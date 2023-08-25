«Челси» отдаст Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон – без опции выкупа
«Челси» отдаст Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон.
В ближайшее время 19-летний бразильский полузащитник пройдет медицинское обследование.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в договоре аренды игрока не будет опции выкупа. «Челси» по-прежнему считает Сантоса частью своего будущего.
Последние четыре месяца Андрей выступал на правах аренды в «Васко да Гама». Он пока не провел ни одного матча за лондонский клуб. Его статистика – здесь.
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