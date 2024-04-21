Трент о гонке в АПЛ: «У «Ливерпуля» впереди пять финалов, нам нужно пять больших побед. Ожидаем, что соперники не будут терять очки»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Диогу Жота Трент Александер-Арнолд Райан Гравенберх Футбол

Трент Александер-Арнолд высказался о победе над «Фулхэмом».

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Фулхэм» (3:1) в 34-м туре АПЛ.

«Очень важная победа. На этом этапе сезона не всегда получается добиться желаемых результатов. Для нас это был очень важный результат. Мы видели, как «Арсенал» выиграл вчера, это была большая победа. У нас впереди пять финалов, и нам нужно пять больших побед».

Об игре

«Они забили перед самым перерывом, и это портит настроение, меняет командные разговоры. Мы вышли на поле и играли так, как хотели. Райан [Гравенберх] забил второй гол, а [Диогу] Жота сделал то, что должен в третьем голе»

О борьбе за титул

«На данном этапе сезона мы ожидаем, что они [соперники] не будут терять очки. Нам нужно быть в положении, аналогичном тому, что было на прошлой неделе. Мы сами дали себе пинка. Если кто-то будет терять очки рядом с нами, мы должны быть в лучшей позиции, на которую можем претендовать. Пять побед из пяти – вот цель для нас», – сказал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» идет на 2-м месте в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Арсеналом» – по 74, «канониры» выше за счет лучшей разницы мячей. У «Сити» с 73 очками игра в запасе. 

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