Джан об 1:2 от «Атлетико»: «Были отрезки, когда они полностью превосходили нас в единоборствах. Но исход противостояния еще не решен – шансы «Боруссии» не так уж плохи» 

Теги Боруссия Дортмунд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Эмре Джан Футбол

Эмре Джан оценил поражение от «Атлетико» (1:2).

Дортмундская «Боруссия» проиграла первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны принять результат этого матча. Здесь непросто играть – «Атлетико» отлично обороняется. Были отрезки, когда они полностью превосходили нас в единоборствах. Так что мы принимаем это поражение.

Исход противостояния еще не решен. Наши игроки немного волновались в начале матча, но после перерыва мы были другой командой. Наши шансы не так уж плохи», – сказал капитан «Боруссии».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий