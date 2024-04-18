Дмитрий Булыкин: «У Карпина есть существенный минус – отсутствие трофеев. Потенциальные работодатели всегда смотрят на это»

Дмитрий Булыкин оценил работу Валерия Карпина.

«Карпин – хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал.

Но у Карпина есть один существенный минус – отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», – сказал экс-игрок сборной России.