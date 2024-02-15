СКА выиграл 4-й матч подряд – 2:0 с «Салаватом». Команда Козлова не забила «5 на 3» в 3-м периоде, за весь матч – 0 из 5 в большинстве
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Салават Юлаев» (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде тренера Виктора Козлова не использовала преимущество «5 на 3», играя в этом формате почти минуту. За весь матч «Салават Юлаев» не использовал ни одной попытки в большинстве из пяти.
Петербургский клуб ранее переиграл «Барыс» (2:1 Б), «Сочи» (8:1) и «Ладу» (2:1).
СКА находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 91 балл в 64 матчах.
«Салават Юлаев» располагается на третьей позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 85 очков в 63 матчах.
честный потолок и строгая заявка на сезон всё расставила бы по местам
У СКА было 4 минуты штрафа, и второе удаление произошло как раз когда прошла почти минута от 4-минутного штрафа
Так что тут вдвойне красавцы СКА, а СЮ совсем наоборот)
Обиженые могут считать количество тренеров, длинну скамейки, качество судейства, платёжеспособность спонсоров и компетентность главного тренера...
СКА - вперёд к чемпионству!