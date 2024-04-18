Дмитрий Булыкин: «У Карпина есть существенный минус – отсутствие трофеев. Потенциальные работодатели всегда смотрят на это»
Дмитрий Булыкин оценил работу Валерия Карпина.
«Карпин – хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал.
Но у Карпина есть один существенный минус – отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», – сказал экс-игрок сборной России.
Если ты тренер, который все доказал структурой игры, управлением командой по ходу матча и дисциплиной, но при этом набор игроков у тебя такой, что на трофеи тебе претендовать тяжело - то тут никто на отсутствие трофеев смотреть не будет. Карпин яркий тому пример. Его аж в сборную взяли в отсутствие трофеев, куда уж серьезнее работодатель.
«Локомотив»
Серебряный призёр чемпионата России (2): 1999, 2000
Бронзовый призёр чемпионата России: 1998
Обладатель Кубка России (2): 1996/97, 1999/2000
«Аякс»
Чемпион Нидерландов: 2011/12
Шарит за трофеи