«Локомотив» победил ЦСКА (5:4 ОТ), отыгравшись на 59:32 в меньшинстве. Команда Никитина гарантировала себе место в топ-4 Запада

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин видео КХЛ Рушан Рафиков Денис Алексеев Хоккей

«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА.

Команда тренера Игоря Никитина выиграла со счетом 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу третьего периода «Локомотив» уступал со счетом 3:4.

На отметке 58:42 нападающий Сергей Андронов получил удаление на две минуты, но «Локомотив» смог перевести игру в овертайме, забросив шайбу на отметке 59:32 при игре в меньшинстве – отличился защитник Рушан Рафиков.

В дополнительное время победный гол для «Локомотива» забил нападающий Денис Алексеев.

По итогам этого матча «Локомотив» гарантировал себе место в первой четверке в таблице Западной конференции.

44 комментария
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Игроки Локомотива сотворили игровое чудо для победы над Цска , проявив неуступчивый боевой характер -молодчики и красавцы !
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Ответ Геннадий Степанов
Теперь и Гамзин - вляпался (и вообще проходной двор(((
А что Гамзин? В чем его вина? В том что обороны нет? Его расстреливают с двух метров!
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Ну че как там? «ЦСКА готов в ПО и будет фаворитом»? Весь сезон в такое фуфло играют, откуда у них внезапно должно открыться второе дыхание?
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Ответ *BG*
Да ладно, ничего страшного и непоправимого не произошло. Играли нормально, начиная с середины первого периода до 59 минуты. Там обделались при игре в большинстве, в который уже раз в этом сезоне. И с этим, уже, нужно что-то делать. Ну и в ОТ устроили почётный коридор для Алексеева. Разве что без апплодисментов. Диме Гамзину - не унывать. Сегодня не его день был. Такое случается. Всё равно нужно ему давать играть почаще. И в играх с сильными соперниками тоже.
Гамзин спас несколько раз, почему не его день то?
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Фантастический гол Алексеева !
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А у этих из Ярославля ... железные Фаберже.
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Ответ Vagner01
А что Гамзин? В чем его вина? В том что обороны нет? Его расстреливают с двух метров!
Мог бы и потащить где то - худший матч его(сколько видел)!?!
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Ответ mbauer
А других у тебя слов нет для незнакомых людей и н не знакомой тебе ситуации?
Нет у меня для них других слов,это как болельщик ихний говорю, просрать выигрышный матч в большинстве за 30сек.
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Ответ Британский шпион
Ну че как там? «ЦСКА готов в ПО и будет фаворитом»? Весь сезон в такое фуфло играют, откуда у них внезапно должно открыться второе дыхание?
Ну ставь хату, если уверен.
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Ответ вован63
Нет у меня для них других слов,это как болельщик ихний говорю, просрать выигрышный матч в большинстве за 30сек.
Дело в том, что я тоже "ихний" с 1975 года. И за 50 лет меня приучили к тому, что говорить такие слова в адрес своей команды - это жуткий кринж. Как бы она ни играла
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Гнать Федорова палкой из ЦСКА, команда уже в большинстве пропускает.Такого тухлого ЦСКА я не видел лет 20
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Просто ужаснейшая концовка 3-го периода от ЦСКА. И расплата в ОТ.
Нельзя так доигрывать матчи.
Нестеров не доработал у борта, другой игрок не доехал за Рафиковым…
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Ответ vzi
Просто ужаснейшая концовка 3-го периода от ЦСКА. И расплата в ОТ. Нельзя так доигрывать матчи. Нестеров не доработал у борта, другой игрок не доехал за Рафиковым…
Нестеров как раз таки доработал, но Макс Соркин крайне неудачно отпасовал Окулову. И Григоренко не вернулся вовремя. Не успел за Рафиковым, не отработал в обороне.
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Есмантовича и Федорова гнать из ЦСКА палками. Превратили ЦСКА в помойку! Команда уже в большинстве не может удержать победный счет))))
