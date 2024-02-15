Кекяляйнен уволен с поста генменеджера «Коламбуса». Команда идет последней на Востоке, Ярмо работал в клубе с сезона-2012/13

Ярмо Кекяляйнен уволен из «Коламбуса».

57-летний функционер отправлен в отставку с поста генерального менеджера «Блю Джекетс».

Президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон возьмет на себя функции генерального менеджера до назначения клубом нового генерального менеджера.

На данный момент « » находится на последней, 16-й позиции, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 52 матчах.

Ярмо Кекяляйнен был назначен на должность генерального менеджера клуба по ходу сезона-2012/13.