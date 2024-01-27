Саудовская Аравия — Южная Корея: прогноз на матч 30.01.2024, Кубок Азии

На Кубке Азии по футболу пора плей-офф, турнир станет намного интереснее. Правда, нельзя сказать, что групповой этап получился скучным. Хватало неожиданных результатов и даже сенсаций. Кто бы мог предположить, что плей-офф выйдут сборные Таджикистана, Сирии и Палестины, даже с учетом того, что можно выйти с третьего места. Мало кто ожидал, что одной из самых статусных команд Саудовской Аравии или Южной Кореи придется ехать домой уже в конце января, задолго до финала. Но кому-то придется уступить. Если саудовцы свою часть программы выполнили и заняли первое место в своем квартете, то корейцы оставили очень противоречивое впечатление. Речь не только о втором месте вслед за Бахрейном, но и третье висело на волоске.

Между тем сборная Южной Кореи дважды выигрывала Кубок Азии, но случалось это еще на заре его проведения в 1956 и 1960 годах. С тех пор «азиатские тигры» четыре раза выходили в финал и столько же раз завоевывали бронзовые медали. Сборная Саудовской Аравии трижды выигрывала турнир, но тоже довольно давно. Два десятилетия в 1980-1990-е годы саудовцы биди сильнейшей сборной континента и за этот промежуток времени выиграли Кубок Азии три раза. Напомним, что в отличие от Кубка африканских конфедераций, турнир проводится раз в четыре года, как и чемпионаты мира. Интересно, что за всю историю предстоящий поединок будет лишь вторым между этими командами в рамках Кубка Азии. Обе команды возглавляют очень хорошо нам знакомые европейские тренеры. Матч состоится на стадионе Эдьюкейшн Сити и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Сборная Саудовской Аравии

О Саудовской Аравии в последние пару лет так много информации, что в курсе самый далекий от футбола человек. Правда, 95 процентов ее связано с клубами этой страны, куда хлынул поток статусных футболистов во главе с Криштиану Роналду. Местный чемпионат стал больше освещаться в СМИ, а мы стали отличать условный «Аль-Наср» от «Аль-Хилаля». Про сборную мы знаем еще с 2018 года, она тогда играла в одном квартете с командой России, да и на последнем Чемпионате мира в Катаре Саудовская Аравия оказалась единственной командой, которая нанесла поражение будущим чемпионам аргентинцам.

Руководил ей тогда французский специалист Эрве Ренар, который ныне возглавляет женскую сборную Франции. Его место занял экс-наставник сборной Италии Роберто Манчини и сразу столкнулся с трудностями накануне Кубка Азии. За сборную отказались играть сразу трое игроков. Двое представителей «Аль-Насра» и один из «Аль-Хилаля». Условием двух из них было непременно выходить в основном составе. Причем голкиперу Навафу Аль-Акиди из команды Роналду 23 года, играя рядом со звездами голова, действительно, может закружиться. Для самого Манчини турнир чрезвычайно важен.

Начала команда со скрипом, лишь в скандальной концовке удалось выиграть у Омана. Затем еще один сложный матч против Кыргызстана, причем соперник с девятой минуты остался вдесятером, но смог сравнять счет и лишь в заключительные десять минут саудовцы забили решающий мяч. Нулевая ничья в матче третьего тура с Таиландом позволила занять первое место. Но от этого не легче. Впереди очень сложный соперник. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Саудовской Аравии.

Кубок Азии. 25.01.2024, Саудовская Аравия — Таиланд — 0 : 0

Кубок Азии. 21.01.2024, Кыргызстан — Саудовская Аравия — 0 : 2

— 0 : Кубок Азии. 16.01.2024, Саудовская Аравия — Оман — 2 : 1

— Оман — : 1 Товарищеский. 10.01.2024, Саудовская Аравия — Гонконг — 2 : 0

— Гонконг — : 0 Товарищеский. 09.01.2024, Саудовская Аравия — Палестина — 0 : 0

Факты и цифры

Сборная Саудовской Аравии трижды выигрывала Кубок Азии, последний успех состоялся 1996 году

Лучший результат команды на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала в 1994 году в США

Лучший бомбардир за всю историю нападающий Маджид Абдулла, на его счету 72 забитых мяча

В рейтинге ФИФА команда находится на 56 позиции, наивысшая была в 2004 году — 21

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Сборная Южной Кореи

Сборная Южной Кореи первой из азиатских сборных смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Случилось это в 2002 году, а турнир проходил как раз в Японии и на Корейском полуострове. Автором сенсации стал хорошо известный Гус Хиддинк, ну, и еще немного судьи. При этом корейская сборная, являясь одной из сильнейших на континенте, уже 64 года не может выиграть Кубок Азии. Те первые победы, о которых упомянуто в начале, были одержаны в турнирах, где участвовало всего по четыре команды.

