«Челси» отдаст Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон – без опции выкупа

Теги Челси Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Андрей Сантос Футбол

«Челси» отдаст Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон.

В ближайшее время 19-летний бразильский полузащитник пройдет медицинское обследование. 

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в договоре аренды игрока не будет опции выкупа. «Челси» по-прежнему считает Сантоса частью своего будущего. 

Последние четыре месяца Андрей выступал на правах аренды в «Васко да Гама». Он пока не провел ни одного матча за лондонский клуб. Его статистика – здесь.

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5 комментариев

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DolJun
значит ли это что угочукву остается?
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Born is the King
Один из главных талантов Бразилии теперь будет шастать по арендам. Лучше бы в Барселону перешёл, чем в бардак Боули
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Артем Гладских
Зачем отдавать хорошего игрока в аренду в форрест?
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Heath...
Ответ DolJun
значит ли это что угочукву остается?
Мне кажется это значит, что никто в клубе не ожидал что помимо Кайседо также будет выиграна борьба за Лавию
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vzi
Ответ Born is the King
Один из главных талантов Бразилии теперь будет шастать по арендам. Лучше бы в Барселону перешёл, чем в бардак Боули
В Барселоне то прям порядок. )
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