Гасперини о победной серии «Аталанты»: «Больше всех прибавили игроки атаки – Миранчук, де Кетеларе и Скамакка» 

Джан Пьеро Гасперини высказался о 5-матчевой победной серии «Аталанты» в Серии А.

После 24 игр бергамаски занимают в таблице 4-е место.

«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами. Приход Колашинаца однозначно усилил защиту, также мы прибавили на флангах – игроки прогрессируют.

Больше всех прибавили игроки атаки – де , и . Конечно, мы знали, на что способен Лукман. Также стоит отметить Туре, у которого ранее были проблемы», – сказал главный тренер «Аталанты» после разгрома «Сассуоло» (3:0).

Миранчук помог с двумя голами «Аталанты». А вратарь дважды взял один и тот же пенальти