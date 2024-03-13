«Барса» готова продать Араухо, если за него предложат около 100 млн евро. Защитник интересен «Баварии» и клубу АПЛ (ESPN)
«Барселона» готова продать Рональда Араухо в случае выгодного предложения
По информации ESPN, каталонцы готовы отпустить защитника, если за него предложат порядка 100 млн евро. Сообщается, что за ситуацией Араухо следит по крайней мере один топ-клуб из АПЛ. Также не исключено, что летом игрока попытается подписать «Бавария», ранее проявлявшая интерес к нему.
Ранее сообщалось, что каталонцы не намерены продавать защитника.
Контракт Араухо с «Барселоной» истекает летом 2026 года. Со статистикой 25-летнего защитника можно ознакомиться здесь.