«Барса» готова продать Араухо, если за него предложат около 100 млн евро. Защитник интересен «Баварии» и клубу АПЛ (ESPN)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона возможные трансферы Рональд Араухо Футбол

«Барселона» готова продать Рональда Араухо в случае выгодного предложения

По информации ESPN, каталонцы готовы отпустить защитника, если за него предложат порядка 100 млн евро. Сообщается, что за ситуацией Араухо следит по крайней мере один топ-клуб из АПЛ. Также не исключено, что летом игрока попытается подписать «Бавария», ранее проявлявшая интерес к нему.

Ранее сообщалось, что каталонцы не намерены продавать защитника.

Контракт Араухо с «Барселоной» истекает летом 2026 года. Со статистикой 25-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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Ответ vtsch4svws
Ну так надо Лапорте верить, а не слухам еспн
Это который строил предвыборную компанию на том что сохранит Месси?
+73
-7
+66
Лапорта про Араухо: «Я бы заключил с ним пожизненный контракт. Его игра за «Барселону» – предмет гордости»
+40
-6
+34
Ответ hompos
Лапорта про Араухо: «Я бы заключил с ним пожизненный контракт. Его игра за «Барселону» – предмет гордости»
Ну так надо Лапорте верить, а не слухам еспн
+21
-9
+12
Ответ hompos
Лапорта про Араухо: «Я бы заключил с ним пожизненный контракт. Его игра за «Барселону» – предмет гордости»
Напомнить что Лапорта говорил в предвыборной компании по поводу Месси и его контракта?Нашли кому верить))
0
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Из Апл наверняка Челси
+3
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Ответ hompos
Лапорта про Араухо: «Я бы заключил с ним пожизненный контракт. Его игра за «Барселону» – предмет гордости»
100 миллионов сейчас Барселоне явно нужнее
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Ответ corazon blanco
Араухо конечно в этом сезоне немного просел, как и в принципе вся Барселона, но это топ-защитник который очень силен в игре один в один и на втором этаже, очень цепкий. Единственный минус- травматичность. На месте руководства Барселоны делал бы ставку на связку Араухо-Курабаси.
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Ответ Begench Berdimuradov
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Ответ rigobersong
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Ответ Begench Berdimuradov
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Ответ rigobersong
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Гвардиол сколько стоил? А больше сидит в запасе
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Только не в Баварию пожалуйста,там уже такой же "топарь" упамекано есть
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Очередная «Санта-Барбара»))
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Правильно. Сегодня финансы, экономика и баланс для Барселоны на первом месте. Это самое важное и первоочередное на пути возрождения. А классные футболисты..? Они всегда будут. А пытаться там что то латать и штопать на ходу -это ерунда. Надо испить чашу до конца и на здоровой бухгалтерии создавать новый ТОП.
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ESPN такое себе источник
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