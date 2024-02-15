СКА выиграл 4-й матч подряд – 2:0 с «Салаватом». Команда Козлова не забила «5 на 3» в 3-м периоде, за весь матч – 0 из 5 в большинстве

Теги Салават Юлаев СКА Виктор Козлов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Салават Юлаев» (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде тренера Виктора Козлова не использовала преимущество «5 на 3», играя в этом формате почти минуту. За весь матч «Салават Юлаев» не использовал ни одной попытки в большинстве из пяти.

Петербургский клуб ранее переиграл «Барыс» (2:1 Б), «Сочи» (8:1) и «Ладу» (2:1).

СКА находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 91 балл в 64 матчах.

«Салават Юлаев» располагается на третьей позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 85 очков в 63 матчах.

24 комментария
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Позор большинству сю
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СКА с победой! Серебро с сухарем! Салавату спасибо за классную игру, но если не забивать 5 на 3, то обижаться можно только на себя…
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слили игру как и ммг с авой, никто не хочет на дв лететь😄😄
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Двойное большинство, был шанс, но.. наше большинство в этом сезоне чаще всего смех истерический и слёзы) так что, всё по делу! Ска с победой, нашим отжиматься!
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Молодцы СКА !!! Серебреков- стена!!! С победой!
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Ответ Evgeniy Pinchuk
Питер с победой! Обиженые могут считать количество тренеров, длинну скамейки, качество судейства, платёжеспособность спонсоров и компетентность главного тренера... СКА - вперёд к чемпионству!
а Вам вообще не важно как достанется чемпионство? это как 90 кг против 50 кг выйти в схватку))
честный потолок и строгая заявка на сезон всё расставила бы по местам
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Ответ Shaiba Bash
А так, хороший матч, готовимся к следующей игре
В чем же хороший?5 на 3 не могли забить?или из 5 большинства 0..🤦🤦🤦,такого еще НЕ БЫЛО!играть 5 против 3 и не забить,это КЛАССИКА!
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Ответ wfhm777
Утешай себя этим. СКА с Победой!
да я вообще ни капли не расстроился
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Ответ sveta1987
слили игру как и ммг с авой, никто не хочет на дв лететь😄😄
Утешай себя этим. СКА с Победой!
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Ответ Galim Ilyasov
Позор большинству сю
Позор Кольцову.
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выходить против ска без ливо и мелоша сильное решение. большинство никакое. зачем выпускать науменкова в большинство. играем 5 на 3,ска отбросились. науменков вальяжно без скорости выкатывается из-за наших ворот,типа время есть.
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А зачем нам Амур? Не ДВ нам не нужен.
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Так то СЮ не почти минуту в большинстве играл 5 на 3, а две целых минуты!
У СКА было 4 минуты штрафа, и второе удаление произошло как раз когда прошла почти минута от 4-минутного штрафа
Так что тут вдвойне красавцы СКА, а СЮ совсем наоборот)
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Питер с победой!
Обиженые могут считать количество тренеров, длинну скамейки, качество судейства, платёжеспособность спонсоров и компетентность главного тренера...
СКА - вперёд к чемпионству!
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Ответ sveta1987
слили игру как и ммг с авой, никто не хочет на дв лететь😄😄
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А так, хороший матч, готовимся к следующей игре
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Конечно ужасное большинство, но даже там была штанга у Хмелевского, то есть попади он там, и ничего про большинство не говорили бы
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Ответ SALAVAT BROTHER
слышал такое понятие как - слив?
ага, вижу любишь и уважаешь свою команду!
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Ска с труднейшей победой, Салават ни чего не смог сделать, даже имея численное преимущество 4 минуты из которых 2 5/3, отличная игра, Серебрякова с сухарём, уважуха всем игрокам и тренерскому штабу, во главе с Р.Б. Ротенбергом.
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