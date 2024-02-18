Гасперини о победной серии «Аталанты»: «Больше всех прибавили игроки атаки – Миранчук, де Кетеларе и Скамакка»
Джан Пьеро Гасперини высказался о 5-матчевой победной серии «Аталанты» в Серии А.
После 24 игр бергамаски занимают в таблице 4-е место.
«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами. Приход Колашинаца однозначно усилил защиту, также мы прибавили на флангах – игроки прогрессируют.
Больше всех прибавили игроки атаки – де Кетеларе, Миранчук и Скамакка. Конечно, мы знали, на что способен Лукман. Также стоит отметить Туре, у которого ранее были проблемы», – сказал главный тренер «Аталанты» после разгрома «Сассуоло» (3:0).
Миранчук помог с двумя голами «Аталанты». А вратарь дважды взял один и тот же пенальти
Тут дело в самом Миранчуке, если его устраивает роль второго выбора, то ок.
Лукман снова будет играть в старте, это очевидно.
Новый клуб, новые партнёры, новый тренер и все такое, словно же.
А так, вроде доверие появилось, многое получается.
Может от добра лобро не ищут, но посмотрим на концовку сезона ещё. Разговор серьёзный нужен с Гаспом