Балтика — Крылья Советов: прогноз на матч 20 апреля 2024, РПЛ

20 апреля 2024 года в городе Калининград, состоится матч 25 тура российской Премьер-лиги между командами «Балтика» и «Крылья Советов». Матч пройдет на стадионе «Арена Ростек». Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Балтика» в 3 последних матчах смогла положить в свою копилку 6 очков, а «Крылья Советов» смогли набрать на 1 балл больше. У кого из этих команд продлится победная серия, или же мы увидим упорную ничью, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ОЗ (да).

Балтика

В текущем первенстве РПЛ команда Игнашевича всеми силами борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Стабильности в результатах команде сильно не хватает и их игра в атаке оставляет желать лучшего, за исключением последнего тура, где им удалось забить 7 голов, а всего в 22 турах до этого им удалось отличиться 14 раз. Сейчас калининградцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице, заняв которую еще будут шансы остаться в РПЛ, обыграв оппонента в стыковых поединках. Но и в шаге команда от прямого вылета, все же последний «Сочи» всего в 2 очках отставания и предпоследний «Ахмат» имеет столько же очков, что и «Балтика». А чтобы выбраться из зоны вылета, калининградской команде нужно как минимум набрать 6 баллов в предстоящих 2 турах.

Калининградская команда имеет неплохой показатель пропущенных мячей, которых у нее 27 и это 5 результат среди всех команд РПЛ

В последних 5 проведенных матчах Чемпионата России «Балтике» удалось положить в свою копилку 7 баллов, победив в 2 встречах, 1 раз сыграв вничью и дважды проиграв. Сначала они разошлись миром с «Сочи» в скучном на голы матче, закончившийся нулями в графе забитых мячей и достаточно равной игрой. При этом обе команды имели несколько шансов забить, но все же надежно отыграли в обороне.

Затем было поражение в гостях (0:1) от «Оренбурга», который смог забить гол в концовке встречи, не выходящий из логики игры.

Следом удалось дома взять вверх над «Пари НН» (2:0), где еще в конце 1 тайма удалось забить 2 безответных мяча усилиями Фамейе и Лисаковича.

Победную поступь команда продлить не смогла, отправившись в тяжелейший выезд к «Зениту» и проиграла там (0:1). При этом подопечные Игнашевича неплохо в этом матче смотрелись, но немного им не хватило, чтобы отобрать очки у лидера чемпионата.

А в последнем туре «Балтика» с разромнейшим счетом (7:1) оставила неудел в гостях «Ахмату». Кто бы мог поверить, что на грозненском поле такое возможно, все же «Ахмат» всегда там себя показывал с хорошей стороны и часто отбирал очки у ведущих клубов страны. Калининградцы уже после 1 тайма вели в счете (5:0) и показали сумасшедшую реализацию голевых моментов. Отлично в этой встрече себя проявил Насименто Фернандес, оформивший голевой хет-трик.

А последний свой матч «Балтика» проводила в рамках Кубка России, где проиграла в полуфинале плей-офф ЦСКА в ответном матче (0:2). И с общим счетом по сумме 2 матчей (0:3), они покинули плей-офф пути РПЛ и отправились в путь регионов.

Результаты «Балтики» в 5 последних сыгранных матчах:

16.04.24 ЦСКА — «Балтика» 2 :0;

— «Балтика» :0; 13.04.24 «Ахмат» — «Балтика» 1: 7 ;

1: ; 07.04.24 «Зенит» — «Балтика» 1 :0.

— «Балтика» :0. 03.04.24 «Балтика» — ЦСКА 0: 1 ;

0: ; 30.03.24 «Балтика» — «Пари НН» 2:0.

Интересные статические факты последних матчей «Балтики»:

Команда побеждает в 3 из последних 6 матчей;

В последнем сыгранном домашнем матче было поражение;

В 3 из 7 последних играх клуба забивают обе команды;

В 4 из 5 последних матчах было забито менее 3 мячей за игру;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 2 голов за игру;

Клуб отличается голом в 4 из 7 последних матчах с оппонентами.

Крылья Советов

В текущем сезоне РПЛ самарская команда неплохо себя показывает и борется сейчас за самые высокие места, есть неплохие шансы побороться за бронзу, ведь всего 2 очка отставания от третьего московского «Динамо». От ЦСКА и «Локо» минимальное отставание в 1 балл и есть при этом гандикап в 1 очко от седьмого «Спартака».

Всего же в 23 турах РПЛ самарскому клубу удалось набрать 36 баллов за счет 10 побед и 6 ничейных исходов. А вот проиграли они соперникам 7 раз.

«Волжане» неплохо в этом сезоне проявляют себя в атаке и являются сейчас третьей по результативности командой в РПЛ, забившей 41 мяч. Лучший бомбардир команды аргентинец Гарре на свой счет записал 8 забитых мячей и идет в шестым в списке лучших бомбардиров чемпионата.

