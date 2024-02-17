«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 21:2. Дальше – «Порту» в ЛЧ

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Бернли Футбол

«Арсенал» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила «Бернли» (5:0) в 25-м туре АПЛ.

Начиная с 20 января «канониры» также обыграли «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпуль» (3:1) и «Вест Хэм» (6:0).

21 февраля «Арсенал» проведет матч против «Порту» в Лиге чемпионов. Встреча состоится в Португалии.

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48 комментариев
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За три матча соперники Арсенала на троих пробили всего два раза в створ ворот канониров. Один из ударов нанес Ливерпуль.
Хочется сейчас перечитать, как местные "эксперты" гнали Артетуиз клуба пару сезонов назад и соревновались кто "смешнее" пошутит про доминацию. Сейчас эти же люди восхищаются его тренерских гением
+68
-3
+65
Просто топ, команда летает, рисуют красивые комбинации на поле и просто уничтожаюь своих соперников. Эдегор - системообразующий игрок, дирижер, какое виденье поля, просто фантастика. Игрой Арсенала сейчас просто невозможно не восхищаться.
+37
-1
+36
Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
На Ливерпулях и Сити тоже Ноттингем стату набивает ? Понятное дело, что такие как ты вылезут после первого же поражения, но очевидно одно - Артета проводит потрясающую работу и руководству Арсенала надо отдать должное за то, что доверились тренеру. Казалось бы случай Микеля должен стать примером, что менеджера не надо выгонять после первого же кризиса, но нет. Люди все равно продолжат клеймить всех подряд физруками и гнать из клуба
+30
-1
+29
Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
Ага, и Вест Хэма из первой десятки не будет, и Ливерпуля с первого места. Жесть клуб любителей выдать желаемое за действительное
+19
0
+19
О чем думали игроки Бернли, выйдя против гостей в форме Вест Хэма?)
+11
0
+11
Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
Господи, Андрей, Вы же говорили, что уже давно отошли от поражения Вашего любимого Ливерпуля от Арсенала, но смотрю до сих пор Вам не дает покоя команда Артеты. Нет, чтобы радоваться победе своего любимого клуба против неудобного Брэнфорда, так Вы зачем-то прибегаете сюда и вылеваете желчь. Что с Вами не так?
+10
0
+10
Дедушке Пепе приготовиться
+9
0
+9
Ответ Tollie
Комментарий скрыт
На каком классе? Он на голову слабее Арсенала
+10
-1
+9
На данном этапе Арсенал лучшая команда АПЛ по игре. С Бернли скаузеры мучались. Канониры на изи выиграли
+9
0
+9
Тьфу тьфу не сглазить бы
+9
-1
+8
Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
Горит чтоли?
+6
0
+6
Несите мансю
+5
0
+5
Ответ Бенисио Дель Пьеро
За три матча соперники Арсенала на троих пробили всего два раза в створ ворот канониров. Один из ударов нанес Ливерпуль. Хочется сейчас перечитать, как местные "эксперты" гнали Артетуиз клуба пару сезонов назад и соревновались кто "смешнее" пошутит про доминацию. Сейчас эти же люди восхищаются его тренерских гением
В смысле "пару сезонов назад"? Местные спецы гнали Артету буквально полтора месяца назад, после поражений от Вест Хэма и Фулхэма.
+4
0
+4
Я тащусь с того, как горит у Андрея Андрея😂😂😂
Позор фан сектора Ливерпуля🤣
+4
0
+4
И то эти 2 гола сами себе придумали на ровном месте
+4
0
+4
Артета знатно доминирует конечно)))
+4
-1
+3
Надеюсь канониры возьмут АПЛ.
Сча чекнул матчи МанСити, откуда вообще столько пафоса в адрес команды Пепа, они не выиграли ни одного матча с более или менее сильными командами:

Проиграли Арсеналу в суперкубке
Отскок по пенальти против донной Севильи
0:1 c Арсеналом в АПЛ
4:4 с донным Челси
1:1 c Ливером
3:3 c Тоттенхэмом
Влетели 1:0 Астон Вилле

Последние матчи просто тупо против днарей.
+3
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+3
Ну и форма, жесть гасят.
+2
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+2
Этот турнир АПЛ невероятно хорош.
+2
0
+2
Ответ Иван Баланар
Надеюсь канониры возьмут АПЛ. Сча чекнул матчи МанСити, откуда вообще столько пафоса в адрес команды Пепа, они не выиграли ни одного матча с более или менее сильными командами: Проиграли Арсеналу в суперкубке Отскок по пенальти против донной Севильи 0:1 c Арсеналом в АПЛ 4:4 с донным Челси 1:1 c Ливером 3:3 c Тоттенхэмом Влетели 1:0 Астон Вилле Последние матчи просто тупо против днарей.
Так то мы тоже сыграли вничью с ТТХ и Пулем на Энфилде, унесли ноги на Стэмфорде против Челси, влетели Вилланам.

