Саудовская Аравия — Южная Корея: прогноз на матч 30.01.2024, Кубок Азии
На Кубке Азии по футболу пора плей-офф, турнир станет намного интереснее. Правда, нельзя сказать, что групповой этап получился скучным. Хватало неожиданных результатов и даже сенсаций. Кто бы мог предположить, что плей-офф выйдут сборные Таджикистана, Сирии и Палестины, даже с учетом того, что можно выйти с третьего места. Мало кто ожидал, что одной из самых статусных команд Саудовской Аравии или Южной Кореи придется ехать домой уже в конце января, задолго до финала. Но кому-то придется уступить. Если саудовцы свою часть программы выполнили и заняли первое место в своем квартете, то корейцы оставили очень противоречивое впечатление. Речь не только о втором месте вслед за Бахрейном, но и третье висело на волоске.
Между тем сборная Южной Кореи дважды выигрывала Кубок Азии, но случалось это еще на заре его проведения в 1956 и 1960 годах. С тех пор «азиатские тигры» четыре раза выходили в финал и столько же раз завоевывали бронзовые медали. Сборная Саудовской Аравии трижды выигрывала турнир, но тоже довольно давно. Два десятилетия в 1980-1990-е годы саудовцы биди сильнейшей сборной континента и за этот промежуток времени выиграли Кубок Азии три раза. Напомним, что в отличие от Кубка африканских конфедераций, турнир проводится раз в четыре года, как и чемпионаты мира. Интересно, что за всю историю предстоящий поединок будет лишь вторым между этими командами в рамках Кубка Азии. Обе команды возглавляют очень хорошо нам знакомые европейские тренеры. Матч состоится на стадионе Эдьюкейшн Сити и начнется в 19:00 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5
Сборная Саудовской Аравии
О Саудовской Аравии в последние пару лет так много информации, что в курсе самый далекий от футбола человек. Правда, 95 процентов ее связано с клубами этой страны, куда хлынул поток статусных футболистов во главе с Криштиану Роналду. Местный чемпионат стал больше освещаться в СМИ, а мы стали отличать условный «Аль-Наср» от «Аль-Хилаля». Про сборную мы знаем еще с 2018 года, она тогда играла в одном квартете с командой России, да и на последнем Чемпионате мира в Катаре Саудовская Аравия оказалась единственной командой, которая нанесла поражение будущим чемпионам аргентинцам.
Руководил ей тогда французский специалист Эрве Ренар, который ныне возглавляет женскую сборную Франции. Его место занял экс-наставник сборной Италии Роберто Манчини и сразу столкнулся с трудностями накануне Кубка Азии. За сборную отказались играть сразу трое игроков. Двое представителей «Аль-Насра» и один из «Аль-Хилаля». Условием двух из них было непременно выходить в основном составе. Причем голкиперу Навафу Аль-Акиди из команды Роналду 23 года, играя рядом со звездами голова, действительно, может закружиться. Для самого Манчини турнир чрезвычайно важен.
Начала команда со скрипом, лишь в скандальной концовке удалось выиграть у Омана. Затем еще один сложный матч против Кыргызстана, причем соперник с девятой минуты остался вдесятером, но смог сравнять счет и лишь в заключительные десять минут саудовцы забили решающий мяч. Нулевая ничья в матче третьего тура с Таиландом позволила занять первое место. Но от этого не легче. Впереди очень сложный соперник. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Саудовской Аравии.
- Кубок Азии. 25.01.2024, Саудовская Аравия — Таиланд — 0 : 0
- Кубок Азии. 21.01.2024, Кыргызстан — Саудовская Аравия — 0 : 2
- Кубок Азии. 16.01.2024, Саудовская Аравия — Оман — 2 : 1
- Товарищеский. 10.01.2024, Саудовская Аравия — Гонконг — 2 : 0
- Товарищеский. 09.01.2024, Саудовская Аравия — Палестина — 0 : 0
Факты и цифры
- Сборная Саудовской Аравии трижды выигрывала Кубок Азии, последний успех состоялся 1996 году
- Лучший результат команды на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала в 1994 году в США
- Лучший бомбардир за всю историю нападающий Маджид Абдулла, на его счету 72 забитых мяча
- В рейтинге ФИФА команда находится на 56 позиции, наивысшая была в 2004 году — 21
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Сборная Южной Кореи
Сборная Южной Кореи первой из азиатских сборных смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Случилось это в 2002 году, а турнир проходил как раз в Японии и на Корейском полуострове. Автором сенсации стал хорошо известный Гус Хиддинк, ну, и еще немного судьи. При этом корейская сборная, являясь одной из сильнейших на континенте, уже 64 года не может выиграть Кубок Азии. Те первые победы, о которых упомянуто в начале, были одержаны в турнирах, где участвовало всего по четыре команды.
