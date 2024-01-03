«Челси» прервал аренду Андрея Сантоса. Хавбек провел за «Ноттингем» 2 игры
Андрей Сантос досрочно вернулся в «Челси».
«Синие» приняли решение расторгнуть с «Ноттингем Форест» арендный договор, рассчитанный до лета 2024-го.
За первую половину сезона 19-летний полузащитник сыграл дважды, в старте – лишь один раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Ноттингем сам пришёл за игроком и очень хотел его в аренду
Но что то не сложилось