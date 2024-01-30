Экс-игрок «Ахмата» Быстров об армии: «Понравилось – горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование. Знакомые год красили траву и мыли полы – такая служба на фиг не нужна»

Марат Быстров высказался о службе в армии.

– Многие молодые люди в России считают год, потраченный на срочную службу в армии, выкинутым на ветер временем. Что думаешь?

– Я вообще считаю, что нельзя однозначно сказать – нужна служба в армии или нет. У медали две стороны. Лично мне понравилось служить, у нас было классно и интересно – горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование в лесу, учения с челябинским СОБРом.

Я многому научился, не жалею, что пошел в армию. Но у меня были знакомые ребята, которые за год даже к простому автомату не подошли – только подметали, мыли полы и красили траву. Вот такая служба нафиг не нужна.

– Служивший человек чем-то отличается от не служившего?

– Дисциплиной. Отслужившие более ответственны, думают не только о себе, – сказал бывший защитник « ».