Чуть более года назад на мировом первенстве в Катаре южнокорейцы вышли из группы, но в 1/8 финала попали на команду Бразилии, которая была тогда на пике формы. В итоге поражение со счетом 1 : 4, и федерация пошла на смену тренера. Помня о том, что самого большого успеха команда добилась с европейцем, на пост главного был приглашен Юрген Клинсманн. Правда, одним из его условий было тренировать команду на удаленке. На турнир приехали все корейские звезды. Тут и Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», и Ким Мин Чжэ из «Баварии», и Ли Кан Ин из «Пари Сен-Жермен».
В первом матче уверенная победа над сборной Бахрейна, причем Ли Кан Ин отличился дважды. Затем при полном преимуществе лишь ничья с командой Иордании. Обе команды забили по голу в свои ворота, а корейцы отыгрались таким образом лишь в компенсированное время. Многим показалась странной ничья в третьей игре против Малайзии, там тоже все решалось на последних минутах. Мол, тем самым Южная Корея не хочет встречаться на ранних стадиях плей-офф со сборной Японии. Но в это не верится, ведь такие игры до добра не доводят, тем более саудовцы тоже не мальчики для битья. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Южной Кореи.
- Кубок Азии. 25.01.2024, Южная Корея — Малайзия — 3 : 3
- Кубок Азии. 20.01.2024, Иордания — Южная Корея — 2 : 2
- Кубок Азии. 15.01.2024, Южная Корея — Бахрейн — 3 : 1
- Товарищеский. 06.01.2024, Ирак — Южная Корея — 0 : 1
- Квалификация ЧМ. 21.11.2023, Китай — Южная Корея — 0 : 3
Факты и цифры
- Сборная Южной Кореи дважды выигрывала Кубок Азии в 1956 и 1960 годах и четыре раза выходила в финал турнира
- Лучшим достижением на чемпионатах мира является четвертое место в 2002 году
- Лучшим бомбардиром сборной за всю историю является Чха Бом Гын, на его счету 55 забитых мячей
- В рейтинге ФИФА команда находится на 23 позиции, наивысшая была 17 в 1998 году
История личных встреч сборных Саудовской Аравии и Южной Кореи
Команды встречались друг с другом десять раз, у сборной Южной Кореи двукратное преимущество по победам. Большинство поединков проходило в рамках квалификационных турниров к чемпионатам мира. Первый раз команды сыграли между собой в 1989 году, тогда «азиатские львы» выиграли в гостях со счетом 2 : 0.
- Победы сборной Саудовской Аравии — 2
- Победы сборной Южной Кореи — 4
- Ничьи — 4
- Самая крупная победа сборной Саудовской Аравии — 2 : 0
- Самая крупная победа сборной Южной Кореи — 2 : 0
На групповом этапе Кубка Азии 2007 года, который принимали сразу четыре страны, команды сыграли вничью, при этом впоследствии саудовцы смогли выйти в финал, а команда Южной Кореи заняла третье место. Начиная с 2009 года команды ни разу не встречались в официальных турнирах. За эти без малого 15 лет состоялись только три товарищеских поединка. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.
- Товарищеский. 12.09.2023, Южная Корея — Саудовская Аравия — 1 : 0
- Товарищеский. 31.12.2018, Южная Корея — Саудовская Аравия — 0 : 0
- Товарищеский. 04.01.2015, Саудовская Аравия — Южная Корея — 0 : 2
- Квалификация ЧМ. 10.06.2009, Южная Корея — Саудовская Аравия — 0 : 0
- Квалификация ЧМ. 19.11.2008, Саудовская Аравия — Южная Корея — 0 : 2
Коэффициенты букмекеров на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
Последний и второй раз за всю историю сборная Саудовской Аравии выиграла у команды Южной Кореи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в 2005 году. В недавнем товарищеском матче вновь выиграли представители Корейского полуострова. Несмотря на то, что саудовцы выступают рядом со многими мастерами европейского и южноамериканского футбола в рамках своего чемпионата, никто из них не сравнится по уровню мастерства с некоторыми корейскими игроками, которые играют в английской Премьер-лиге, Бундеслиге и Лиге 1. Отсюда и коэффициенты букмекеров. BetBoom предлагает следующие.
- Победа сборной Саудовской Аравии — 4,88
- Ничья в основное время матча — 3,59
- Победа сборной Южной Кореи — 1,75
Сборная Южной Кореи несколько удивила своими результатами, но в плей-офф мы увидим более серьезный настрой. Команде Саудовской Аравии придется очень тяжело, и тренерскому штабу нужно что-то предпринимать, чтобы сдержать скоростных корейских футболистов. Матч наверняка окажется зрелищным и результативным. Команде Южной Кореи хватит для победы основного времени поединка.
Где смотреть матч Саудовская Аравия — Южная Корея
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- Дата проведения
- 30 января, 19.00, «Education City Stadium»