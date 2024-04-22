Кузьмичев о будущем Дзюбы: «С учетом его возраста и габаритов «Локо», наверное, рассматривает более молодого форварда. Артему тяжело набирать форму после травмы» 

Владимир Кузьмичев считает, что Артем Дзюба покинет «Локо» по окончании сезона.

— Верите в то, что в « » приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?

— Скажем так... Конечно, очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.

— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?

— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема? – сказал бывший директор академии «Локомотива».