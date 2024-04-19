Балтика – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Балтика и Крылья Советов в 25 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Калининград».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Балтика – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Балтика – Крылья Советов
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