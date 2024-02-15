Семенов о Чечне: «Республика европеизируется. Я привык к местной культуре, если в регионе есть правила – например, не носить шорты, – их надо придерживаться»

Андрей Семенов рассказал, как изменился Грозный за последние несколько лет.

– Как за 10 лет изменился клуб?

– Кроме названия все осталось на прежнем уровне.

Вот Грозный лет 6-7 назад и нынешний – два разных города. Республика европеизируется, люди становятся проще в общении. Появляются новые интересные места.

Сильно негативного отношения нет. Поначалу были прецеденты, и все же к местной культуре я пусть и не сразу, но привык.

Если в регионе есть правила – например, не носить шорты, – значит, их надо придерживаться, – сказал защитник « ».