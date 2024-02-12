В «Тоттенхэме» не опасаются, что Постекоглу уйдет в «Ливерпуль». Энджа называют одним из кандидатов на место Клоппа
В «Тоттенхэме» считают, что Эндж Постекоглу не уйдет в «Ливерпуль».
Как сообщает The Telegraph, австралиец входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера мерсисайдцев. Однако в лондонском клубе уверены, что 58-летний специалист не присоединится к «красным» и предпочтет развивать то, что уже сделал в «шпорах».
Отмечается, что четырехлетний контракт Постекоглу предполагает множество бонусов и увеличение зарплаты при достижении определенных условий. Детали достоверно неизвестны, но ожидается, что выход в Лигу чемпионов принесет тренеру существенную сумму.
Раньше Эндж заявлял, что болел за «Ливерпуль», но в «Тоттенхэме» на этот счет не беспокоятся.
После Гвардиолы «Сити» может назначить Постекоглу. Сейчас у тренера «Тоттенхэма» больше шансов, чем у Артеты, Де Дзерби и Компани
Сомневаюсь, к слову, что Ливерпуль прям всерьез рассматривает Постекоглу. Ну или он фаворит списка.
Пусть для начала повторит с Тоттенхемом трюк с Чашкой Ауди)