Чуть более года назад на мировом первенстве в Катаре южнокорейцы вышли из группы, но в 1/8 финала попали на команду Бразилии, которая была тогда на пике формы. В итоге поражение со счетом 1 : 4, и федерация пошла на смену тренера. Помня о том, что самого большого успеха команда добилась с европейцем, на пост главного был приглашен Юрген Клинсманн. Правда, одним из его условий было тренировать команду на удаленке. На турнир приехали все корейские звезды. Тут и Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», и Ким Мин Чжэ из «Баварии», и Ли Кан Ин из «Пари Сен-Жермен».

В первом матче уверенная победа над сборной Бахрейна, причем Ли Кан Ин отличился дважды. Затем при полном преимуществе лишь ничья с командой Иордании. Обе команды забили по голу в свои ворота, а корейцы отыгрались таким образом лишь в компенсированное время. Многим показалась странной ничья в третьей игре против Малайзии, там тоже все решалось на последних минутах. Мол, тем самым Южная Корея не хочет встречаться на ранних стадиях плей-офф со сборной Японии. Но в это не верится, ведь такие игры до добра не доводят, тем более саудовцы тоже не мальчики для битья. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Южной Кореи.

Кубок Азии. 25.01.2024, Южная Корея — Малайзия — 3 : 3

Кубок Азии. 20.01.2024, Иордания — Южная Корея — 2 : 2

Кубок Азии. 15.01.2024, Южная Корея — Бахрейн — 3 : 1

— Бахрейн — : 1 Товарищеский. 06.01.2024, Ирак — Южная Корея — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧМ. 21.11.2023, Китай — Южная Корея — 0 : 3

Факты и цифры

Сборная Южной Кореи дважды выигрывала Кубок Азии в 1956 и 1960 годах и четыре раза выходила в финал турнира

Лучшим достижением на чемпионатах мира является четвертое место в 2002 году

Лучшим бомбардиром сборной за всю историю является Чха Бом Гын, на его счету 55 забитых мячей

В рейтинге ФИФА команда находится на 23 позиции, наивысшая была 17 в 1998 году

История личных встреч сборных Саудовской Аравии и Южной Кореи

Команды встречались друг с другом десять раз, у сборной Южной Кореи двукратное преимущество по победам. Большинство поединков проходило в рамках квалификационных турниров к чемпионатам мира. Первый раз команды сыграли между собой в 1989 году, тогда «азиатские львы» выиграли в гостях со счетом 2 : 0.

Победы сборной Саудовской Аравии — 2

Победы сборной Южной Кореи — 4

Ничьи — 4

Самая крупная победа сборной Саудовской Аравии — 2 : 0

Самая крупная победа сборной Южной Кореи — 2 : 0

На групповом этапе Кубка Азии 2007 года, который принимали сразу четыре страны, команды сыграли вничью, при этом впоследствии саудовцы смогли выйти в финал, а команда Южной Кореи заняла третье место. Начиная с 2009 года команды ни разу не встречались в официальных турнирах. За эти без малого 15 лет состоялись только три товарищеских поединка. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Товарищеский. 12.09.2023, Южная Корея — Саудовская Аравия — 1 : 0

— Саудовская Аравия — : 0 Товарищеский. 31.12.2018, Южная Корея — Саудовская Аравия — 0 : 0

Товарищеский. 04.01.2015, Саудовская Аравия — Южная Корея — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧМ. 10.06.2009, Южная Корея — Саудовская Аравия — 0 : 0

Квалификация ЧМ. 19.11.2008, Саудовская Аравия — Южная Корея — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Саудовская Аравия — Южная Корея

Последний и второй раз за всю историю сборная Саудовской Аравии выиграла у команды Южной Кореи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в 2005 году. В недавнем товарищеском матче вновь выиграли представители Корейского полуострова. Несмотря на то, что саудовцы выступают рядом со многими мастерами европейского и южноамериканского футбола в рамках своего чемпионата, никто из них не сравнится по уровню мастерства с некоторыми корейскими игроками, которые играют в английской Премьер-лиге, Бундеслиге и Лиге 1. Отсюда и коэффициенты букмекеров. BetBoom предлагает следующие.

Победа сборной Саудовской Аравии — 4,88

Ничья в основное время матча — 3,59

Победа сборной Южной Кореи — 1,75

Сборная Южной Кореи несколько удивила своими результатами, но в плей-офф мы увидим более серьезный настрой. Команде Саудовской Аравии придется очень тяжело, и тренерскому штабу нужно что-то предпринимать, чтобы сдержать скоростных корейских футболистов. Матч наверняка окажется зрелищным и результативным. Команде Южной Кореи хватит для победы основного времени поединка.

Где смотреть матч Саудовская Аравия — Южная Корея

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