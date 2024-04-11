Джан об 1:2 от «Атлетико»: «Были отрезки, когда они полностью превосходили нас в единоборствах. Но исход противостояния еще не решен – шансы «Боруссии» не так уж плохи»
Эмре Джан оценил поражение от «Атлетико» (1:2).
Дортмундская «Боруссия» проиграла первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы должны принять результат этого матча. Здесь непросто играть – «Атлетико» отлично обороняется. Были отрезки, когда они полностью превосходили нас в единоборствах. Так что мы принимаем это поражение.
Исход противостояния еще не решен. Наши игроки немного волновались в начале матча, но после перерыва мы были другой командой. Наши шансы не так уж плохи», – сказал капитан «Боруссии».