СКА выиграл 4-й матч подряд – 2:0 с «Салаватом». Команда Козлова не забила «5 на 3» в 3-м периоде, за весь матч – 0 из 5 в большинстве

СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда под руководством обыграла «Салават Юлаев» (2:0) в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде тренера не использовала преимущество «5 на 3», играя в этом формате почти минуту. За весь матч « » не использовал ни одной попытки в большинстве из пяти.

Петербургский клуб ранее переиграл «Барыс» (2:1 Б), «Сочи» (8:1) и «Ладу» (2:1).

находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 91 балл в 64 матчах.

«Салават Юлаев» располагается на третьей позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 85 очков в 63 матчах.