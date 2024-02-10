Флорентино Перес: «Реал» – самая требовательная спортивная организация, которая убеждена, что честная игра – это путь к победе»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Глава «Реала» Флорентино Перес заявил, что «честная игра – это путь к победе».

Президент «Реала» выступил на церемонии вручения памятных значков членам клуба, которые были в клубе 25, 50 и 60 лет.

«Мадридский «Реал» – это чувство. Это самая требовательная спортивная организация, которая убеждена, что честная игра – это путь к победе. Вот почему сегодня мы хотим продемонстрировать привязанность и уважение, которые клуб испытывает к вам.

Вручая значки, я знаю, что вы никогда этого не забудете, и поэтому я горжусь тем, что разделяю так много мечтаний. Без вас ничего нельзя было бы построить. Благодаря вам мы преодолеваем невозможные испытания», – сказал Перес

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73 комментария
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Реал - самая требовательная спортивная организация. Мы требовали три ЛЧ подряд - неважно, от игроков или судей - мы получили
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Слова «Реал» и « Честная игра» в одном предложении, это уже смешно))) Чакыр угарает сейчас
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особенно в лч 14-18 это было видно
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Поэтому после каждого тура на клубном канале Реала жалуются на судей
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Осталось только услышать заявления от Аньелли что договорянки это плохо и что юве всю историю с ними борется))
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Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий скрыт
Конечно, не по делу. При честном судействе Бавария оба раза прошла бы дальше.
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Хорошо пошутил.. ))
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Честность это не про Реал…
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Ответ leroc
Реал - самая требовательная спортивная организация. Мы требовали три ЛЧ подряд - неважно, от игроков или судей - мы получили
Что бы так сказать - смотреть нужно было точно не глазами ! 1 раз может повезти, но 3 это уже класс !
+46
-38
+8
Такая же честная как и гол Рамоса в финале ЛЧ 2016, как и игра Бензема против Доннарумы в 1/8, как и гол Бензема в финале ЛЧ против Кариуса, где по футбольным правилам должны были свистеть фол, про матчи с Баварией я даже писать не буду:)
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+8
реал и честность далеки на космическом уровне.
+19
-11
+8
Пчелы против меда)
+14
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+7
Пчёлы против мёда
+8
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Ответ 10ztv
нарушение на сопернике было в голе. Был бы вар - лч нет
Сектант, каждый второй гол Барселоны так отменить можно
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Игра будет считаться честной только если приведёт к победе Реала?)
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ага, конечно же верим 😃
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Перес - Перестань
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Ответ 10ztv
особенно в лч 14-18 это было видно
С каждым годом все больше ЛЧ Мадрида становятся "левыми". Теперь уже и ЛЧ 14 года?)) А там что?)) Рамос слишком высоко прыгнул? Или что?))
+18
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+4
Лицемер 100 уровня
+4
-1
+3
очень тонкий троллинг от переса
+10
-7
+3
Ответ Никита Давыдкин
кого в последней ЛЧ Зидана реал переехал? На Бернабеу бавария реал возила, повезло у ульрайха затмение произошло
ну ок 4-3 по сумме 2 матчей. до этого 6-3, до этого 5-0)))не заживает до сих пор?😂
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Ответ 10ztv
нарушение на сопернике было в голе. Был бы вар - лч нет
пруф
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Как он может говорить это на полном серьзе без смеха? 🤣
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Ответ che kaif
Осталось только услышать заявления от Аньелли что договорянки это плохо и что юве всю историю с ними борется))
А назови хоть один доказанный договорной матч Юве, раз так уверенно балаболишь. Конкретную игру, признанную в суде договорняком. И кстати если Юве играл договорные игры, то тогда их играла вся серия А, так как в договорняках принимают участие обе стороны, согласовавшие результат.
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Ответ EmilKB24
С каждым годом все больше ЛЧ Мадрида становятся "левыми". Теперь уже и ЛЧ 14 года?)) А там что?)) Рамос слишком высоко прыгнул? Или что?))
странно что ещё не 22 года , там судьи каждый раунд камбэчили)
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хахахаххахахаха) Один из главных судейских проектов пытается залить про честную игру :)
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Вот интересно - все футбольные клубы (ну, скажем, топ клубы) существуют по одним и тем же законам. Только каждый говорит, что вот он честный, а вон те, другие - жулики. Какой то детский сад.
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бла бла бла. обычно самые нечистые это кто об этом больше все орет. это и перес и лапорта. обе команды- рыло в пуху , но орут больше всех.
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Перес просто нас травит своими откровениями😂😂😂
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