Эндж Постекоглу: «Деньги не так важны, как считают люди. Строить команду можно без них. Значение имеют хорошие тренеры, игроки и управленцы»

Эндж Постекоглу высказался о средствах, получаемых за игру в Лиге чемпионов.

«Конечно, каждая команда, не выигравшая чемпионат, [хочет] попасть в Лигу чемпионов из-за финансового вознаграждения, но это не мера вещей.

Суть не в том, сколько денег вы получаете, когда попадаете в Лигу чемпионов, а в том, что вы делаете с этими деньгами. Строите ли вы на них что-то? Строите команду или считаете, что раз играете в чемпионов в следующем сезоне, у вас все будет хорошо?» – сказал главный тренер « ».

Далее у австралийского специалиста спросили, позволят ли деньги, полученные от выступления в Лиге чемпионов, клубу быть агрессивным и амбициозным в построении команды.

«Это можно делать как с этими деньгами, так и без них. Значение имеют принятие верных решений, хороший тренерский штаб, хорошие игроки и хорошее управление. Когда вы попадаете в ловушку, думая, что деньги – это ответ, вы не получаете результата.

Так, я мог бы сесть здесь в этом году и сказать: «У нас нет денег от Лиги чемпионов, как же мы можем прогрессировать?» Я никогда такого не говорил. Говорил, что нам нужно добиться прогресса.

Мы должны стать лучше, чем были в прошлом году. Если в следующем году мы не попадем в Лигу чемпионов, я не собираюсь отступать, говоря, что мы не можем прогрессировать. Не думаю, что деньги такая уж основополагающая часть, как считают люди. Да, значительная, но это определенно не все», – ответил .

Постекоглу о попадании в ЛЧ: «Сильно это помогло «Ньюкаслу»? Деньги – это здорово, но мы не банки, а футбольные клубы. Меня оценивают не по балансу в конце года»