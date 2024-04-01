Директор «Баварии» о решении Алонсо остаться в «Байере»: «Никак не повлияло. Мы уже давно рассматривали другие кандидатуры» 

Макс Эберль высказался о решении Хаби Алонсо остаться в «Байере».

«Решение Хаби [остаться в «Байере»] никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.

Хаби – достойный человек. Я знал его еще, когда работал в «Гладбахе» и вел с ним переговоры, а он возглавлял тогда «Сосьедад». Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», – сказал спортивный директор «Баварии».