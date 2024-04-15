Аль-Айн – Аль-Хилаль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов АФК 16 апреля
Во вторник, 16 апреля, сыграют Аль-Айн и Аль-Хилаль в рамках Лиги Чемпионов АФК.
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- Игра пройдет на стадионе «Hazza Bin Zayed Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Айн – Аль-Хилаль
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Аль-Айн – Аль-Хилаль
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