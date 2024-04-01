Директор «Баварии» о решении Алонсо остаться в «Байере»: «Никак не повлияло. Мы уже давно рассматривали другие кандидатуры» 

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия отставки Макс Эберль Футбол

Макс Эберль высказался о решении Хаби Алонсо остаться в «Байере».

«Решение Хаби [остаться в «Байере»] никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.

Хаби – достойный человек. Я знал его еще, когда работал в «Гладбахе» и вел с ним переговоры, а он возглавлял тогда «Сосьедад». Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», – сказал спортивный директор «Баварии».

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23 комментария
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Это когда 0-7 получили по итогу 2 матчей?
+21
-3
+18
Забавно получилось - на спортсе Хаби уже в Баварию и Ливерпуль оформили, а сам Хаби взял и прокатил всех аналитиков
+19
-2
+17
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Не вышел играть ответную игру?!)
+15
-3
+12
Ответ Макс Голубцов
Джеррард и близко не показывал такой уровень футбола и такой результат, когда у него были шансы, так что в пустыне он абсолютно заслуженно )
Джеррад с Рейнджерсом сделал анбитен показывая атакующий футбол, тем самым прервав гегемонию Селтика. Это не крутой результат?
+12
-3
+9
«Он остаётся!»
+4
0
+4
Ответ QWertY
Крутой вывод. Мне лично начхать на результаты Алонсо в Байере, и? Это теперь не является крутым результатом? Селтик в рамках своей лиги = Бавария в Бундеслиге, ко всему этому Рейнджерс переживал плохие времена до Джерарда. Такое было, ты ошибаешься, все фанаты Ливерпуля хотели, чтобы после Клоппа пришел Джерард.
Чемпионат Шотландии очень слаб в сравнении с чемпионатом Германии.
При этом я не отказываю Джеррарду в достижении. Оно имеет место быть. Но ты явно занижаешь результат работы Алонсо
+3
-1
+2
Ответ Макс Голубцов
Почему тупанул? Хаби привлекает внимание топ клубов не из-за сиюминутных результатов на кураже, а потому что выстроил игру, которая и приводит к нынешнем результатам. Даже если уйдут звезды - Хаби в той или иной степени сможет сохранить общую концепцию и все так же будет интересен топам Взять для примера Де Дзерби - результаты посредственные, но есть какой никакой узнаваемый подчерк и, если верить прессе им топ-клубы вполне интересуются. Если Хаби хочет в долгую выстраивать свою карьеру - то в топ клуб торопится не надо. Лучше набить шишки в клубе попроще
Так не факт, что игра в следующем сезоне будет такой же. Если Хаби займет с Байером условное 6е место после чемпионского сезоне(а такое вполне возможно), то Ливерпуль или Бавария дважды подумают прежде чем его приглашать.
Джерард тоже набивал шишки в клубах попроще, и игровая концепция у него в Рейнджерсе была, сейчас пылит в пустыне)
+1
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+1
Ответ QWertY
Джеррад с Рейнджерсом сделал анбитен показывая атакующий футбол, тем самым прервав гегемонию Селтика. Это не крутой результат?
Смотря для кого
Для фанатов Рейнджерс - да.
Всем остальным - начихать. Селтик - это шутка по сравнению с Баварией
И я не слышал (это не значит что такого не было), чтобы Стивеном интересовался Ливерпуль, Бавария и Реал после такого результата
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+1
Ответ Макс Голубцов
Это вообще ничего не изменит) Я нашел точку расхождения во мнении - для меня достижения между чемпионатами не транзитивны. Я не считаю что победить в чемпионате, где чемпион 2 года подряд вынимает по 5+ мячей от испанских команд это то же самое, что победить в чемпионате, где чемпион завсегдатай поздних стадий плей-офф
