Пеллегрини о Саудовской Аравии: «Много денег, я колебался, но это нелояльно к «Бетису». Из Китая было хорошее предложение – оно позволило познакомиться с Японией, Вьетнамом»

Мануэль Пеллегрини рассказал, как отказался от предложения из Саудовской Аравии.

«Было предложение предложение из Саудовской Аравии. Много денег. Я сказал «да» Китаю много лет назад.

Мне поступило предложение из Китая – предложили полностью трансформировать клуб. Мы собрали состав, провели тренировочный лагерь.

Это было хорошее экономическое и культурное предложение, потому что оно позволило мне познакомиться с Китаем, Японией, Вьетнамом.

Разница в том, что сейчас я не был свободен как тренер. Меня очень интриговала Саудовская Аравия. Это другой мир, и я очень колебался. Но я чувствую хорошее отношение в «Бетисе». Это было бы нелояльно с моей стороны.

Меня звали, но я не хотел разрывать контракт. Я чувствовал, что сейчас не время уходить, хотя они были готовы заплатить отступные», – сказал главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам