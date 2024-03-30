«Реал» хочет назначить Алонсо после ухода Анчелотти. «Мадрид» доволен, что Хаби пока остается в «Байере» (Relevo)

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» надеется назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Испанский специалист ранее объявил, что продолжить тренировать «Байер», который в этом чемпионате возглавляет таблицу Бундеслиги, в следующем сезоне.

По данным Relevo, мадридский клуб доволен тем, что тренер решил остаться в «Байере», поскольку это соотносится с планами «Реала», который считает Хаби Алонсо преемником Карло Анчелотти.

В «Реале» полагают, что Алонсо является идеальным вариантом, потому что он как тренер сочетает в себе современный и классический подходы.

Сообщается, что испанский клуб хочет назначить Алонсо на должность главного тренера после ухода Карло Анчелотти, который может произойти в 2025 году. Анчелотти ранее продлил контракт с «Реалом» до 2026 года.

37 комментариев
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Ответ Shadow1882
Не думаю, что Алонсо и Байер руководствовались хотелками Реала
Байер точно нет, а вот на счёт Алонсо как знать. Человек он очень рассудительный и мудрый, будущее своё планирует явно не на один год вперёд.
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Было бы здорово, помню как финале за Десиму радовался Хаби, и выбежал на поле
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Было бы идеально! Очень бы хотелось увидеть Хаби в качестве главного тренера мадридского «Реала» в будущем!
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Ответ gv2ryf9ztn
Было бы здорово, помню как финале за Десиму радовался Хаби, и выбежал на поле
А потом сделал еще легендарную фотографию с трофеем. Хаби тогда переживал даже больше, чем Карло и Зидан)
+23
-5
+18
Не думаю, что Алонсо и Байер руководствовались хотелками Реала
+30
-18
+12
Как же грамотно Реал проводит смену поколения среди игроков, а дальше среди тренеров.Флорентино Перес гений
+17
-10
+7
Ответ Willy Kambwala
Что ещё придумаешь? Покажи мне 10 моих комментариев на эту тему, 6ала60л
Ты главное не нервничай)
+6
-3
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Рановато
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+2
Интересно чем мадрид доволен что хаби остаётся в байере?)
+2
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+2
Ответ Knyaz Dadiani
Комментарий скрыт
без обид
+3
-1
+2
Ответ Бакыт Кадыров
Как же грамотно Реал проводит смену поколения среди игроков, а дальше среди тренеров.Флорентино Перес гений
только реал полностью забил на своих воспитанников))как раз это большая проблема реала.у барсы через пару лет костяк будет состоять из своих воспитанников,а у реала из наемников
+4
-3
+1
Ответ Shadow1882
Не думаю, что Алонсо и Байер руководствовались хотелками Реала
Так об этом и слова нет в новости.
+2
-1
+1
Ответ Willy Kambwala
Комментарий скрыт
Но пока только ты тут расписываешь уже десятый комментарий на эту тему😂
+7
-6
+1
Ответ Willy Kambwala
Комментарий скрыт
Ну это же не четвертый манчестерский, чтобы одного физрука на все должности запустить
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Было бы идеально! Очень бы хотелось увидеть Хаби в качестве главного тренера мадридского «Реала» в будущем!
Жаль, что Хави уходит с Барсы. Было бы противостояние Хаби против Хави.
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Ответ Ударим Рок
Интересно чем мадрид доволен что хаби остаётся в байере?)
Тем, что Хаби остается в Байере. Очевидно же.
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Ответ Knyaz Dadiani
Комментарий скрыт
???
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Ответ Predator87
только реал полностью забил на своих воспитанников))как раз это большая проблема реала.у барсы через пару лет костяк будет состоять из своих воспитанников,а у реала из наемников
Но разница в том, что с таким костяком Барса выше третьего места в чемпионате подниматься вряд ли будет
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Ответ Shadow1882
Не думаю, что Алонсо и Байер руководствовались хотелками Реала
Алонсо остаётся в Байере по предложению Переса. Он ему сказал никуда не переходить и в будущем будет тренером Реала.
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Реал доволен что Реал доволен
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Вот вам и рекомендация на вакансию для Реала в 2025:
1)молодой и опытный, свой и авторитетный
2) особенности: проповедует яркий комбинационный футбол
3) результаты: победа в Бундеслиге (не с Баварией)......
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На данный момент это выглядит как лучший вариант из возможных. Пусть все так и будет.
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чето достали они уже, ффп не для них, видимо
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Барса должна оставить своего Хави до прихода в Реал Хаби Алонсо
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