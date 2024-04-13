Онана о поддержке: «В «МЮ» мне сказали: «Андре, мы знаем, кто ты, видели твою игру в полуфинале ЛЧ. Большинство вратарей в «Юнайтед» испытывали трудности в начале, не торопись»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Том Хитон премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Крэйг Моусон Андре Онана Алтай Байындыр Футбол

Андре Онана рассказал, какую поддержку получил внутри «МЮ».

«Я хочу поблагодарить Тома [Хитона], Алтая [Байындыра], Ричарда [Хартиса] и Крэйга [Моусона]. Это было трудное время, трудная ситуация, тяжелый старт для меня. Мы должны защищать друг друга, особенно когда дела идут неважно.

Они всегда были рядом со мной. Они сказали мне: «Андре, послушай, мы знаем, кто ты. Мы сидели перед телевизором и смотрели, как ты играешь в полуфинале Лиги чемпионов. Ты был почти близок к победе над «Сити» в финале. Так что мы все знаем, кто ты такой. Не торопись. Большинство голкиперов, которые были здесь, в «Манчестер Юнайтед», в начале испытывали трудности».

Вот такие напутствия они мне давали, да и игроки мне также очень помогли», – сказал вратарь «МЮ» Андре Онана.

Андре Онана: «Все в жизни временно: полгода назад меня считали лучшим, за следующие шесть месяцев все может поменяться»

 

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6 комментариев
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Видимо, только в полуфинале видели
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Кинг Онана!
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Мы видели твою игру в групповом этапе ЛЧ...
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Многие в восторге от тех игр Интера в полуфинале. Огромна заслуга вратаря, который не пропустил оба удара в створ за два матча.
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