«Реал» хочет назначить Алонсо после ухода Анчелотти. «Мадрид» доволен, что Хаби пока остается в «Байере» (Relevo)

«Реал» надеется назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Испанский специалист ранее объявил, что продолжить тренировать « », который в этом чемпионате возглавляет таблицу Бундеслиги, в следующем сезоне.

По данным Relevo, мадридский клуб доволен тем, что тренер решил остаться в «Байере», поскольку это соотносится с планами « », который считает преемником Карло Анчелотти.

В «Реале» полагают, что Алонсо является идеальным вариантом, потому что он как тренер сочетает в себе современный и классический подходы.

Сообщается, что испанский клуб хочет назначить Алонсо на должность главного тренера после ухода Карло Анчелотти, который может произойти в 2025 году. Анчелотти ранее продлил контракт с «Реалом» до 2026 года.