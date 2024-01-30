Экс-игрок «Ахмата» Быстров об армии: «Понравилось – горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование. Знакомые год красили траву и мыли полы – такая служба на фиг не нужна»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Марат Быстров Футбол

Марат Быстров высказался о службе в армии.

– Многие молодые люди в России считают год, потраченный на срочную службу в армии, выкинутым на ветер временем. Что думаешь?

– Я вообще считаю, что нельзя однозначно сказать – нужна служба в армии или нет. У медали две стороны. Лично мне понравилось служить, у нас было классно и интересно – горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование в лесу, учения с челябинским СОБРом.

Я многому научился, не жалею, что пошел в армию. Но у меня были знакомые ребята, которые за год даже к простому автомату не подошли – только подметали, мыли полы и красили траву. Вот такая служба нафиг не нужна.

– Служивший человек чем-то отличается от не служившего?

– Дисциплиной. Отслужившие более ответственны, думают не только о себе, – сказал бывший защитник «Ахмата».

29 комментариев
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Что там дисциплинирует то?
Хождение по плацу под палящим солнцем или кантики на шее,кровати,сугробах?)
Единственное,чему учишься в армии,как грамотно про***ться))
+54
-7
+47
Служил под Йошкар-Олой в 2011. На стрельбы ездили 4 раза за год. Всё остальное время занимались как раз-таки всей это никому не нужной ерундой + дрочью на плацу. В итоге самые приятные воспоминания это как я закорешился с сержантом-контрактником Гариком, и потом мы из дизельной спирт воровали и шашлыки по кустам жарили.
+24
0
+24
Ответ Niko [Ars]
Такие знакомые у всех есть. Вот что грустно
Таких отслуживших 90% , особенно если это с 2000 по 2010 года было
+17
-1
+16
Прям самый везучий человек, и Грозный для него для лучший город , и в армии повезло , полы не мыл
+16
-2
+14
Ответ Алексей Ненахов
Таких отслуживших 90% , особенно если это с 2000 по 2010 года было
Да это до сих пор. У нас старшина только чего не придумывал, чтобы мы без дела не сидели (вилами снег убирали)
+12
0
+12
Ответ Niko [Ars]
Такие знакомые у всех есть. Вот что грустно
Мы ночами перешивали бирочки на сумках и рюкзаках
+7
0
+7
Можно быть дисциплинированным и без службы в армии. Да, я допускаю, что какую-то часть людей она приводит в чувство, но для объективности нужно взять отслуживших, которые до армии были не собраны, не пунктуальны и разболтаны, а потом последить за их жизнью после службы хотя бы на протяжении 3-5 лет, потому что привычки за год могут испариться, вернув их в прежнее состояние. Стоит также учитывать ещё и негативный эффект армии, потому что не на всех она далеко положительно сказывается, кто-то там и здоровье с жизнью порой теряет, причём в мирное время, а не в нынешней ситуации.
+7
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+6
он что даже бордюры от льда не отмывал горячей водой и снег у котельной не красил в белый ???
какая же это служба ??? с парашютом любой может прыгать )))))))))
+6
0
+6
Ответ Алексей Ненахов
Я кантик с армии помню , он должен быть на кровати , у тебя на затылке и на снегу , а один раз мы чистили плац в снегопад , часа так 3 минимум
Ооо, точно, мы сначала снег с плаца убирали, а потом нам сказали ровнять
И кантик каждый день проверяли, кровать еще плашками ровняли, ммм
+4
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+4
Ответ redwhiteteam
потом еще перестраиваться приходится - на работе, то смыла прое...ться нет. Работать надо для себя)))) Но отчасти согласен с Маратом. Пострелять, где -то преодолеть себя - полезно. А вот хождение по плацу и покраска водоэмульсионной краской заборов смысла не имеет)
Все это можно пройти на гражданке. Занимаясь спортом, в поездках в походы, горы, обычные лагеря, которые раньше были пионерскими.
+5
-2
+3
Ответ WhitePeacock
Что там дисциплинирует то? Хождение по плацу под палящим солнцем или кантики на шее,кровати,сугробах?) Единственное,чему учишься в армии,как грамотно про***ться))
потом еще перестраиваться приходится - на работе, то смыла прое...ться нет. Работать надо для себя)))) Но отчасти согласен с Маратом. Пострелять, где -то преодолеть себя - полезно. А вот хождение по плацу и покраска водоэмульсионной краской заборов смысла не имеет)
+5
-2
+3
Ответ Никита Алексеев
Ооо, точно, мы сначала снег с плаца убирали, а потом нам сказали ровнять И кантик каждый день проверяли, кровать еще плашками ровняли, ммм
Золотые слова) кстати ещё ПХД вспомнил то ещё удовольствие
+3
0
+3
Ответ ws357
Мы ночами перешивали бирочки на сумках и рюкзаках
Солдат без бирки...😅
+3
0
+3
А мне нравилась жареная картошка по ночам ))
+2
0
+2
Ответ WhitePeacock
Что там дисциплинирует то? Хождение по плацу под палящим солнцем или кантики на шее,кровати,сугробах?) Единственное,чему учишься в армии,как грамотно про***ться))
Даже поговорка такая была « кто не шарит , тот ###рит»
+2
0
+2
Ответ Алексей Ненахов
Золотые слова) кстати ещё ПХД вспомнил то ещё удовольствие
Хозяйственное мыло на терке, и делали так называемую пену)) Да, такое не забывается)
+2
0
+2
Ответ Никита Алексеев
Да это до сих пор. У нас старшина только чего не придумывал, чтобы мы без дела не сидели (вилами снег убирали)
Я кантик с армии помню , он должен быть на кровати , у тебя на затылке и на снегу , а один раз мы чистили плац в снегопад , часа так 3 минимум
+2
0
+2
Такие знакомые у всех есть. Вот что грустно
+2
0
+2
Молодец, что трезво дает оценку. Многие спортсмены говорят, что служба нужна однозначно всем, а потом уже оговариваются, ну вот, мол, от части конечно тоже много зависит и бла-бла-бла.
+2
0
+2
Первый человек, из тех кого я знаю, кто о службе в армии высказался "было классно и интересно". Он точно не блатной?
Обычно говорят "служил - гордись, не служил - радуйся"..
+3
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+2
Ответ Юрий Безуглый
Мы много раз чистили в снегопад, когда он шёл по 4-5 дней без остановки) люди со снега вообще не уходили, просто одна бригада другую меняла, а те шли греться)
Так же было , шли пить чай кушать , а парни хреначили после нас , и так по кругу , слава богу на моё время выпало таких пару раз , потом заступил на дежурство на объекте
+1
0
+1
Ответ WhitePeacock
Что там дисциплинирует то? Хождение по плацу под палящим солнцем или кантики на шее,кровати,сугробах?) Единственное,чему учишься в армии,как грамотно про***ться))
Чем не полезный навык ? )))
+2
-1
+1
Не такая и ни другая, службы не нужны
+7
-7
0
А почему он не мобилизован, если такую хорошую подготовку прошёл?
0
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Ответ Алексей Ненахов
Я кантик с армии помню , он должен быть на кровати , у тебя на затылке и на снегу , а один раз мы чистили плац в снегопад , часа так 3 минимум
Мы много раз чистили в снегопад, когда он шёл по 4-5 дней без остановки) люди со снега вообще не уходили, просто одна бригада другую меняла, а те шли греться)
0
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в мое время на срочке ещё и сдохнуть можно было. Я служил в Острогожске, до меня призыв двое померло и через год-два ещё несколько человек померло, а начмед капитан золотавин повесился.
https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/2390554
0
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Ответ WhitePeacock
Что там дисциплинирует то? Хождение по плацу под палящим солнцем или кантики на шее,кровати,сугробах?) Единственное,чему учишься в армии,как грамотно про***ться))
Кто что хотел , то и получил , значит у вас и по жизни такая цель ! Это как в школе - одинаковые учителя , но кто-то распиздяй, а кто-то думает о завтрашнем дне . По себе людей не судят , все он правильно сказал.
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