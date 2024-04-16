Абаскаль выиграл 48,7% матчей во главе «Спартака» – это четвертый результат среди иностранных тренеров
Гильермо Абаскаль показал 4-й результат среди иностранных тренеров «Спартака».
Испанский специалист был уволен из клуба 14 апреля. Абаскаль провел 74 матча во главе красно-белых – это второй показатель среди тренеров-иностранцев. Больше игр только на счету Массимо Карреры – 89.
Рейтинг иностранных тренеров «Спартака» по проценту выигранных матчей выглядит так:
1. Массимо Каррера – 55;
2-3. Доменико Тедеско – 50;
2-3. Паоло Ваноли – 50;
4. Гильермо Абаскаль – 48,7;
5. Александр Старков – 47;
6. Унаи Эмери – 46,1;
7. Мурат Якин – 40,6;
8. Невио Скала – 37,5;
9. Руй Витория – 34,6;
10. Микаэль Лаудруп – 33,3.
Условный эмери сколько игр сыграл? Полтора десятка наберётся хоть? На такой дистанции каждая игра может серьёзно перекосить винрейт.
Олсо, ещё процент поражений дайте, для наглядности
Возьмем Евро 2016
Команда А имеет 66% побед, притом все добыты в основное время
Команда Б имеет 57% побед, а если считать в основное время, то побед вообще только 14%
Так кто лучше выступил?