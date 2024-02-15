«Локомотив» победил ЦСКА (5:4 ОТ), отыгравшись на 59:32 в меньшинстве. Команда Никитина гарантировала себе место в топ-4 Запада
«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА.
Команда тренера Игоря Никитина выиграла со счетом 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу третьего периода «Локомотив» уступал со счетом 3:4.
На отметке 58:42 нападающий Сергей Андронов получил удаление на две минуты, но «Локомотив» смог перевести игру в овертайме, забросив шайбу на отметке 59:32 при игре в меньшинстве – отличился защитник Рушан Рафиков.
В дополнительное время победный гол для «Локомотива» забил нападающий Денис Алексеев.
По итогам этого матча «Локомотив» гарантировал себе место в первой четверке в таблице Западной конференции.
Нельзя так доигрывать матчи.
Нестеров не доработал у борта, другой игрок не доехал за Рафиковым…
Но задаюсь в очередной раз вопросом: Каким компроматом или кого из родственников руководства держит в заложниках Андронов? Человек в составе, выполняет роль капитана, при этом играет на уровне дворового хоккея!
Думаете, Ваня меньше сегодня пропустил бы?
Я сомневаюсь...