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Да ладно, ничего страшного и непоправимого не произошло. Играли нормально, начиная с середины первого периода до 59 минуты. Там обделались при игре в большинстве, в который уже раз в этом сезоне. И с этим, уже, нужно что-то делать. Ну и в ОТ устроили почётный коридор для Алексеева. Разве что без апплодисментов. Диме Гамзину - не унывать. Сегодня не его день был. Такое случается. Всё равно нужно ему давать играть почаще. И в играх с сильными соперниками тоже.
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Наверное впервые за долгое время понравилась игра ЦСКА в атаке, почти все моменты которые были реализовали, рано перестали играть, да 30 секунд осталось но доигрывать до конца нужно(особенно это касается Окулова и провольнева), а так игра отличная - видна хорошая перспектива на ПО, вперед ЦСКА !!!
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Ответ AAAARMEEC
Есмантовича и Федорова гнать из ЦСКА палками. Превратили ЦСКА в помойку! Команда уже в большинстве не может удержать победный счет))))
У Локо Яковлев не лучше, вы не одни такие
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Ответ Дандрей
Так, может быть, в Вашем последнем предложении и есть и причина, и следствие? Думаете, Ваня меньше сегодня пропустил бы? Я сомневаюсь...
Дима сегодня пару-тройку шайб пропустил там, где мог и подтащить. Первую - с острого угла, вторую - зашла прямым броском от синей линии, пятую - там тоже не самая убойная позиция была. Когда вратарь пропускает 5 шайб за игру - это, практически, равносильно поражению.
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Не смотрел игр цска, но мне кажется им не везёт. И воздастся в плей-офф
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Классная развязка. Но игра ЦСКА в обороне при обеих шайбах это какой-то позор.
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Ответ вован63
Кроме как ДЕБИЛЫ цска не назовёшь!
А других у тебя слов нет для незнакомых людей и н не знакомой тебе ситуации?
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Кроме как ДЕБИЛЫ цска не назовёшь!
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Ответ Геннадий Степанов
Если попадут на Локомотив пройдут 100%!!!
Напомню Вам плейофф 2023 цска-локо, когда Локо вытянуло матчи подряд, проигрывая, аж до 7 игры.
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Ответ Caniball
Это и есть планомерная подготовка Цска к плей-офф. Там точно будут фаворитом. Так же тут пишут, да?
Фаворитами пусть другие команды будут, а нам просто нужно до финала (и, желательно, до КГ добраться).
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Большое спасибо Локомотиву за прекрасный характер. Молодцы, что проявили терпение и хладнокровие в ответственный.
Но задаюсь в очередной раз вопросом: Каким компроматом или кого из родственников руководства держит в заложниках Андронов? Человек в составе, выполняет роль капитана, при этом играет на уровне дворового хоккея!
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Ответ Николай Столяров
почему овертайм проходил 4 на 4 ,а не 3 на 3 ?
потому что большинство у цска было переходящее, а потом до остановки играют 4 на 4 по правилам, только остановки до гола Алексеева не случилось
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Ответ *BG*
Нестеров как раз таки доработал, но Макс Соркин крайне неудачно отпасовал Окулову. И Григоренко не вернулся вовремя. Не успел за Рафиковым, не отработал в обороне.
Думаю Григоренпо ждал передачу по борту дальше
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почему овертайм проходил 4 на 4 ,а не 3 на 3 ?
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Такие матчи входят с таким сюжетом в историю КХЛ и запоминаются на всю жизнь игрокам , болельщикам и тренерам !
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Ответ *BG*
Молодец. Вратарь и должен спасать. Но и пропустил 5 шайб. А это, как-то, многовато. Ну и в обороне отыграли неважно сегодня.
Так, может быть, в Вашем последнем предложении и есть и причина, и следствие?
Думаете, Ваня меньше сегодня пропустил бы?
Я сомневаюсь...
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