Терзич об 1:2 от «Атлетико»: «Боруссия» много ошибалась, но для меня важнее то, как мы отреагировали. Ничья не была бы незаслуженной»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги игры с «Атлетико».

Команда из потерпела поражение со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала чемпионов.

«Шансы еще остаются. В первые 30 минут мы играли недостаточно хорошо. Часто на таком уровне для тебя уже все заканчивается, если ты допускаешь так много ошибок. о мы с этим не смирились и все равно сумели показать, на что способны.

Мы допустили слишком много ошибок, но для меня важнее была реакция, которую мы продемонстрировали. В конце концов, ничья не была бы незаслуженной. Теперь мы с нетерпением ждем ответной встречи, которая состоится через шесть дней. Сегодня мы почувствовали, как они хотят играть, и теперь знаем, что нам нужно делать дома», – сказал .