Абаскаль выиграл 48,7% матчей во главе «Спартака» – это четвертый результат среди иностранных тренеров

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Гильермо Абаскаль показал 4-й результат среди иностранных тренеров «Спартака».

Испанский специалист был уволен из клуба 14 апреля. Абаскаль провел 74 матча во главе красно-белых – это второй показатель среди тренеров-иностранцев. Больше игр только на счету Массимо Карреры – 89.

Рейтинг иностранных тренеров «Спартака» по проценту выигранных матчей выглядит так:

1. Массимо Каррера – 55;

2-3. Доменико Тедеско – 50;

2-3. Паоло Ваноли – 50;

4. Гильермо Абаскаль – 48,7;

5. Александр Старков – 47;

6. Унаи Эмери – 46,1;

7. Мурат Якин – 40,6;

8. Невио Скала – 37,5;

9. Руй Витория – 34,6;

10. Микаэль Лаудруп – 33,3.

57 комментариев
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Лаудруп из этого списка лучше всех чеканил, я думаю
+50
0
+50
Ответ Евгений Сидоров
Но по мнению некоторых "экспертов" с памятью рыбки Абаскаль худший иностранный тренер.
Лучший и худший по процентам - это все относительно. В последнее время человек творил откровенную дичь. Ничего против него не имею, но его эксперименты в последних играх, слова после них, как бы явно показывают, что человек откровенно поплыл
+38
-2
+36
Но по мнению некоторых "экспертов" с памятью рыбки Абаскаль худший иностранный тренер.
+45
-27
+18
Ответ Евгений Сидоров
Но по мнению некоторых "экспертов" с памятью рыбки Абаскаль худший иностранный тренер.
Да легенда Спартака, чего уж там.
+28
-11
+17
Петросяны-защитники рыжего недоразумения, забывают,что период Абаскаля попал во-первых на самый слабый ЧР в истории, где он не смог выбить и 50% в тяжелейших баталиях с Факелами и Уралами, а во-вторых статистика учитывает матчи во всех турнирах. У Карерры и Витории были еврокубки с топовыми группами, А Абаскаля отлетал в кубке от Акрона
+19
-3
+16
Фантастика. Нужно было дать ему поработать, конечно.
+19
-10
+9
Пора в Севилью. Нагибать ЛЕ.
+7
-2
+5
Ответ Евгений Сидоров
Но по мнению некоторых "экспертов" с памятью рыбки Абаскаль худший иностранный тренер.
Не нужно строить замков из песка, набранные очки далеко не всегда коррелируют с уровнем игры команды, не говоря уже о том, что сравнивать по % побед разные команды в разные годы и с разным уровнем соперников в чемпионате – так себе затея
+4
0
+4
Ответ el ruso guapo
Забавно, что Спартак рос как клуб до карерры. А сейчас плавно спускается вниз. Ждём специалиста уровня старкова, а через пару лет уровня скалы)
в каком месте рос? Позорились то с Карпиным, то полгода с Эмери, то опять с Карпиным, то с Якином, потом вообще было целое трио главными. Спартак двадцать лет шарахается из стороны в сторону - может неожиданно блеснуть, а затем сразу же спикировать. Нормальных тренеров вспомнить то сложно: Старков, Федотов, Каррера в первые два сезона, Тедеско.
+7
-3
+4
Почоны, я тут почитал, там этот голландский специалист 58+% очков набирал, и это с Алкмааром. Хорошие сапоги, надо брать (с)
+3
0
+3
Ответ Евгений Сидоров
Но по мнению некоторых "экспертов" с памятью рыбки Абаскаль худший иностранный тренер.
Так он и есть худший.
+4
-1
+3
Без количества сыгранных игр ничего не говорит процент.
Условный эмери сколько игр сыграл? Полтора десятка наберётся хоть? На такой дистанции каждая игра может серьёзно перекосить винрейт.
Олсо, ещё процент поражений дайте, для наглядности
+2
0
+2
Ответ Евгений Сидоров
Но по мнению некоторых "экспертов" с памятью рыбки Абаскаль худший иностранный тренер.
не тренер он
+3
-1
+2
А тренеришка Эмери где-то внизу. Но ЛЕ как-то выиграл с Вильяреалом.
+2
0
+2
Ответ srgh
А тренеришка Эмери где-то внизу. Но ЛЕ как-то выиграл с Вильяреалом.
Ага статистика это круто.
Возьмем Евро 2016
Команда А имеет 66% побед, притом все добыты в основное время
Команда Б имеет 57% побед, а если считать в основное время, то побед вообще только 14%
Так кто лучше выступил?
+3
-2
+1
Ответ Docentr9
Петросяны-защитники рыжего недоразумения, забывают,что период Абаскаля попал во-первых на самый слабый ЧР в истории, где он не смог выбить и 50% в тяжелейших баталиях с Факелами и Уралами, а во-вторых статистика учитывает матчи во всех турнирах. У Карерры и Витории были еврокубки с топовыми группами, А Абаскаля отлетал в кубке от Акрона
А у Спартака вопреки падению уровня чемпионата осталась же та форма и сила, когда он обыгрывал Наполи?) А, Петросян?)
+1
0
+1
Ответ el ruso guapo
Забавно, что Спартак рос как клуб до карерры. А сейчас плавно спускается вниз. Ждём специалиста уровня старкова, а через пару лет уровня скалы)
чего вам старков дался. был нормальным тренером. не дали доработать
+1
0
+1
Ответ Никита Давыдкин
в каком месте рос? Позорились то с Карпиным, то полгода с Эмери, то опять с Карпиным, то с Якином, потом вообще было целое трио главными. Спартак двадцать лет шарахается из стороны в сторону - может неожиданно блеснуть, а затем сразу же спикировать. Нормальных тренеров вспомнить то сложно: Старков, Федотов, Каррера в первые два сезона, Тедеско.
Ну, в целом, были и вторые места. В итоге доросли до чемпионства. А сейчас что? Сплошная деградация. И это при том, что уровень рпл и в частности зенита были намного сильнее.
+1
0
+1
Получается Каррера не зря стал чемпионом России.
+1
0
+1
Ответ Евгений Сидоров
Но по мнению некоторых "экспертов" с памятью рыбки Абаскаль худший иностранный тренер.
если учесть еще где-то 40 лямов на усиление. то по балансу вклад-отдача вполне себе худший.
0
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Ответ Пеп чемпион
Ага статистика это круто. Возьмем Евро 2016 Команда А имеет 66% побед, притом все добыты в основное время Команда Б имеет 57% побед, а если считать в основное время, то побед вообще только 14% Так кто лучше выступил?
Щас бы сравнивать кубковый месячный турнир с сезоном (да и то сезонами даже). Подмена понятий. Статистика хороша на расстояний, тут оно как раз и есть.
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Ответ natetinain
в последних играх абаскалю удалось добиться предсказуемости. по игре смотрелись хуже всех соперников подряд. так что оставлять еще на несколько игр никакого смысла не было.
Но с Зенитом по нулям сыграли, нет?
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Ответ Slavnov
не тренер он
А вы над Царём потешались, а ведь прав оказался...
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Ответ srgh
А тренеришка Эмери где-то внизу. Но ЛЕ как-то выиграл с Вильяреалом.
не только с ним
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Ответ Тинатин Гивиевна
Кто там руя хотел вернуть?
Верните Руя из-под руля?) А ты неплоха, подруга 🤣🤣🤣
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Ответ Ya2233
Говорит ли эта статистика о том, что чемпионат выиграл Спартак Карреры из- за спада конкурентов или у нас такой плотный чемпионат, что такой небольшой прирост процента побед дает максимальный результат?
Это говорит о том, что Луческу дно и бездарь) и Манчини) А ведь чеканить умеют 🤣
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Ответ Северный болельщик
Кстати, Абаскаль оставил Спартак в трёх очках от третьего места, сохраняя шанс на кубок. Логичнее было дать ему принять участие в ответном матче с Зенитом в Питере, потом уже принимать решение. Что-то подсказывает, если бы Абу оставили, Спартак мог бы побороться, ведь эта очень непредсказуемая команда.
в последних играх абаскалю удалось добиться предсказуемости. по игре смотрелись хуже всех соперников подряд. так что оставлять еще на несколько игр никакого смысла не было.
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Ответ Северный болельщик
Кстати, Абаскаль оставил Спартак в трёх очках от третьего места, сохраняя шанс на кубок. Логичнее было дать ему принять участие в ответном матче с Зенитом в Питере, потом уже принимать решение. Что-то подсказывает, если бы Абу оставили, Спартак мог бы побороться, ведь эта очень непредсказуемая команда.
Как обычно, ко вторнику-среде, забыв очередную позорную игру, выползают "считуны" очков до какого-либо места и говорят, что Абаскаль нормально работает. Даже сейчас, когда его наконец-то уволили рефлексы многих не подводят
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Круто, чё.
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Ответ Bartez1986
Лучший и худший по процентам - это все относительно. В последнее время человек творил откровенную дичь. Ничего против него не имею, но его эксперименты в последних играх, слова после них, как бы явно показывают, что человек откровенно поплыл
Не то что поплыл, а как будто специально топил команду требуя увольнения с компенсацией.
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