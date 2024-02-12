В «Тоттенхэме» не опасаются, что Постекоглу уйдет в «Ливерпуль». Энджа называют одним из кандидатов на место Клоппа

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

В «Тоттенхэме» считают, что Эндж Постекоглу не уйдет в «Ливерпуль».

Как сообщает The Telegraph, австралиец входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера мерсисайдцев. Однако в лондонском клубе уверены, что 58-летний специалист не присоединится к «красным» и предпочтет развивать то, что уже сделал в «шпорах».

Отмечается, что четырехлетний контракт Постекоглу предполагает множество бонусов и увеличение зарплаты при достижении определенных условий. Детали достоверно неизвестны, но ожидается, что выход в Лигу чемпионов принесет тренеру существенную сумму.

Раньше Эндж заявлял, что болел за «Ливерпуль», но в «Тоттенхэме» на этот счет не беспокоятся.

После Гвардиолы «Сити» может назначить Постекоглу. Сейчас у тренера «Тоттенхэма» больше шансов, чем у Артеты, Де Дзерби и Компани

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23 комментария
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Не самый плохой вариант кстати, Постекоглу интересный тренер и Тоттенхэм при нём симпотично играет, но что-то мне кажется Ливерпуль всерьёз будет работать над назначением Алонсо.
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Ответ Red Scouser
В Тоттенхеме могут спать спокойно, тренером Ливерпуля на 95% будет Алонсо
Ты из окружения Алонсо?
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Вот я думаю Флик отличный вариант при нем Бавария был машиной
+3
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+3
Ответ vitalis
он тоже уходит
Уходит как второй тренер, но если предложить ему место главного, может согласится
+2
0
+2
В Тоттенхеме могут спать спокойно, тренером Ливерпуля на 95% будет Алонсо
+9
-8
+1
Если с Алонсо вариант не пройдёт, лучше уж Лейндерса поставить главным.
+3
-3
0
Никто не отдаст Анге. Ещё чего
+4
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0
Ливерпуль за Постекоглу заплатит, как за Макалистера, если захочет его подписать на смену Клоппу. Фактор Леви
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Интересно, чем закончится этот сезон для Тоттенхэма и Энджа.
Сомневаюсь, к слову, что Ливерпуль прям всерьез рассматривает Постекоглу. Ну или он фаворит списка.
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Да с чего ради Шпоры должны Энджа отдавать. Тут еще не факт, что на повышение уйдет
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Австралогрекотурок ещё не Постигло должного уровня что бы им заинтересовался хоть один топ клуб.
Пусть для начала повторит с Тоттенхемом трюк с Чашкой Ауди)
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Ответ eftomolgy
Если с Алонсо вариант не пройдёт, лучше уж Лейндерса поставить главным.
он тоже уходит
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Ответ eftomolgy
Уходит как второй тренер, но если предложить ему место главного, может согласится
уверен, что об этом там уже разговаривали
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Ответ vitalis
никто его брать не собирается
Алонсо?
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Ответ Shadow1882
Алонсо?
а Алонсо сам придет
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