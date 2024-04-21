Трент о гонке в АПЛ: «У «Ливерпуля» впереди пять финалов, нам нужно пять больших побед. Ожидаем, что соперники не будут терять очки»

Трент Александер-Арнолд высказался о победе над «Фулхэмом».

«Ливерпуль» в гостях обыграл « » (3:1) в 34-м туре .

«Очень важная победа. На этом этапе сезона не всегда получается добиться желаемых результатов. Для нас это был очень важный результат. Мы видели, как « » выиграл вчера, это была большая победа. У нас впереди пять финалов, и нам нужно пять больших побед».

Об игре

«Они забили перед самым перерывом, и это портит настроение, меняет командные разговоры. Мы вышли на поле и играли так, как хотели. Райан [Гравенберх] забил второй гол, а [Диогу] Жота сделал то, что должен в третьем голе»

О борьбе за титул

«На данном этапе сезона мы ожидаем, что они [соперники] не будут терять очки. Нам нужно быть в положении, аналогичном тому, что было на прошлой неделе. Мы сами дали себе пинка. Если кто-то будет терять очки рядом с нами, мы должны быть в лучшей позиции, на которую можем претендовать. Пять побед из пяти – вот цель для нас», – сказал защитник « » Трент Александер-Арнолд в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» идет на 2-м месте в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Арсеналом» – по 74, «канониры» выше за счет лучшей разницы мячей. У « » с 73 очками игра в запасе.