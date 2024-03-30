«Реал» хочет назначить Алонсо после ухода Анчелотти. «Мадрид» доволен, что Хаби пока остается в «Байере» (Relevo)
«Реал» надеется назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера.
Испанский специалист ранее объявил, что продолжить тренировать «Байер», который в этом чемпионате возглавляет таблицу Бундеслиги, в следующем сезоне.
По данным Relevo, мадридский клуб доволен тем, что тренер решил остаться в «Байере», поскольку это соотносится с планами «Реала», который считает Хаби Алонсо преемником Карло Анчелотти.
В «Реале» полагают, что Алонсо является идеальным вариантом, потому что он как тренер сочетает в себе современный и классический подходы.
Сообщается, что испанский клуб хочет назначить Алонсо на должность главного тренера после ухода Карло Анчелотти, который может произойти в 2025 году. Анчелотти ранее продлил контракт с «Реалом» до 2026 года.
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