрит свое отношение к футболу. Если будет тренироваться спустя рукава и не пахать на поле – он ноль»

Алексей Попов поделился мнением об игре Артема Дзюбы.

После зимней паузы 35-летний нападающий потерял место в основном составе « » и может покинуть клуб летом после истечения контракта.

«Дзюба нужен всем, но только если он пересмотрит свое отношение к футболу.

Если будет тренироваться спустя рукава и не пахать на поле, то он – ноль. А если согласен играть на команду и выкладываться на каждой тренировке, то будет топ-футболистом», – заявил экс-игрок «Амкара» и «Рубина».

В текущем сезоне провел 20 матчей в Мир , забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика игрока доступна здесь.

Агент Дзюбы о слухах про уход Артема из «Локо»: «Лживые вбросы. Цели понятны – раскачать ситуацию под нужным углом. Но ничего не получится»