Балтика – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 20 апреля

В субботу, 20 апреля, сыграют Балтика и Крылья Советов в 25 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Калининград».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Балтика – Крылья Советов

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Балтика – Крылья Советов

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