Это я так, справедливости ради, отметил.
+2
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+2
Классная игра была. Бёрнли порадовал, в отличие от ВХ, эти ребята хоть что-то пытались показать, а не отсиживались в низком блоке. 11 мячей за 2 матча, впечатляющий результат.Go gunners!
+2
0
+2
Ответ corazon blanco
Просто топ, команда летает, рисуют красивые комбинации на поле и просто уничтожаюь своих соперников. Эдегор - системообразующий игрок, дирижер, какое виденье поля, просто фантастика. Игрой Арсенала сейчас просто невозможно не восхищаться.
Эффект Слуцкого на лицо
+2
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+2
И им кошелку накидают, похоже
+1
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+1
Ответ corazon blanco
Господи, Андрей, Вы же говорили, что уже давно отошли от поражения Вашего любимого Ливерпуля от Арсенала, но смотрю до сих пор Вам не дает покоя команда Артеты. Нет, чтобы радоваться победе своего любимого клуба против неудобного Брэнфорда, так Вы зачем-то прибегаете сюда и вылеваете желчь. Что с Вами не так?
Это точно,очень душный клиент
+1
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+1
Ответ Виталий Ан
Вы серьезно? К этому времени Сити в огне. И тягаться с ним на равных? Ок. А что хуже было бы иметь плюс?! Думаю в прошлом году была хорошая тактика, но только опыта не хватало. Сейчас было бы лучше. А биться на равных с Сити это маразм. Не готова сейчас к такому команда.
К концу месяца ожидается, что лазарет будет пуст. Ожидаю, что Арсенал тоже будет в огне в концовке. То, что мы видим сейчас, это далеко не предел канониров.
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Ответ Hi Hi
Справедливости ради, у португальцев есть история и свои ценности, а Арсенал же это скорее коммерческий бизнес проект. Никогда до вершин не добирались (0 лч, а у Порту их 2), но и говном не были (в далеких нулевых с горем пополам все же утащили несчастную чашку апл)
Ну речь-то не о количестве выигранных трофеев, а об уровне команд. Арсенал объективно сейчас сильнее, да и при личных встречах, до этого, тоже: 3 победы Арсенала против 2 Порту( Арсена забил 12, Порту 4). А по поводу коммерческого проекта, это скорее Манчестер сити или ПСЖ, чем Арсенал, у которого тоже есть большая история, которая начинается с 1886 года.
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Ответ Виталий Ан
Две игры 6:0, 5:0. Мощно. Я думал с начала сезона что так будут хорошо играть. Могли бы задел сделать к этому времени и выигрывать АПЛ. Сейчас максимум расчет на борьбу.
Напротив, вывести команду к пику на весну - вот чего полтора десятилетия не хватает Арсеналу.

Лучше уж рюкзачить за спинами лидеров и на финише попытаться отобрать корону, чем слить ее как в конце прошлого сезона.
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Ответ avolida
Напротив, вывести команду к пику на весну - вот чего полтора десятилетия не хватает Арсеналу. Лучше уж рюкзачить за спинами лидеров и на финише попытаться отобрать корону, чем слить ее как в конце прошлого сезона.
Вы серьезно? К этому времени Сити в огне. И тягаться с ним на равных? Ок. А что хуже было бы иметь плюс?! Думаю в прошлом году была хорошая тактика, но только опыта не хватало. Сейчас было бы лучше. А биться на равных с Сити это маразм. Не готова сейчас к такому команда.
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Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
Ну так набивай, но и тут у тебя не получается.
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Ответ avolida
К концу месяца ожидается, что лазарет будет пуст. Ожидаю, что Арсенал тоже будет в огне в концовке. То, что мы видим сейчас, это далеко не предел канониров.
Ок. Будет любопытно.
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