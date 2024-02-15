Кекяляйнен уволен с поста генменеджера «Коламбуса». Команда идет последней на Востоке, Ярмо работал в клубе с сезона-2012/13
Ярмо Кекяляйнен уволен из «Коламбуса».
57-летний функционер отправлен в отставку с поста генерального менеджера «Блю Джекетс».
Президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон возьмет на себя функции генерального менеджера до назначения клубом нового генерального менеджера.
На данный момент «Коламбус» находится на последней, 16-й позиции, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 52 матчах.
Ярмо Кекяляйнен был назначен на должность генерального менеджера клуба по ходу сезона-2012/13.