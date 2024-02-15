Кекяляйнен уволен с поста генменеджера «Коламбуса». Команда идет последней на Востоке, Ярмо работал в клубе с сезона-2012/13

Теги Коламбус НХЛ отставки Джон Дэвидсон Ярмо Кекяляйнен Хоккей

Ярмо Кекяляйнен уволен из «Коламбуса».

57-летний функционер отправлен в отставку с поста генерального менеджера «Блю Джекетс».

Президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон возьмет на себя функции генерального менеджера до назначения клубом нового генерального менеджера.

На данный момент «Коламбус» находится на последней, 16-й позиции, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 52 матчах.

Ярмо Кекяляйнен был назначен на должность генерального менеджера клуба по ходу сезона-2012/13.

16 комментариев
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Состав Кекка собрал достойный,драфтавал не плохо,но главная проблема,нет ни тренера,ни вратаря,это его и сгубило.
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ну за 12 лет уже должен был построить команду способную бица хотя бы... я так понимаю лучший сезон был тот, где Панарин и Ко Кучерова из 1/8 выбили
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ну тут наработал уж наработал
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Ответ icey_punk
насобирал говна в составе - законно отлетел
Не удивлюсь, если с этим же костяком молодых игроков, года через два-три Коламбус станет грозной силой.
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А этого "как бы тренера" с собой заберет?
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Ответ Roo91
Давно пора. 12 лет является ГМом Коламбуса, единственный успех - вынесли ТБ в первом раунде ПО в 2019 году на этом достижения закончены. Непонятные тренеры, куча плохих обменов, странные подписания с рынка свободных агентов все это Кекяляйнен.
ну обмены не самые провальные были у него. а вот подбор тренеров весьма странный конечно
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Ответ Roo91
Давно пора. 12 лет является ГМом Коламбуса, единственный успех - вынесли ТБ в первом раунде ПО в 2019 году на этом достижения закончены. Непонятные тренеры, куча плохих обменов, странные подписания с рынка свободных агентов все это Кекяляйнен.
Верно, как ему только в голову могло придти отдать Саада за Панарина.
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Можно и тренера следом !
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Давно пора. 12 лет является ГМом Коламбуса, единственный успех - вынесли ТБ в первом раунде ПО в 2019 году на этом достижения закончены. Непонятные тренеры, куча плохих обменов, странные подписания с рынка свободных агентов все это Кекяляйнен.
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Похоже это последний европейский генменеджер в НХЛ
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Ответ Strannix
Похоже это последний европейский генменеджер в НХЛ
здрасьте, а ванкуверский Аллвин кто по-вашему? вроде же не чужой Питтсбургу
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ожидаемо, но не считаю, что справедливо
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Ну норм, за первый пик можно побороться, а молодой костяк хороший, заматереет
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Ответ vendigo
здрасьте, а ванкуверский Аллвин кто по-вашему? вроде же не чужой Питтсбургу
Позор мне. Я был уверен что он североамериканец(
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