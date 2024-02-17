«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 21:2. Дальше – «Порту» в ЛЧ

«Арсенал» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила « » (5:0) в 25-м туре .

Начиная с 20 января «канониры» также обыграли «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпуль» (3:1) и «Вест Хэм» (6:0).

21 февраля « » проведет матч против «Порту» в Лиге чемпионов. Встреча состоится в Португалии.