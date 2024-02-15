Бучневич про метро Нью-Йорка: «Грязно, опасно, крысы, много людей спит. Даже близко не Москва и не Питер. В России гораздо чище и цивильнее»

Теги Рейнджерс Сент-Луис НХЛ КХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич заявил, что в Москве и Петербурге чище в метро, чем в Нью-Йорке.

Российский хоккеист выступал за «Рейнджерс» с 2016 по 2021 год.

– Как вам нью-йоркское метро?

– Даже близко не Москва и не Питер. В России все гораздо чище и цивильнее. В метро Нью-Йорка грязно, опасно, крысы, много людей спит. 

Я старался туда не спускаться, но однажды собрались с Наместниковым на полуфинал US Open и из-за пробок воспользовались метро.

В пятницу все ехали с работы, и мы попали в жуткую давку. Еще и кондиционеров не было.

Когда доехали, уже не хотелось ни на какой теннис, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в интервью Sports.ru.

Интервью звезды «Сент-Луиса» Павла Бучневича: часы от Путина, крысы в американском метро и гол после теракта

31 комментарий
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Сейчас местные патриоты США из Барнаула ему всё объяснят.
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Ответ Маша Шукшина
Денег заработает по максимуму и будет жить припеваючи в Москве. Америка это способ получить большие контракты, а так бы она и даром не нужна
И как - у вас получилось❓🤔
+7
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Ответ Мистер Блин
зачем 5 лет терпел это? надо было на пятый день контракт разорвать и в Москву Аэрофлотом с водочкой лететь)😂
Денег заработает по максимуму и будет жить припеваючи в Москве. Америка это способ получить большие контракты, а так бы она и даром не нужна
+12
-6
+6
Ответ Sobachkin
Так возвращайся.... В Питере каждая станция течёт, да и остального хватает, а давки какие....
А где нет давок в метро?
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+5
Вторая часть интервью будет про американские туалеты?
+5
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Здесь будет жарко
+4
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+2
Ответ Юквэл
"В России все гораздо чище и цивильнее." Это точно только про метро? Я так не думаю.
Вопрос про метро, в следующем, после процитированного вами предложения он продолжает про метро. Интересно, про что же он говорит?
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Ответ Юквэл
Россия разная. Запомните - разная. Где-то чистая, где-то ухоженная, где-то грязная, где-то неухоженная. Не надоело чушь нести что ли?
Так он про метро говорит. Не надоело чушь нести?
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Паш, ты в других метро побывай в США. Например в Вашингтоне метро очень приятное и чистое. Думаю в других городах уровень метро тоже выше, чем в Нью-Йорке
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В КНДР тоже чистое метро. Но туда почему-то никто не рвётся жить.
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Зато в американском метро свобода. Если хотите понять, как пахнет свобода - поднимитесь в нью йоркское метро. Нет, это не ссаки.
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Ответ Александр Бородин
Какая например? Никогда не видел, а я был на многих станциях, если не на каждой, давки да, в этом в Москве лучше, электрички из в минут ездят, а в Питере в час пик иногда по 3 минуты стоишь ждешь
В Выхино утречком попробуй в метро сесть. Лучше, до этого, с условного Томилино, когда электричка забита, прыгаете в нее, оттуда едущие б..!! А там или вбился, или отторгнула масса.

В нормальное время - небезопасно, в столице много гостей.
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Ответ Lanc
В КНДР тоже чистое метро. Но туда почему-то никто не рвётся жить.
и че теперь терпеть антисанитарию в общественном транспорте? кататься с крысами и тараканами?
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Ответ Olajuvon
Прям крыс видел???
И не только он. Сейчас не трудно зайти на американские сайты и ознакомиться с муниципальной повесткой, обсуждаемой в Нью Йорке.
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Ответ Sobachkin
Так возвращайся.... В Питере каждая станция течёт, да и остального хватает, а давки какие....
Примеры? Сколько раз бывал в Питере, что зимой, что летом, никогда подобного не видел.
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Ответ Sobachkin
Так возвращайся.... В Питере каждая станция течёт, да и остального хватает, а давки какие....
Какая например? Никогда не видел, а я был на многих станциях, если не на каждой, давки да, в этом в Москве лучше, электрички из в минут ездят, а в Питере в час пик иногда по 3 минуты стоишь ждешь
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Ответ Sobachkin
Так возвращайся.... В Питере каждая станция течёт, да и остального хватает, а давки какие....
Какие?
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Такер Карлсон уже рассказал) что метро в Москве лучше, чем что-либо в Америке)))
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Нерукопожато весьма. Либерсеки сейчас разъяснят
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Прям крыс видел???
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этот он просто ещё в Минске в метро не был 🙄
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зачем 5 лет терпел это? надо было на пятый день контракт разорвать и в Москву Аэрофлотом с водочкой лететь)😂
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