По пропущенным голам самарцы имеют лишь 12 показатель и пропустили 33 мяча.

В последних 5 матчах российского чемпионата в активе «волжан» 7 набранных очков за счет двух викторий и одной ничьи. Сначала самарцев постигла неудача в игре с «Ростовом» (0:2), где получилась неважная игра, в которой не удалось ничего противопоставить сопернику.

Следом с тем же счетом (0:2) случилось поражение от ЦСКА, где была достаточно равная игра, но ошибке в обороне по позволили набрать очки и в начале каждого из таймов самарцы пропустили по голу.

В следующем матче удалось навязать борьбу лидеру чемпионата «Зениту» и разойтись с ними миром (1:1). Шитов открыл счет уже на 1 минуте встречи, на то питерцы смогли ответить в середине 1 тайма и очень близки были к виктории, но оборона самарцев смогла выстоять в нелегком напоре.

В матче 23 тура самарцам удалось увезти 3 очка из Екатеринбурга в матче с «Уралом» (2:1). Самарцы забили первыми, на что соперник ответил своим мячом в конце 1 тайма. А в начале 2 тайма уральцы схлопотали удаление и этим успешно воспользовались «волжане», которые забили второй гол. Дублем в составе самарцев отметился Рахманович.

А в последнем сыгранном туре была одержана победа над «Рубином» (2:0). Голы удалось забить в начал 1 тайма и в конце второго усилиями Горшкова и Хубулова.

Результаты «Крылья Советов» в 5 последних сыгранных матчах:

14.04.24 «Крылья Советов» — «Рубин» 2 :0;

— «Рубин» :0; 06.04.24 «Урал» — «Крылья Советов» 1: 2 ;

1: ; 30.03.24 «Крылья Советов» — «Зенит» 1:1;

08.03.24 «Крылья Советов» — ЦСКА 0: 2 ;

0: ; 01.03.24 «Ростов» — «Крылья Советов» 2:0.

Интересные статические факты последних матчей «Крылья Советов»:

В 3 последних матчах команда не проигрывает, побеждая в 2 последних играх, хотя до этого была серия и 6 матчей без викторий;

В последней гостевой встрече была победа;

В 7 из 10 последних матчах клуба забивают обе команды;

В 6 последних встречах за игру было забито лишь 1 раз более 2 мячей;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 1 гол за игру;

Команда отличается голом в 3 последних встречах.

Прогноз на матч ЦСКА – Ахмат

Балтика – Крылья Советов: история личных встреч

Команды в истории очных игр провели между собой 17 матчей. 5 игр из них стали победными для калининградцев и для самарцев. А 4 матча закончились ничейным результатом.

«Балтика» в этих матчах забивала в среднем 1 гол (17 мячей), а «Крылья» 1,29 (22 мяча).

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

19.09.23 «Балтика» – «Крылья Советов» (1: 2 ).

(1: ). 27.08.23 «Крылья Советов» – «Балтика» ( 2 :1).

– «Балтика» ( :1). 26.07.22 «Крылья Советов» – «Балтика» (2: 3 ).

(2: ). 15.05.21 «Балтика» – «Крылья Советов» (0: 1 ).

(0: ). 02.08.20 «Крылья Советов» – «Балтика» (0:0).

В 2 последних очных встречах команд самарцы одерживают победу с минимальной разницей в счете. Последний раз «Балтика» победила их в 2023 году в рамках Кубка России.

В 3 последних сыгранных очных встречах обе команды забивали друг другу. И во всех них было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Балтика – Крылья Советов

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Балтики» — 2.48;

Ничья — 3.26;

Победа «Крылья Советов» — 3.00;

1X — 1.39;

12 — 1.35;

X2 — 1.55;

Ф1 (0) — 1.75;

Ф2 (0) — 2.11;

ТБ (2,5) — 2.35;

ТМ (2,5) — 1.60;

ТБ (2) — 1.79;

ТМ (2) — 2.05;

ОЗ (да) — 2.01;

ОЗ (нет) — 1.81.

«Балтика» несмотря на недавний успех в матче с «Ахматом» все же играет нестабильно и в 3 из 5 последних матчах проигрывает своим соперникам. Этого не скажешь о самарской команде, которая в 2 матчах подряд побеждает и не проигрывает на протяжении 3 игр. Да и в 2 последних очных встречах именно «Крылья Советов» праздновали победу.

Думаю, что здесь отличным вариантом будет заключить пари на X2, за неплохой коэффициент 1.55.

В последних своих матчах команды по большей части отличаются голами, да и в 3 последних очных встречах они забивали друг другу. Тут можно еще заключить пари на ОЗ (да), за отличный коэффициент 2.01.

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