Если команда круто играет против остальных команд чемпионата, то совсем неважно какой уровень у чемпиона: будь то Селтик или Бавария. Байер впереди Баварии на 13 очков, а не 6. То бишь на первом месте они не потому что обыграли Баварию, а потому что хорошо играли против остальных команд в том числе. Ну проиграли бы они Баварии 5-0, и? Были бы впереди не на 13 очков, а на 10.
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0
Ответ Макс Голубцов
Ты меня не понял. Давай так: Как ты думаешь, Джеррард бы смог в Байере прервать гегемонию Баварию? Я думаю что нет
Ну если я сейчас скажу, что если с Рейнджерсом смог, то и с Байером сможет, что это изменит?
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0
Ответ QWertY
Шта?🤣 Я всегда говорил и говорю, что Алонсо проделал невероятную работу в Байере. Это наооборот ты занижаешь заслуги Джеррарда в Рейнджерсе.
Ты меня не понял. Давай так:
Как ты думаешь, Джеррард бы смог в Байере прервать гегемонию Баварию? Я думаю что нет
+1
-1
0
Ответ Макс Голубцов
Чемпионат Шотландии очень слаб в сравнении с чемпионатом Германии. При этом я не отказываю Джеррарду в достижении. Оно имеет место быть. Но ты явно занижаешь результат работы Алонсо
Шта?🤣
Я всегда говорил и говорю, что Алонсо проделал невероятную работу в Байере. Это наооборот ты занижаешь заслуги Джеррарда в Рейнджерсе.
0
0
0
Ответ QWertY
Джеррад с Рейнджерсом сделал анбитен показывая атакующий футбол, тем самым прервав гегемонию Селтика. Это не крутой результат?
Ты же не считаешь что гегемонию Селтика и гегемонию Баварии - это почти одно и тоже?)
+1
-1
0
Ответ Макс Голубцов
Смотря для кого Для фанатов Рейнджерс - да. Всем остальным - начихать. Селтик - это шутка по сравнению с Баварией И я не слышал (это не значит что такого не было), чтобы Стивеном интересовался Ливерпуль, Бавария и Реал после такого результата
Крутой вывод. Мне лично начхать на результаты Алонсо в Байере, и? Это теперь не является крутым результатом?
Селтик в рамках своей лиги = Бавария в Бундеслиге, ко всему этому Рейнджерс переживал плохие времена до Джерарда.
Такое было, ты ошибаешься, все фанаты Ливерпуля хотели, чтобы после Клоппа пришел Джерард.
+1
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0
Ответ QWertY
Хаби конкретно тупанул, конечно. Летом могут уйти как минимум Виртц, Тапсоба и Фримпонг, а вместо них купить каких то зеленых нонеймов, плюс остальные игроки возможно сдадут в плане формы(обычно так бывает после феерического сезона). И как итог: посредственный следующий сезон от Байера, отсюда понижение тренерской репутации и слабая позиция при переговорах с топ клубами.
Почему тупанул?
Хаби привлекает внимание топ клубов не из-за сиюминутных результатов на кураже, а потому что выстроил игру, которая и приводит к нынешнем результатам.
Даже если уйдут звезды - Хаби в той или иной степени сможет сохранить общую концепцию и все так же будет интересен топам

Взять для примера Де Дзерби - результаты посредственные, но есть какой никакой узнаваемый подчерк и, если верить прессе им топ-клубы вполне интересуются.

Если Хаби хочет в долгую выстраивать свою карьеру - то в топ клуб торопится не надо. Лучше набить шишки в клубе попроще
+1
-1
0
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Лапорта перелогинься)))
0
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0
Я думаю, что Хаби остался под гарантии того, что клуб будет развиваться и сохранит лидеров. И вот тут возможны варианты. Боссы клуба могут получить предложения, от которых не смогут отказаться + сами лидеры могут получить такие предложения и захотят встать на лыжи. И если в межсезонье команду так или иначе растащат, то Хаби может изменить свое мнение.
0
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Джеррард и близко не показывал такой уровень футбола и такой результат, когда у него были шансы, так что в пустыне он абсолютно заслуженно )
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