В «Тоттенхэме» не опасаются, что Постекоглу уйдет в «Ливерпуль». Энджа называют одним из кандидатов на место Клоппа

В «Тоттенхэме» считают, что Эндж Постекоглу не уйдет в «Ливерпуль».

Как сообщает The Telegraph, австралиец входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера мерсисайдцев. Однако в лондонском клубе уверены, что 58-летний специалист не присоединится к «красным» и предпочтет развивать то, что уже сделал в «шпорах».

Отмечается, что четырехлетний контракт Постекоглу предполагает множество бонусов и увеличение зарплаты при достижении определенных условий. Детали достоверно неизвестны, но ожидается, что выход в Лигу чемпионов принесет тренеру существенную сумму.

Раньше Эндж заявлял, что болел за « », но в «Тоттенхэме» на этот счет не беспокоятся.

После Гвардиолы «Сити» может назначить Постекоглу. Сейчас у тренера «Тоттенхэма» больше шансов, чем у Артеты, Де Дзерби и Компани