Дмитрий Булыкин: «У Карпина есть существенный минус – отсутствие трофеев. Потенциальные работодатели всегда смотрят на это»

Теги Ростов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Дмитрий Булыкин оценил работу Валерия Карпина.

«Карпин – хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал.

Но у Карпина есть один существенный минус – отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», – сказал экс-игрок сборной России.

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27 комментариев
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В мире не так много турниров, но очень много претендующих команд, а потенциальных тренеров для этих команд еще больше. Да, ты можешь выиграть какой-нибудь Кубок Матч-Премьер, но кто на это будет смотреть.

Если ты тренер, который все доказал структурой игры, управлением командой по ходу матча и дисциплиной, но при этом набор игроков у тебя такой, что на трофеи тебе претендовать тяжело - то тут никто на отсутствие трофеев смотреть не будет. Карпин яркий тому пример. Его аж в сборную взяли в отсутствие трофеев, куда уж серьезнее работодатель.
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А я то думаю,почему Абаскаля пригласили? Из-за трофеев оказывается🤔
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Карпин - нет титулов. Парфёнов - титул есть. Ну и?
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Блин, и как Карпину в Ростов то на работу устроиться удалось без титулов?
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Булыкин как нейросеть
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Карпин в Спартаке Копа дель соль еще 12 лет назад выигрывал! лучше пусть матчасть учит.
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а чё все спрашивают мнение Булыкина?
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Ответ Мартинелли
Вот в этом и дело: Карпин даже мало мальский трофей не смог выиграть, если даже Парфенов смог
Жаль, что ты даже простейшего понять не можешь: Карпин без трофеев как тренер котируется куда выше Парфёнова.
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Ответ Багамка Москва
Да, "харизму" в резюме не добавишь Поэтому тренерует Ростов, а не Баварию Мюнхен
И много отечественных тренеров Баварию тренировали, просветишь?
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Ответ Честный контроль
С помощью армянской диаспоры владеющей не только Торпедо Армавир, но и вашим колхозом.
Шёл бы ты Авгиевы помещения в порядок приводить что ли.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
И много отечественных тренеров Баварию тренировали, просветишь?
Да почитай почти что все))) и сейчас наш тренирует, под прикрытием)))
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Карпин - нет титулов. Парфёнов - титул есть. Ну и?
Вот в этом и дело: Карпин даже мало мальский трофей не смог выиграть, если даже Парфенов смог
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Булыкин уже по степени влезания куда надо и не надо даже Талалаева превзошел -хотя врядли.
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а копа дель соль?
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Варежки сними, Булыка. Ты был в роли работодателя?
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Для РПЛ это ни минус. На сегодня он один из лучших тренеров РПЛ.
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Командные
«Локомотив»
Серебряный призёр чемпионата России (2): 1999, 2000
Бронзовый призёр чемпионата России: 1998
Обладатель Кубка России (2): 1996/97, 1999/2000

«Аякс»
Чемпион Нидерландов: 2011/12

Шарит за трофеи
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Ответ pztpzhmx66
Трофеи , у Галактионова целая полка трофеев поэтому в Локо тренирует 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
и как у Галактионова успехи в Локо? не критикуют, наверное? в борьбе в двух турнирах, да?
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Ответ Karel
В сборную взяли скорее всего из-за связей в РФС. Ему и ЗМС присвоили к сорокалетию потому. Представление к юбилею написали, а присвоили чуть позже.
И снова теория заговоров. Дайка угадаю клуб, за который ты болеешь.
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Трофеи , у Галактионова целая полка трофеев поэтому в Локо тренирует 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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