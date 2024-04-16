Абаскаль выиграл 48,7% матчей во главе «Спартака» – это четвертый результат среди иностранных тренеров

Гильермо Абаскаль показал 4-й результат среди иностранных тренеров «Спартака».

Испанский специалист был уволен из клуба 14 апреля. Абаскаль провел 74 матча во главе красно-белых – это второй показатель среди тренеров-иностранцев. Больше игр только на счету Массимо Карреры – 89.

Рейтинг иностранных тренеров « » по проценту выигранных матчей выглядит так:

1. – 55;

2-3. – 50;

2-3. Паоло Ваноли – 50;

4. – 48,7;

5. Александр Старков – 47;

6. – 46,1;

7. Мурат Якин – 40,6;

8. Невио Скала – 37,5;

9. Руй Витория – 34,6;

10. Микаэль Лаудруп – 33,3.