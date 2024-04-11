Терзич об 1:2 от «Атлетико»: «Боруссия» много ошибалась, но для меня важнее то, как мы отреагировали. Ничья не была бы незаслуженной»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги игры с «Атлетико».

Команда из Дортмунда потерпела поражение со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Шансы еще остаются. В первые 30 минут мы играли недостаточно хорошо. Часто на таком уровне для тебя уже все заканчивается, если ты допускаешь так много ошибок. о мы с этим не смирились и все равно сумели показать, на что способны.

Мы допустили слишком много ошибок, но для меня важнее была реакция, которую мы продемонстрировали. В конце концов, ничья не была бы незаслуженной. Теперь мы с нетерпением ждем ответной встречи, которая состоится через шесть дней. Сегодня мы почувствовали, как они хотят играть, и теперь знаем, что нам нужно делать дома», – сказал Терзич.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий