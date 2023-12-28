Уткин о лучших спортжурналистах года: «Дорский, Нобель, Крысева. Пацанов среди журналистов нет, потому что серьезно заниматься профессией и не извиняться невозможно. А пацаны не извиняются»

Теги Василий Уткин Нобель Арустамян Футбол

Василий Уткин перечислил лучших спортивных журналистов 2023 года.

– Кто для вас лучший спортивный журналист этого года?

Назову три имени, без иерархии, в произвольном порядке: Дорский, Нобель, Крысева.

Василий, вы были чушпаном или пацаном?

– Среди журналистов нет пацанов. Потому что серьезно заниматься этой профессией и при этом не извиняться невозможно даже теоретически.

А пацаны, как известно, не извиняются! – написал блогер.

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3 комментария
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Ответ Михон Мясной
Василий окончательно ослабел умом...Парасю уже полтинник, а он до сих пор не понимает, как он смешон со своими отсылками к пацанскому сериалу
Его спросили, он ответил, читайте текст полностью) Глядя на Васю понятно что пацаном он никогда не был, зачем этот вопрос?
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