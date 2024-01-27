Сборная Саудовской Аравии – Сборная Южной Кореи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 30 января
Во вторник, 30 января, сыграют сборная Саудовской Аравии и сборная Южной Кореи в 1/8 финала Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Саудовской Аравии – сборная Южной Кореи
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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