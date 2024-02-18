Гасперини о победной серии «Аталанты»: «Больше всех прибавили игроки атаки – Миранчук, де Кетеларе и Скамакка» 

Теги Аталанта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Джанлука Скамакка Шарль де Кетеларе Футбол

Джан Пьеро Гасперини высказался о 5-матчевой победной серии «Аталанты» в Серии А.

После 24 игр бергамаски занимают в таблице 4-е место.

«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами. Приход Колашинаца однозначно усилил защиту, также мы прибавили на флангах – игроки прогрессируют.

Больше всех прибавили игроки атаки – де Кетеларе, Миранчук и Скамакка. Конечно, мы знали, на что способен Лукман. Также стоит отметить Туре, у которого ранее были проблемы», – сказал главный тренер «Аталанты» после разгрома «Сассуоло» (3:0).

Миранчук помог с двумя голами «Аталанты». А вратарь дважды взял один и тот же пенальти

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11 комментариев
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Блин, уже даже не знаешь, стоит летом уходить, может остаться в клубе, разве более-менее начало все получаться? Новый клуб, новые партнёры, новый тренер и все такое, словно же. А так, вроде доверие появилось, многое получается. Может от добра лобро не ищут, но посмотрим на концовку сезона ещё. Разговор серьёзный нужен с Гаспом
Лёха, держи нас в курсе
+22
-1
+21
Радует, что Миранчук все таки не пустил все на самотек, а стал бороться за место в составе и прибавил в игре значительно.
+11
0
+11
Ответ Sobachkin
А говорили, что Гасперини убивает Миранчука
Да Гасперини очень даже за, когда в команде на подмене основных есть такой игрок как Леха.
Тут дело в самом Миранчуке, если его устраивает роль второго выбора, то ок.
Лукман снова будет играть в старте, это очевидно.
+9
0
+9
Блин, уже даже не знаешь, стоит летом уходить, может остаться в клубе, разве более-менее начало все получаться?

Новый клуб, новые партнёры, новый тренер и все такое, словно же.

А так, вроде доверие появилось, многое получается.

Может от добра лобро не ищут, но посмотрим на концовку сезона ещё. Разговор серьёзный нужен с Гаспом
+3
-1
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Блин, уже даже не знаешь, стоит летом уходить, может остаться в клубе, разве более-менее начало все получаться? Новый клуб, новые партнёры, новый тренер и все такое, словно же. А так, вроде доверие появилось, многое получается. Может от добра лобро не ищут, но посмотрим на концовку сезона ещё. Разговор серьёзный нужен с Гаспом
Да тут дело не в доверии. В первую очередь, уехал на КАН Лукман, плюс травма была у Туре (больше 20 млн отдали за него). Сейчас все на месте, в атаку Аталанта играет с 3 игроками, на их позиции у них 6 сильных игроков, будет ли Миранчук получать далее столько же времени, сколько сейчас, с учётом того, что у них только Сериа А (плюс 2 игры в кубке ещё есть) под большим сомнением.
+2
-1
+1
Ответ Орхан Фарманов
Да тут дело не в доверии. В первую очередь, уехал на КАН Лукман, плюс травма была у Туре (больше 20 млн отдали за него). Сейчас все на месте, в атаку Аталанта играет с 3 игроками, на их позиции у них 6 сильных игроков, будет ли Миранчук получать далее столько же времени, сколько сейчас, с учётом того, что у них только Сериа А (плюс 2 игры в кубке ещё есть) под большим сомнением.
А куда Лига Европы делась? Они там первое место в группе заняли?
+1
0
+1
А говорили, что Гасперини убивает Миранчука
+2
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Миранчук с Аталантой наконец-то поняли друг друга
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У Интера надежнее))
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Да Гасперини очень даже за, когда в команде на подмене основных есть такой игрок как Леха. Тут дело в самом Миранчуке, если его устраивает роль второго выбора, то ок. Лукман снова будет играть в старте, это очевидно.
Гасперини не Алегри, который выбирает состав не по форме футболистов а по иерархии, вот например; Перин в прошлом году был на порядок лучше Щченсного, но выбор был все ровно за поляком хоть и косячил каждую игру или например Костич у него неприкасаемый игрок основы, хотя Айлинг смотрится предпочтительней но Алегри в Убыток собственному результату не уберет Костича. Я не забуду еще то, как Алегри Спинаццолу убрал сделав выбор в пользу Сандро, хотя все видели что Итальянец был на пике и разрывал всех на своей позиции.
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Ответ Bata
Гасперини не Алегри, который выбирает состав не по форме футболистов а по иерархии, вот например; Перин в прошлом году был на порядок лучше Щченсного, но выбор был все ровно за поляком хоть и косячил каждую игру или например Костич у него неприкасаемый игрок основы, хотя Айлинг смотрится предпочтительней но Алегри в Убыток собственному результату не уберет Костича. Я не забуду еще то, как Алегри Спинаццолу убрал сделав выбор в пользу Сандро, хотя все видели что Итальянец был на пике и разрывал всех на своей позиции.
Причем тут Аллегри вообще? Я за лысого речи не вёл вроде.
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