Сборная Саудовской Аравии – Сборная Южной Кореи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 30 января

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Во вторник, 30 января, сыграют сборная Саудовской Аравии и сборная Южной Кореи в 1/8 финала Кубка Азии по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Саудовской Аравии – сборная Южной Кореи

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Саудовская Аравия – Южная Корея

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