«Интер» выиграл 5 матчей подряд, в Серии А поражений нет 15 игр. Дальше – «Ювентус»

Теги Интер Фиорентина Симоне Индзаги серия А Италия Суперкубок Италии Футбол

«Интер» продлил серию без поражений в Серии А до 15 матчей.

Команда Симоне Индзаги одолела «Фиорентину» (1:0) в 22-м туре.

Миланцы победили пять раз подряд с учетом матчей чемпионата и Суперкубка Италии.

В Серии А поражений нет с 27 сентября – тогда уступили «Сассуоло» (1:2). За это время «нерадзурри» одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.

В следующем туре «Интер» примет «Ювентус» – это произойдет 4 февраля.

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11 комментариев
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Ох, следующий матч может стать одним из решающих для скудетто. Обе команды сейчас в огне
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Что-то же будет на след неделе!! Форца Интер🖤💙 хочу увидеть победу своими глазами 🙏🏼
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К Ювентусу полузащита будет в полном составе, надо выигрывать и шестой.
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осталось подкупить ювентус в следущем туре и скудетто наше
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Валидольная концовка в который раз. Все же скамейка у Интера паршивая. От Фратези совсем другого ожидал в этом матче. очень много ошибок
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Удачи Интеру в предстоящем матче, очень много будет зависеть от его исхода, думается
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Forza Inter! 💙 всех синих с победой!) дальше интереснее!)
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Всех интеристов с победой!
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Фиалки максимально на измене лютой. Ничего нового
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Валидольно, главное первое место вернули, Барелла с Хаканом отдохнули перед юве
Ждём дерби, главное без левейших пенок, как сегодня
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Ух! Как это было сложно! Но молодцы!
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