«Челси» прервал аренду Андрея Сантоса. Хавбек провел за «Ноттингем» 2 игры

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Андрей Сантос Футбол

Андрей Сантос досрочно вернулся в «Челси».

«Синие» приняли решение расторгнуть с «Ноттингем Форест» арендный договор, рассчитанный до лета 2024-го.

За первую половину сезона 19-летний полузащитник сыграл дважды, в старте – лишь один раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Ответ *MVP*
очередное "гениальное" трансферное решение от нового руководства Челси (имею в вижу саму аренду). такое ощущение, что люди со спортса, которые следят за Челси по касательной, были бы более профессиональны
Какие вопросы могут быть к руководству?
Ноттингем сам пришёл за игроком и очень хотел его в аренду

Но что то не сложилось
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+2
Ответ deadjoker
Ну лавию то никто пока в глаза еще толком не видел, а угочука это ад :))
И судя по его здоровью не увидим
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Ответ Акира_1
И судя по его здоровью не увидим
Что странно, в сауте особо не ломался
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Вот зачем его туда отдали? Чтобы на скамейке сидел?
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Явно посильнее чем угочука.
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Ответ deadjoker
Явно посильнее чем угочука.
Не только Уочука, но и травмата Лавиа. Что было видно ещё на предсезонке
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Ответ Акира_1
Не только Уочука, но и травмата Лавиа. Что было видно ещё на предсезонке
Ну лавию то никто пока в глаза еще толком не видел, а угочука это ад :))
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