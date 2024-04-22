Кузьмичев о будущем Дзюбы: «С учетом его возраста и габаритов «Локо», наверное, рассматривает более молодого форварда. Артему тяжело набирать форму после травмы» 

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Семенович Кузьмичев Футбол

Владимир Кузьмичев считает, что Артем Дзюба покинет «Локо» по окончании сезона.

— Верите в то, что в «Локомотиве» приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?

— Скажем так... Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.

— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?

— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема? – сказал бывший директор академии «Локомотива».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ selso99
Минус Миранчук и Дзюба, это освобождение 5млн евро зарплатных в год. Отличная разгрузка бюджета. Задача селекции найти за эти деньги форварда, который забьет 10 в следующем сезоне.
А где информация, что Дзюба получает 2-3 млн евро?
+1
0
+1
Увы! повышенная травматичность -свидетельство старения организма
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий