Директор «Баварии» о решении Алонсо остаться в «Байере»: «Никак не повлияло. Мы уже давно рассматривали другие кандидатуры»
Макс Эберль высказался о решении Хаби Алонсо остаться в «Байере».
«Решение Хаби [остаться в «Байере»] никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.
Хаби – достойный человек. Я знал его еще, когда работал в «Гладбахе» и вел с ним переговоры, а он возглавлял тогда «Сосьедад». Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», – сказал спортивный директор «Баварии».
При этом я не отказываю Джеррарду в достижении. Оно имеет место быть. Но ты явно занижаешь результат работы Алонсо
Джерард тоже набивал шишки в клубах попроще, и игровая концепция у него в Рейнджерсе была, сейчас пылит в пустыне)
Для фанатов Рейнджерс - да.
Всем остальным - начихать. Селтик - это шутка по сравнению с Баварией
И я не слышал (это не значит что такого не было), чтобы Стивеном интересовался Ливерпуль, Бавария и Реал после такого результата
Как ты думаешь, Джеррард бы смог в Байере прервать гегемонию Баварию? Я думаю что нет
Я всегда говорил и говорю, что Алонсо проделал невероятную работу в Байере. Это наооборот ты занижаешь заслуги Джеррарда в Рейнджерсе.
Селтик в рамках своей лиги = Бавария в Бундеслиге, ко всему этому Рейнджерс переживал плохие времена до Джерарда.
Такое было, ты ошибаешься, все фанаты Ливерпуля хотели, чтобы после Клоппа пришел Джерард.
Хаби привлекает внимание топ клубов не из-за сиюминутных результатов на кураже, а потому что выстроил игру, которая и приводит к нынешнем результатам.
Даже если уйдут звезды - Хаби в той или иной степени сможет сохранить общую концепцию и все так же будет интересен топам
Взять для примера Де Дзерби - результаты посредственные, но есть какой никакой узнаваемый подчерк и, если верить прессе им топ-клубы вполне интересуются.
Если Хаби хочет в долгую выстраивать свою карьеру - то в топ клуб торопится не надо. Лучше набить шишки в клубе попроще