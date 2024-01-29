«Интер» выиграл 5 матчей подряд, в Серии А поражений нет 15 игр. Дальше – «Ювентус»

«Интер» продлил серию без поражений в Серии А до 15 матчей.

Команда Симоне Индзаги одолела «Фиорентину» (1:0) в 22-м туре.

Миланцы победили пять раз подряд с учетом матчей чемпионата и Суперкубка Италии.

В Серии А поражений нет с 27 сентября – тогда уступили «Сассуоло» (1:2). За это время «нерадзурри» одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.

В следующем туре « » примет «Ювентус» – это произойдет 4 февраля.