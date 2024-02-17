«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 21:2. Дальше – «Порту» в ЛЧ
«Арсенал» продлил победную серию до 5 матчей.
Команда Микеля Артеты разгромила «Бернли» (5:0) в 25-м туре АПЛ.
Начиная с 20 января «канониры» также обыграли «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпуль» (3:1) и «Вест Хэм» (6:0).
21 февраля «Арсенал» проведет матч против «Порту» в Лиге чемпионов. Встреча состоится в Португалии.
Хочется сейчас перечитать, как местные "эксперты" гнали Артетуиз клуба пару сезонов назад и соревновались кто "смешнее" пошутит про доминацию. Сейчас эти же люди восхищаются его тренерских гением
Позор фан сектора Ливерпуля🤣
Сча чекнул матчи МанСити, откуда вообще столько пафоса в адрес команды Пепа, они не выиграли ни одного матча с более или менее сильными командами:
Проиграли Арсеналу в суперкубке
Отскок по пенальти против донной Севильи
0:1 c Арсеналом в АПЛ
4:4 с донным Челси
1:1 c Ливером
3:3 c Тоттенхэмом
Влетели 1:0 Астон Вилле
Последние матчи просто тупо против днарей.
Это я так, справедливости ради, отметил.
Лучше уж рюкзачить за спинами лидеров и на финише попытаться отобрать корону, чем слить ее как в конце прошлого сезона.