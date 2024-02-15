Семенов о Чечне: «Республика европеизируется. Я привык к местной культуре, если в регионе есть правила – например, не носить шорты, – их надо придерживаться»
Андрей Семенов рассказал, как изменился Грозный за последние несколько лет.
– Как за 10 лет изменился клуб?
– Кроме названия все осталось на прежнем уровне.
Вот Грозный лет 6-7 назад и нынешний – два разных города. Республика европеизируется, люди становятся проще в общении. Появляются новые интересные места.
Сильно негативного отношения нет. Поначалу были прецеденты, и все же к местной культуре я пусть и не сразу, но привык.
Если в регионе есть правила – например, не носить шорты, – значит, их надо придерживаться, – сказал защитник «Ахмата».
Не, ну чисто Европа!
Справедливости ради, Чечня в определенный момент и попыталась свалить из РФ. Но нам в РФ это не понравилось.
А вот лицо закрывать нельзя.
-Республика европеизируется.
Потом же
-есть правила –не носить шорты – значит, их надо придерживаться.
Думойте)