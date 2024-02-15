«Локомотив» победил ЦСКА (5:4 ОТ), отыгравшись на 59:32 в меньшинстве. Команда Никитина гарантировала себе место в топ-4 Запада

«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА.

Команда тренера выиграла со счетом 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

По ходу третьего периода « » уступал со счетом 3:4.

На отметке 58:42 нападающий Сергей Андронов получил удаление на две минуты, но « » смог перевести игру в овертайме, забросив шайбу на отметке 59:32 при игре в меньшинстве – отличился защитник .

В дополнительное время победный гол для «Локомотива» забил нападающий .

По итогам этого матча «Локомотив» гарантировал себе место в первой четверке в таблице Западной конференции.