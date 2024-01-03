«Челси» прервал аренду Андрея Сантоса. Хавбек провел за «Ноттингем» 2 игры

Андрей Сантос досрочно вернулся в «Челси».

«Синие» приняли решение расторгнуть с « » арендный договор, рассчитанный до лета 2024-го.

За первую половину сезона 19-летний полузащитник сыграл дважды, в старте – лишь один раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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