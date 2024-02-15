Бучневич про метро Нью-Йорка: «Грязно, опасно, крысы, много людей спит. Даже близко не Москва и не Питер. В России гораздо чище и цивильнее»

Павел Бучневич заявил, что в Москве и Петербурге чище в метро, чем в Нью-Йорке.

Российский хоккеист выступал за «Рейнджерс» с 2016 по 2021 год.

– Как вам нью-йоркское метро?

– Даже близко не Москва и не Питер. В России все гораздо чище и цивильнее. В метро Нью-Йорка грязно, опасно, крысы, много людей спит.

Я старался туда не спускаться, но однажды собрались с Наместниковым на полуфинал US Open и из-за пробок воспользовались метро.

В пятницу все ехали с работы, и мы попали в жуткую давку. Еще и кондиционеров не было.

Когда доехали, уже не хотелось ни на какой теннис, – сказал нападающий « » в интервью Sports.ru.

Интервью звезды «Сент-Луиса» Павла Бучневича: часы от Путина, крысы в американском метро и гол после теракта