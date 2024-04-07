Эндж Постекоглу: «Деньги не так важны, как считают люди. Строить команду можно без них. Значение имеют хорошие тренеры, игроки и управленцы»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Эндж Постекоглу деньги Футбол

Эндж Постекоглу высказался о средствах, получаемых за игру в Лиге чемпионов.

«Конечно, каждая команда, не выигравшая чемпионат, [хочет] попасть в Лигу чемпионов из-за финансового вознаграждения, но это не мера вещей.
Суть не в том, сколько денег вы получаете, когда попадаете в Лигу чемпионов, а в том, что вы делаете с этими деньгами. Строите ли вы на них что-то? Строите команду или считаете, что раз играете в Лиге чемпионов в следующем сезоне, у вас все будет хорошо?» – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

Далее у австралийского специалиста спросили, позволят ли деньги, полученные от выступления в Лиге чемпионов, клубу быть агрессивным и амбициозным в построении команды.

«Это можно делать как с этими деньгами, так и без них. Значение имеют принятие верных решений, хороший тренерский штаб, хорошие игроки и хорошее управление. Когда вы попадаете в ловушку, думая, что деньги – это ответ, вы не получаете результата. 

Так, я мог бы сесть здесь в этом году и сказать: «У нас нет денег от Лиги чемпионов, как же мы можем прогрессировать?» Я никогда такого не говорил. Говорил, что нам нужно добиться прогресса.

Мы должны стать лучше, чем были в прошлом году. Если в следующем году мы не попадем в Лигу чемпионов, я не собираюсь отступать, говоря, что мы не можем прогрессировать. Не думаю, что деньги такая уж основополагающая часть, как считают люди. Да, значительная, но это определенно не все», – ответил Постекоглу.

Постекоглу о попадании в ЛЧ: «Сильно это помогло «Ньюкаслу»? Деньги – это здорово, но мы не банки, а футбольные клубы. Меня оценивают не по балансу в конце года»

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6 комментариев
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да, только всем этим людям тоже надо платить деньги, и чем лучше люди, тем больше денег
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Это все разговоры в пользу бедных. Никакой Пеп, Клопп и Анчелотти ничего не выиграют с условным Шеффилдом или Кадисом. Качество состава, глубина создается за счет финансов, а вот дальше работа тренера, штаба.
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Ответ нашим страдальцам по поводу еврокубков, развиваться можно в любых условиях при желании, а так как известно плохому танцору всегда что-то мешает
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А вот теперь понятно, почему Леви назначил именно его. Они оба хотят быть как Клопп. Но обломятся.
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