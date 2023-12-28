Уткин о лучших спортжурналистах года: «Дорский, Нобель, Крысева. Пацанов среди журналистов нет, потому что серьезно заниматься профессией и не извиняться невозможно. А пацаны не извиняются»
Василий Уткин перечислил лучших спортивных журналистов 2023 года.
– Кто для вас лучший спортивный журналист этого года?
Назову три имени, без иерархии, в произвольном порядке: Дорский, Нобель, Крысева.
– Василий, вы были чушпаном или пацаном?
– Среди журналистов нет пацанов. Потому что серьезно заниматься этой профессией и при этом не извиняться невозможно даже теоретически.
А пацаны, как известно, не извиняются! – написал блогер.
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