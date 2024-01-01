Пеллегрини о Саудовской Аравии: «Много денег, я колебался, но это нелояльно к «Бетису». Из Китая было хорошее предложение – оно позволило познакомиться с Японией, Вьетнамом»

Теги Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Мануэль Пеллегрини рассказал, как отказался от предложения из Саудовской Аравии.

«Было предложение предложение из Саудовской Аравии. Много денег. Я сказал «да» Китаю много лет назад.

Мне поступило предложение из Китая – предложили полностью трансформировать клуб. Мы собрали состав, провели тренировочный лагерь.

Это было хорошее экономическое и культурное предложение, потому что оно позволило мне познакомиться с Китаем, Японией, Вьетнамом.

Разница в том, что сейчас я не был свободен как тренер. Меня очень интриговала Саудовская Аравия. Это другой мир, и я очень колебался. Но я чувствую хорошее отношение в «Бетисе». Это было бы нелояльно с моей стороны.

Меня звали, но я не хотел разрывать контракт. Я чувствовал, что сейчас не время уходить, хотя они были готовы заплатить отступные», – сказал главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий