Экс-игрок «Ахмата» Быстров об армии: «Понравилось – горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование. Знакомые год красили траву и мыли полы – такая служба на фиг не нужна»
Марат Быстров высказался о службе в армии.
– Многие молодые люди в России считают год, потраченный на срочную службу в армии, выкинутым на ветер временем. Что думаешь?
– Я вообще считаю, что нельзя однозначно сказать – нужна служба в армии или нет. У медали две стороны. Лично мне понравилось служить, у нас было классно и интересно – горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование в лесу, учения с челябинским СОБРом.
Я многому научился, не жалею, что пошел в армию. Но у меня были знакомые ребята, которые за год даже к простому автомату не подошли – только подметали, мыли полы и красили траву. Вот такая служба нафиг не нужна.
– Служивший человек чем-то отличается от не служившего?
– Дисциплиной. Отслужившие более ответственны, думают не только о себе, – сказал бывший защитник «Ахмата».
Хождение по плацу под палящим солнцем или кантики на шее,кровати,сугробах?)
Единственное,чему учишься в армии,как грамотно про***ться))
какая же это служба ??? с парашютом любой может прыгать )))))))))
И кантик каждый день проверяли, кровать еще плашками ровняли, ммм
Обычно говорят "служил - гордись, не служил - радуйся"..
https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/2390554