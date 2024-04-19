ЦСКА – «Ахмат»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 20 апреля

В 25 туре российской Премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграет с грозненским «Ахматом». Поединок состоится в субботу, 20 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена». Синоптики обещают 8 градусов тепла и солнечную погоду, а значит, футболисты смогут показать свою лучшую игру, а фанаты получат удовольствие от атмосферы матча российской Премьер-лиги.

Рекомендованная ставка на игру: победа ЦСКА (1.52).

Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи. Столичные «армейцы» входят в топ-4 лидеров национального первенства и при должном проявлении стабильности результатов могут занять итоговое третье место. Впрочем, вероятно, подопечные Федотова сделают все, чтобы сместить «Краснодар» со второй позиции.

Что же касается грознеского «Ахмата», то клуб из столицы Чечни прозябает в зоне прямого вылета из российской Премьер-лиги. Возвращение Магомеда Адиева в чемпионат России пока что нельзя назвать успешным – при специалисте команда потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории, впрочем, обо всем по порядку.

Для формирования точного прогноза на матч ЦСКА – «Ахмат», мы обратимся к статистике выступления команд в чемпионате России, рассмотрим последние пять игр коллективов, вспомним историю противостояния клубов, а также ознакомимся с индивидуальными показателями лидеров коллективов по голам и результативным передачам. Кроме того, заглянем в списки травмированных и дисквалифицированных футболистов. Эти данные помогут вам сделать осмысленную ставку на предстоящую встречу.

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ЦСКА

Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова набрали 37 очков в 23 поединках национального первенства. Команда выиграла девять встреч, в 10 поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. ЦСКА довольно много забивает – 43 гола, к слову, столько же и у лидирующего «Зенита». Пропускает команда немало – 31 гол.

В последних пяти поединках команда выиграла три встречи и дважды сыграла вничью. ЦСКА забил 12 голов и пропустил шесть мячей. Команда владеет мячом на протяжении 47,8% игрового времени. К слову, столичные «армейцы» не проигрывают уже в девяти матчах кряду.

В списке лучших бомбардиров ЦСКА лидирует Федор Чалов. Форвард наколотил 13 голов, семь с пенальти, в 33 матчах. На втором месте идет Антон Заболотный –игрок имеет в активе 10 голов, один с пенальти, в 33 поединках. На третьей строчке расположился Милан Гаич с пятью голами в 32 матчах.

Лучший по голевым пасам – Аббосбек Файзуллаев. Узбекский легионер отдал шесть ассистов в 23 матчах. На втором месте идет Иван Обляков с пятью результативными передачами в 29 играх, а на третьей строчке – Федор Чалов с четырьмя голевыми пасами в 33 играх.

Егор Ушаков не сможет сыграть из-за запрета на участие в играх, Аббосбек Файзуллаев не поможет команде из-за вызова в национальную сборную. Также не сыграет в поединке и Максим Мухин – опорный полузащитник получил разрыв крестообразной связки и вернется в строй не раньше 6 июня 2024 года.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

16.04.24 ЦСКА – «Балтика» 2:0;

13.04.24 «Локомотив» – ЦСКА 3:3;

07.04.24 ЦСКА – «Факел» 4:1;

03.04.24 «Балтика» – ЦСКА 0:1;

30.03.24 «Сочи» – ЦСКА 2:2.

«Ахмат»

Клуб из столицы Чечни идет на предпоследнем, 15 месте, располагается в зоне прямого вылета из РПЛ. Команда в 23 играх национального первенства выиграла пять встреч, столько же раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Ахмат» забил 21 гол и пропустил 36 мячей. Команда имеет в своем активе 20 очков – столько же у калининградской «Балтики», однако подопечные Игнашевича обгоняют дружину Адиева в разнице забитых и пропущенных голов.

Прогноз на матч Рубин – Локомотив

В предыдущих пяти встречах команда потерпела четыре поражения кряду и выиграла одну встречу. «Ахмат» в последних пяти играх пропустил аж 19 голов, а забил только восемь мячей. Команда владеет мячом на протяжении 48.5% игрового времени. Отметим, в предыдущем туре команда разгромно уступила «Балтике» – 1:7. Это одно из наиболее крупных поражений в истории грозненского клуба.

Лидирует в списке лучших бомбардиров «Ахмата» Мохамед Конате – форвард наколотил семь голов, четыре из которых забил с пенальти, в 28 матчах команды. На втором месте идет Владимир Ильин с пятью голами в 28 матчах, а на третьей строчке болгарин Светослав Ковачев с четырьмя голами в 24 поединках.

Лучший ассистент команды – Бернард Бериша. Игрок отдал три ассиста в 25 матчах, на втором месте идет Дарко Тодорович с двумя ассистами в 29 матчах, а на третьей строчке – Заим Диванович с ассистом в девяти поединках.

В предстоящей встрече команде не помогут Владислав Камилов – из-за перебора желтых карточек, а также Заим Диванович. Черногорец не сыграет из-за запрета на участие в матчах. Кроме того, легионер восстанавливается после операции на крестообразной связке.

В последних пяти матчах команды были зафиксированы следующие результаты:

13.04.24 «Ахмат» – «Балтика» 1:7;

07.04.24 «Ахмат» – «Локомотив» 0:2;

04.04.24 «Ахмат» – «Оренбург» 0:1;

31.03.24 «Рубин» – «Ахмат» 2:1;

13.03.24 «Волгарь» – «Ахмат» 1:1.

Прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат»

История противостояния команд насчитывает 35 матчей, в которых 26 раз выигрывал ЦСКА, а «Ахмат» довольствовался только пятью победами. «Армейцы» забили в ворота соперника 67 голов, а «Ахмат» ответил 22 мячами. В последних пяти поединках были зафиксированы следующие результаты:

30.07.23 «Ахмат» – ЦСКА 2:3;

29.04.23 «Ахмат» – ЦСКА 1:3;

11.02.23 ЦСКА – «Ахмат» 1:1;

21.08.22 ЦСКА – «Ахмат» 4:2;

01.05.22 «Ахмат» – ЦСКА 2:0.

В предыдущей очной встрече команды продемонстрировали яркую игру с пятью голами, а московским «армейцам» пришлось попотеть ради получения трех очков. В предстоящей игре вряд ли стоит ждать подобной прыти от грозненского клуба – «Ахмат» пребывает в затяжном игровом кризисе и наверняка покинет Премьер-лигу по итогу нынешнего сезона. ЦСКА, наоборот, пребывает в хорошем игровом тонусе, поэтому логично сделать ставку на победу подопечных Владимира Федотова.

К слову, аналитики букмекерской конторы «БетБум» согласны с нашими доводами. Так, на победу ЦСКА букмекер дает коэффициент 1.52, а вот на победу «Ахмата» – солидные 6.93. Ничья оценивается в 4.67.

Наш прогноз на игру – победа ЦСКА (1.52).

Где смотреть матч ЦСКА – Ахмат

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