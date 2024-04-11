Мартино о вылете «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ: «Мы дали бой «Монтеррею» в 1-м матче и сегодня были в игре до счета 0:2»

Теги Кубок чемпионов КОНКАКАФ Монтеррей Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино высказался о вылете «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Клуб МЛС проиграл «Монтеррею» (1:3) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 1:2).

«Поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом турнире.

Мы дали бой «Монтеррею» в первом матче и сегодня были в игре до тех пор, пока не забил Бертераме [сделавший счет 2:0] — именно в этот момент противостояние для нас закончилось», — сказал главный тренер «Интер Майами».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дали бой в первом матче - это о нападении Месси и К° на тренерский штаб соперника после окончания матча❓🤔
+16
-6
+10
14-4 по ударам, 9-1 в створ.
Ватакатание в стиле Барсы. Владение мячом в пользу Интера 41-59
Лео нужно вытаскивать другого игрушечного тренера из шкатулки
+13
-6
+7
Смотрю на потуги Лео и Криша, и понимаю как же мудро поступил тот же Лам, уйдя на пике
+5
-1
+4
Ответ Marcus-light
Да бросьте, Тато Мартино хороший тренер для МЛС. А вот уровень игроков Майами, точнее полнейший дисбаланс - это ужас. Но Бэкс делал команду не для побед, а пиара, так что норм.
По стоимости команды Интер Майами прямо сейчас на 1 месте в МЛС. Они делают трансферы и покупают игроков за 6, 7 и даже 8 млн. Помимо бесплатных каталонцев там есть и игроки сборных. Кривцов к примеру.

А сам клуб оценивается в сумпу более 1 млрд. Это где-то 3е место из всех клубов.
Т.е. по существу именно Интер Майами является топ клубом МЛС.
Как раз многие остальные клубы это уровень ФНЛ.
И все это я узнал буквально только что, за пару минут. Чего и вам желаю) Проверяйте инфу перед тем как писать что-то. Хорошего дня ✊️
+6
-2
+4
Ответ Геннадий Тимченко
Дали бой в первом матче - это о нападении Месси и К° на тренерский штаб соперника после окончания матча❓🤔
«Гном был одержим, у него лицо дьявола». Помощник тренера «Монтеррея».(с)

Похоже провели ритуал экзорцизма 😏
+5
-1
+4
Ответ Геннадий Тимченко
Дали бой в первом матче - это о нападении Месси и К° на тренерский штаб соперника после окончания матча❓🤔
очевидно что да)
+6
-3
+3
Ответ Дима
14-4 по ударам, 9-1 в створ. Ватакатание в стиле Барсы. Владение мячом в пользу Интера 41-59 Лео нужно вытаскивать другого игрушечного тренера из шкатулки
Да бросьте, Тато Мартино хороший тренер для МЛС. А вот уровень игроков Майами, точнее полнейший дисбаланс - это ужас. Но Бэкс делал команду не для побед, а пиара, так что норм.
+3
-3
0
Ответ Marcus-light
Да бросьте, Тато Мартино хороший тренер для МЛС. А вот уровень игроков Майами, точнее полнейший дисбаланс - это ужас. Но Бэкс делал команду не для побед, а пиара, так что норм.
Комментарий удален пользователем
Ответ Grinders
когда что-то слышал, что-то приврал и набросил. Бэкхем не играл на фланге обороны. ни разу. его поставили в опорку. Сальгадо играл исключительно справа, подскажите, какая именно звезда его оттуда сместила. Реал взял пару Лиг Чемпионов, да, играя расхлябанно прчти всегда. то, что вы тут написали - каталонский стыд
Какие пару лиг чемпионов ??
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий