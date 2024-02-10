Флорентино Перес: «Реал» – самая требовательная спортивная организация, которая убеждена, что честная игра – это путь к победе»

Глава «Реала» Флорентино Перес заявил, что «честная игра – это путь к победе».

Президент « » выступил на церемонии вручения памятных значков членам клуба, которые были в клубе 25, 50 и 60 лет.

«Мадридский «Реал» – это чувство. Это самая требовательная спортивная организация, которая убеждена, что честная игра – это путь к победе. Вот почему сегодня мы хотим продемонстрировать привязанность и уважение, которые клуб испытывает к вам.

Вручая значки, я знаю, что вы никогда этого не забудете, и поэтому я горжусь тем, что разделяю так много мечтаний. Без вас ничего нельзя было бы построить. Благодаря вам мы преодолеваем невозможные испытания», – сказал .