«Челси» отдаст Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон – без опции выкупа

«Челси» отдаст Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон.

В ближайшее время 19-летний бразильский полузащитник пройдет медицинское обследование.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в договоре аренды игрока не будет опции выкупа. « » по-прежнему считает Сантоса частью своего будущего.

Последние четыре месяца выступал на правах аренды в « ». Он пока не провел ни одного матча за лондонский клуб. Его статистика – здесь.

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