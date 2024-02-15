Семенов о Чечне: «Республика европеизируется. Я привык к местной культуре, если в регионе есть правила – например, не носить шорты, – их надо придерживаться»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Андрей Семенов Футбол

Андрей Семенов рассказал, как изменился Грозный за последние несколько лет.

– Как за 10 лет изменился клуб?

– Кроме названия все осталось на прежнем уровне.

Вот Грозный лет 6-7 назад и нынешний – два разных города. Республика европеизируется, люди становятся проще в общении. Появляются новые интересные места.

Сильно негативного отношения нет. Поначалу были прецеденты, и все же к местной культуре я пусть и не сразу, но привык.

Если в регионе есть правила – например, не носить шорты, – значит, их надо придерживаться, – сказал защитник «Ахмата».

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86 комментариев
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Какие на хер правила? Где в законодальстве РФ написано, что нельзя носить шорты. Если вы отдельное государство, валите на хрен из РФ. Правило они установили. Бабло от России не устали получать?
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+155
если в регионе есть правила – например, не носить шорты – их надо придерживаться.

Не, ну чисто Европа!
+92
-8
+84
Республика европиезируется - это очень смешно! Я прям представляю, как в Германии или Франции руководители провинций или федеральных земель дружно награждают сына президента/премьера за то, что он избил подследственного. Чисто европейская история!
+87
-8
+79
Ответ Melnikov1968
Какие на хер правила? Где в законодальстве РФ написано, что нельзя носить шорты. Если вы отдельное государство, валите на хрен из РФ. Правило они установили. Бабло от России не устали получать?
Дон, я лайкнул случайно и решительно не поддерживаю оратора сверху. Меня не трогайте, пожалуйста, я жить хочу, даже все шорты выкину из гардероба
+53
-3
+50
Не совсем понял, а что значит "европеизируется"? То есть который год мерзнет без газа и все никак не замерзнет?)
+49
-3
+46
Ответ Melnikov1968
Какие на хер правила? Где в законодальстве РФ написано, что нельзя носить шорты. Если вы отдельное государство, валите на хрен из РФ. Правило они установили. Бабло от России не устали получать?
Написано там же, где и то, что людей можно за хулиганство экстрадировать в Чечню, и там избивать в полицейском участке.
Справедливости ради, Чечня в определенный момент и попыталась свалить из РФ. Но нам в РФ это не понравилось.
+45
-3
+42
Почему тогда в трико не играет Ахмат?)))
+34
-2
+32
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
В арабских кварталах Парижа можно носить шорты и ничего тебе не будет.
А вот лицо закрывать нельзя.
+26
-1
+25
Ответ Вячеслав Припузов
Почему тогда в трико не играет Ахмат?)))
Аллах отворачивается на время матча.
+25
0
+25
😂😂😂 в шортах нельзя,но европиизировались
+19
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+19
Согласен, европезируется. Недавно читал как сын Макрона в отделении полиции избил молодого человека, который сжёг Библию, и получил за это Орден почетного легиона
+20
-1
+19
Семёнов:
-Республика европеизируется.
Потом же
-есть правила –не носить шорты – значит, их надо придерживаться.
Думойте)
+16
0
+16
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
Если не увижу Грозный, переживать не буду. Был дырой, таким и остался.
+12
0
+12
Ответ NickN
Не совсем понял, а что значит "европеизируется"? То есть который год мерзнет без газа и все никак не замерзнет?)
Загнивает просто
+11
-1
+10
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
На европейские кварталы на юге Москвы посмотри для начала, перед тем как писать про Париж.
+10
0
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Ответ Ебздрогыч
если в регионе есть правила – например, не носить шорты – их надо придерживаться. Не, ну чисто Европа!
Можно носить втайне, под штанами! И по ночам, пока свиную тушёнку трескаешь.
+9
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+9
Ответ NickN
Не совсем понял, а что значит "европеизируется"? То есть который год мерзнет без газа и все никак не замерзнет?)
платит за газ меньше, чем вся остальная Россия)
+8
0
+8
Людей похищать можно, заставлять извиняться можно, стрелять в воздух (и не только) - пожалуйста/ в шортах нельзя, пить вино нельзя, свинину купить нельзя, караоке нельзя. Isn’t this Europe? :)
+8
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+8
Девушкам в глаза не смотреть, не общаться, не курить на улице, алкоголь можно купить, но могут подойти и поинтересоваться «зачем тебе это?» едут напиваться в Осетию. Инакомыслие подавляется. Рядом есть независимая Грузия, которая тоже себя считает «Европой»… после этих мест хочется один вопрос задать: вы в Европе были?
+7
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+7
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
А в городе не жарко? На футбольном стадионе людей нет, которые видят полураздетых мужчин?
+6
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+6
Ответ Melnikov1968
Какие на хер правила? Где в законодальстве РФ написано, что нельзя носить шорты. Если вы отдельное государство, валите на хрен из РФ. Правило они установили. Бабло от России не устали получать?
так они в 90е хотели свалить из россии, но кто им дал? ценой двух войн и кучи жертв с обеих сторон чечню удержали в составе рф.
+9
-3
+6
Ответ mq64jdq24n
Комментарий скрыт
У геройства должны быть цель и смысл. А без них, это не геройство, а тупость. Ты ведь не пойдешь просто так себе башку об стену расшибать, чтобы доказать свое геройство?
+6
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нет таких правил
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0
+5
вся страна в худшую версию азиатчины скатывается с ханством и наместниками, но именно Чечня европеизируется
+4
0
+4
Переход на законы шариата, это он называет европеизацией?
+4
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+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Интересный никнейм. Ригоберка, ты?
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0
+4
Пусть Конституцию почитает что ли , а то небось как Исинбаева не видел даже в глаза ни разу.
+3
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+3
Ну, смотря что считать Европой. Уже достаточно много мест в этой самой Европе, которые реально близки к Кавказу в самом худшем его проявлении
+3
0
+3
Ответ Alex Cats
Людей похищать можно, заставлять извиняться можно, стрелять в воздух (и не только) - пожалуйста/ в шортах нельзя, пить вино нельзя, свинину купить нельзя, караоке нельзя. Isn’t this Europe? :)
Ладно похищать. Из Россию в Чечню силовики по запросу «экстрадируют» женщин, которые сбегают, когда их пытаются насильственно выдать замуж за всяких старперов, непосредственно для того, чтобы родственники могли безнаказанно убить сестру / дочь и «восстановить честь» тейпа и семьи
+3
0
+3
Я вам больше скажу. Мало, кто знает, но в Чечне практикуется женское обрезание. Это даже не скрывается — такая услуга есть в некоторых частных клиниках. Как такое варварство возможно в цивилизованной стране, я не представляю. Так что по европеизации и Чечни, и России есть много вопросов.
+4
-1
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