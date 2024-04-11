Мартино о вылете «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ: «Мы дали бой «Монтеррею» в 1-м матче и сегодня были в игре до счета 0:2»
Херардо Мартино высказался о вылете «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Клуб МЛС проиграл «Монтеррею» (1:3) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 1:2).
«Поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом турнире.
Мы дали бой «Монтеррею» в первом матче и сегодня были в игре до тех пор, пока не забил Бертераме [сделавший счет 2:0] — именно в этот момент противостояние для нас закончилось», — сказал главный тренер «Интер Майами».
Ватакатание в стиле Барсы. Владение мячом в пользу Интера 41-59
Лео нужно вытаскивать другого игрушечного тренера из шкатулки
А сам клуб оценивается в сумпу более 1 млрд. Это где-то 3е место из всех клубов.
Т.е. по существу именно Интер Майами является топ клубом МЛС.
Как раз многие остальные клубы это уровень ФНЛ.
И все это я узнал буквально только что, за пару минут. Чего и вам желаю) Проверяйте инфу перед тем как писать что-то. Хорошего дня ✊️
Похоже провели ритуал экзорцизма 😏