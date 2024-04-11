Мартино о вылете «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ: «Мы дали бой «Монтеррею» в 1-м матче и сегодня были в игре до счета 0:2»

Херардо Мартино высказался о вылете «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Клуб МЛС проиграл «Монтеррею» (1:3) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 1:2).

«Поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом турнире.

Мы дали бой «Монтеррею» в первом матче и сегодня были в игре до тех пор, пока не забил Бертераме [сделавший счет 2:0] — именно в этот момент противостояние для нас закончилось», — сказал главный тренер « ».